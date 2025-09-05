Kontakt
Schrott verkaufen mit Abholung – Einfach, schnell und profitabel

Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Industrieanlagen Abholung direkt vor Ort

Der Schrottverkauf mit Abholung ist eine der komfortabelsten Möglichkeiten, Altmetalle und Schrott unkompliziert loszuwerden und gleichzeitig einen fairen Erlös zu erzielen. Statt schwere oder sperrige Materialien selbst zu einem Recyclinghof zu transportieren, bieten professionelle Schrotthändler die Abholung direkt vor Ort an – schnell, flexibel und ohne zusätzlichen Aufwand.

Warum Schrott verkaufen statt lagern?

Viele Haushalte und Betriebe besitzen ungenutzten Schrott, der in Kellern, Garagen oder auf Betriebsgeländen Platz wegnimmt. Dazu zählen alte Fahrräder, defekte Elektrogeräte, Rohre, Metallreste oder sogar komplette Fahrzeuge. Wer diesen Schrott verkauft, profitiert gleich mehrfach:

Zusätzliche Einnahmen durch den Verkauf von Buntmetallen oder Eisenschrott

Platzgewinn durch die Entsorgung sperriger Gegenstände

Umweltschutz durch fachgerechtes Recycling

Bequemlichkeit durch Abholung direkt vor der Haustür

Welche Arten von Schrott können verkauft werden?

Ein seriöser Schrotthandel nimmt eine Vielzahl an Materialien entgegen, unter anderem:

Buntmetalle wie Kupfer, Messing, Aluminium, Zink und Bronze

Stahl- und Eisenschrott aus Haushalts- oder Industrieabfällen

Kabel und Elektroschrott inklusive Altgeräte

Fahrzeuge und Autoteile – auch Unfall- oder Motorschadenwagen

Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Herde oder Heizkörper

Industriereste wie Maschinen, Rohre, Anlagen oder Produktionsabfälle

Die Preise richten sich nach Art, Reinheit und Gewicht der Metalle sowie den tagesaktuellen Metallkursen.

So funktioniert der Schrottverkauf mit Abholung

Der Ablauf ist für Kunden besonders einfach gestaltet:

Kontaktaufnahme– Kunden melden ihren Schrott per Telefon, WhatsApp oder E-Mail.

Terminvereinbarung– Ein passender Abholtermin wird flexibel abgestimmt.

Abholung vor Ort– Der Schrotthändler erscheint mit Transportfahrzeug und Ausrüstung.

Bewertung und Verwiegung– Der Schrott wird vor Ort gewogen und nach Metallart sortiert.

Direkte Bezahlung– Die Abrechnung erfolgt transparent, oft mit sofortiger Barzahlung.

Vorteile des Schrottverkaufs mit Abholung

Die Entscheidung für eine professionelle Abholung bietet gleich mehrere Vorteile:

Kostenfreie Abholung in vielen Fällen

Faire Preise dank Bewertung nach Marktwert

Kein Transportaufwand für den Kunden

Sofortige Liquidität durch direkte Auszahlung

Umweltgerechtes Recycling aller Materialien

Gerade für sperrige oder schwere Gegenstände ist die Abholung die einfachste Lösung.

Schrott verkaufen mit Abholung für Unternehmen

Auch für Handwerksbetriebe, Bauunternehmen und Industrieanlagen ist dieser Service ideal. Durch regelmäßige Abholung von Produktionsresten oder Altmetallen sparen Unternehmen:

Lagerfläche für ungenutzte Materialien

Zeit und Kosten für Transporte

Organisationsaufwand durch feste Abholintervalle

Viele Anbieter stellen zusätzlich Container zur Verfügung, die je nach Bedarf regelmäßig geleert werden.

Nachhaltigkeit beim Schrottverkauf

Durch den Verkauf von Schrott leisten Kunden einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Aluminium oder Stahl werden durch fachgerechtes Recycling dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt. Dadurch werden Ressourcen geschont, CO₂-Emissionen reduziert und unnötige Abfälle vermieden.

Fazit: Schrott verkaufen mit Abholung – die smarte Lösung

Wer Schrott nicht nur loswerden, sondern auch gewinnbringend verkaufen möchte, sollte sich für den Schrottverkauf mit Abholung entscheiden. Mit schneller Terminvereinbarung, kostenloser Abholung und direkter Bezahlung bietet dieser Service die perfekte Kombination aus Bequemlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Egal ob Haushalt, Handwerk oder Industrie – mit einem professionellen Schrotthändler wird Schrottverkauf einfach, transparent und profitabel.
