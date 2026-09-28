Schrott und Altmetall clever verwerten in Herford - Ankauf nahe MARTa und Herforder Brauerei

Herford (PLZ 32049-32052) ist Kreisstadt des Kreises Herford im Regierungsbezirk Detmold. Mit rund 65.000 Einwohnern auf 79,2 km2 gliedert sich die Stadt in 13 Stadtteile: Innenstadt, Radewig, Stiftberg, Diebrock, Eickum, Elverdissen, Falkendiek, Herringhausen, Laar, Schwarzenmoor, Stedefreund, Friedenstal und Neustadt.
Mit dem MARTa Herford, einem von Frank Gehry entworfenen Museum fuer zeitgenoessische Kunst und Design, sowie der traditionsreichen Herforder Brauerei ist die Stadt weit ueber die Region hinaus bekannt. Zwischen Kulturbetrieb, Brauereigewerbe und mittelstaendischem Handwerk faellt in Herford taeglich Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstrasse 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 13 Stadtteilen fuer einen zuverlaessigen Metallankauf und Schrottabholservice in Herford zur Verfuegung - von der Innenstadt bis nach Diebrock und Herringhausen.
Schrott in Herford loswerden - Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Herford vereint Brauereigewerbe, Kulturbetrieb und bedeutende Gewerbegebiete auf grosser Flaeche: Von den Gewerbeflaichen rund um Diebrock ueber die Betriebe in Herringhausen bis zu den Handwerksunternehmen in Elverdissen faellt in nahezu allen Stadtteilen taeglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Herforder Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Loesung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergaenzen - die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermoeglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Fuer eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe - wir antworten umgehend mit einer konkreten Rueckmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert fuer Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entruempelungsgut gleichermassen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Herford finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott - Buntmetallankauf in Herford zu Tagespreisen
Herfords Wirtschaft wird durch Brauereitechnik, Befestigungs- und Beschlagtechnik im Gewerbegebiet Diebrock sowie mittelstaendisches Gewerbe gepraegt. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer produzieren taeglich werthaltige Buntmetallabfaelle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden beruecksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Radewig mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Stiftberg mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Diebrock mit Aluminiumabschnitten - ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht fuer eine sofortige, unverbindliche Einschaetzung.
Fuer Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Hoechstpreis. Wer regelmaessig ueber hochwertiges Industriematerial verfuegt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Herford nehmen wir Mo-Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Herford entsorgen - drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Laar oder ein nicht mehr fahrtuechtiges Fahrzeug in einem Herforder Hinterhof - fuer Fahrzeughalter in allen 13 Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Herforder Stadtteile - von Stedefreund bis nach Falkendiek. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genuegt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Herford.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemaess der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kuemmern wir uns um die KFZ-Abmeldung - vollstaendig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Herford muessen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Herford.
- Fahrzeug abgeben und Verguetung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto - wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Herford.
In Herford stehen die markante Architektur des MARTa neben historischen Brauereigebaeuden und gewachsenen Wohnvierteln in Radewig und Stiftberg. In all diesen Gebaeuden stecken haeufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden koennen.
Genau fuer solche Faelle steht unsere Schrottdemontage in Herford bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab - ohne Schaeden am Gebaeude und mit anschliessendem vollstaendigen Abtransport des Materials.
Fuer Wohnungs- und Haushaltsaufloesungen, Keller- und Dachbodenberaeumungen uebernimmt unsere Entruempelung in Herford den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fliessen direkt weiter - das senkt die Gesamtkosten spuerbar. Wer nur einzelne Metallgegenstaende, alte Fahrraeder oder Haushaltsgeraete loswerden moechte, nutzt am besten unseren Kluengelskerl-Service fuer Herford - diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne grosse Menge.
Herford als Kultur- und Braustandort in OWL - Rahmenvertraege fuer Gewerbebetriebe
Mit dem MARTa Museum, der Herforder Brauerei und guter ICE-Anbindung an der Strecke Koeln-Bielefeld-Hannover ist Herford ein bemerkenswerter Wirtschaftsstandort in Ostwestfalen-Lippe. Rund um das Gewerbegebiet Diebrock mit Befestigungs- und Beschlagtechnik sowie das Gewerbegebiet Herringhausen haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe angesiedelt, die regelmaessig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Eickum und Falkendiek.
Fuer Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenvertraege mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialstroeme - Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge - koennen ueber einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Ueberblick findet sich unter nrw-schrott.de/herford.html.
FAQ - Schrottankauf & Metallverwertung in Herford
- Wann ist eine Schrottabholung in Herford fuer mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergaenzen - eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermoeglicht trotzdem eine gebuehrenfreie Abholung.
- Wie laeuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden - wir antworten sofort mit einer konkreten Einschaetzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist fuer die Erstbewertung nicht notwendig, weder fuer Schrott noch fuer Fahrzeuge oder Entruempelungsgueter.
- Ich habe in Herford nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing - lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne grosse Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto - wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebuehren.
- Uebernehmen Sie die KFZ-Abmeldung fuer Herforder Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zustaendigen Kfz-Zulassungsstelle Herford kostenfrei fuer Sie. Sie erhalten ausserdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Herford moeglich - auch in Aussenbezirken wie Falkendiek oder Stedefreund?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar - auch in den Aussenbezirken Falkendiek, Stedefreund oder Friedenstal. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Koennen Sie bei Betriebsaufloesungen rund um die Herforder Brauerei oder in Gewerbegebieten taetig werden?
Ja. Gerade bei groesseren Aufloesungen, Umbauten oder Abrissen in Gewerbe- und Brauereiimmobilien uebernehmen wir Schrottdemontage, Raeumung und Abtransport komplett - auch auf groesseren Flaechen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentuemern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr