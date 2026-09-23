Schrott und Altfahrzeuge unkompliziert loswerden in Lünen – Ankauf direkt an der Lippe

Schrottankauf in Lünen – Metall und Altfahrzeuge in der Lippestadt zwischen Dortmund und Hamm
Lünen (PLZ 44532–44539) liegt im Kreis Unna am Nordufer der Lippe, zwischen Dortmund, Hamm und Castrop-Rauxel. Mit rund 86.000 Einwohnern auf 59,8 km² gliedert sich die Stadt in Stadtteile wie Lünen-Mitte, Brambauer, Gahlen, Alstedde, Niederaden, Horstmar und Wethmar.
Als ehemalige Bergbaustadt – die Zeche Minister Achenbach und die Zeche Victoria waren jahrzehntelang prägende Arbeitgeber – und mit dem Lüner Hafen am Datteln-Hamm-Kanal fällt in Lünen täglich Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Lüner Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Lünen zur Verfügung – von Lünen-Mitte bis nach Brambauer und Gahlen.
Schrott in Lünen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Lünen vereint ehemalige Zechen- und Industriestandorte, Hafenbetriebe am Kanal und gewachsene Stadtteile auf kompakter Fläche: Von den Gewerbeflächen rund um den Lüner Hafen über die Betriebe in Brambauer bis zu den Handwerksunternehmen in Alstedde fällt in nahezu allen Stadtteilen täglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Lüner Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Lünen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Lünen zu Tagespreisen
Lünens Wirtschaft wird durch Logistik am Datteln-Hamm-Kanal, mittelständisches Gewerbe und Handwerk in allen Stadtteilen geprägt. Betriebe rund um den Lüner Hafen, in Brambauer und Horstmar produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Brambauer mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Gahlen mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Horstmar mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Lünen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Lünen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Wethmar oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Lüner Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen Stadtteilen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Lüner Stadtteile – von Brambauer bis nach Gahlen. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Lünen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Unna müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Lünen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Lünen.
In Lünen stehen historische Zechengebäude in Brambauer, Gewerbeimmobilien am Kanal und gewachsene Wohnviertel in Alstedde und Niederaden nebeneinander. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Lünen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Lünen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Lünen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Lünen als Gewerbe- und Kanalstandort – Rahmenverträge für Betriebe
Die Lage am Datteln-Hamm-Kanal und die Nähe zu Dortmund und Hamm machen Lünen zu einem interessanten Logistik- und Gewerbestandort. Rund um den Lüner Hafen und die Gewerbegebiete in Brambauer haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Horstmar und Wethmar.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/luenen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Lünen
- Wann ist eine Schrottabholung in Lünen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Lünen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Lüner Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Unna kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Lünen möglich – auch in Außenstadtteilen wie Gahlen oder Wethmar?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenstadtteilen Gahlen, Wethmar oder Niederaden. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen am Lüner Hafen oder auf ehemaligen Zechengeländen tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen an Hafen- und Zechenflächen übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr