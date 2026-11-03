Schrott in Hilden schnell geklärt: Ein Foto genügt, dann kommt NRW Schrott vorbei
Im Kreis Mettmann holt NRW Schrott in Hilden Eisenschrott ab ca. 300 kg gratis ab, bewertet Buntmetall nach Materialwert und verwertet Altautos mit Nachweis
Hilden ist eine Mittelstadt im Kreis Mettmann zwischen Düsseldorf, Langenfeld und Haan. Rund 56.000 Menschen leben auf etwa 26 Quadratkilometern, was die Stadt sehr dicht besiedelt macht. Die Innenstadt, die Wohnviertel im Norden und Süden und die Gewerbeflächen am Stadtrand sorgen für einen Mix aus Haushalts- und Betriebsschrott.
Wir bedienen in Hilden Anfragen aus Haushalten, Hausverwaltungen und Gewerbe. Beim Schrottankauf in Hilden ist das Foto der wichtigste Schritt, denn damit lässt sich Menge und Art des Materials klären.
Hilden: Mengen und erste Einschätzung
Die kostenlose Eisenschrott-Abholung in Hilden beginnt bei ca. 300 Kilogramm. Eine Garage voller Altmetall, ein ausgebauter Heizkessel samt Rohren oder die Reste einer Stahltreppe kommen schnell auf diese Menge. Zur Einschätzung senden Sie PLZ, ein Foto oder Video und Ihre Schätzung per WhatsApp. Danach legen wir die Altmetallabholung in Hilden fest.
Wer Buntmetall hat, muss sich um die Mindestmenge nicht kümmern. Kupfer, Messing, Alu und Edelstahl werden nach Materialwert vergütet, auch wenn es nur ein Eimer voll ist. In Kombination mit Eisen hilft Buntmetall, die Grenze der kostenlosen Abholung zu erreichen.
Ein stillgelegtes Auto in Hilden ist ein Fall für die Schrottauto-Abholung in Hilden. Bis zu 250 Euro können wir je Fahrzeug zahlen. Die Autoverschrottung in Hilden beachtet die AltfahrzeugV, den Verwertungsnachweis erhalten Sie am Ende. Für Zulassungsfragen ist das Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann zuständig, die Abmeldung machen wir auf Wunsch gleich mit. Einen Überblick finden Sie auf der Seite Auto entsorgen in Hilden.
Wird in einem Betrieb etwas zurückgebaut, hilft die Schrottdemontage in Hilden. Hat jemand eine Wohnung zu räumen, ist die Entrümpelung in Hilden der richtige Weg. Für einzelne Fuhren bietet sich der Klüngelskerl in Hilden an.
Kurze Antworten zu Schrott in Hilden
Ab wie viel Kilogramm lohnt sich die Abholung in Hilden?
Bei Eisenschrott ab ca. 300 kg, bei Buntmetall schon deutlich darunter.
Brauche ich einen Termin vor Ort für die Bewertung?
Nein. Foto oder Video mit PLZ und Menge reichen für die erste Antwort.
Was kann ich für mein Altauto erwarten?
Bis zu 250 Euro und einen Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV.
Kümmert ihr euch um die Abmeldung im Kreis Mettmann?
Auf Wunsch gern, ohne zusätzliche Kosten.
Wie ist die Erreichbarkeit?
Montag bis Samstag von 07:00 bis 20:00 Uhr, per Telefon oder WhatsApp.
Wo finde ich weitere Details?
Alles zu Hilden steht auf der Seite von NRW Schrott.
Hilden: Jetzt Kontakt aufnehmen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Hilden und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr