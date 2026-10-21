Schlüsselstadt Velbert: Was aus alten Beschlägen, Heizkörpern und Altautos wird, entscheidet jetzt ein WhatsApp-Foto

Velbert (PLZ 42549–42555) ist mit rund 82.000 Einwohnern die größte Stadt im Kreis Mettmann. Die Stadt besteht aus den drei Bezirken Velbert-Mitte, Neviges und Langenberg, die sich auf rund 75 km² zwischen Essen, Wuppertal, Heiligenhaus und Wülfrath verteilen.
Seit Generationen ist Velbert Zentrum der deutschen Schloss- und Beschlagindustrie – das Deutsche Schloss- und Beschlägemuseum zeugt davon, ebenso der Mariendom in Neviges. Über A44 und A535 sind wir schnell vor Ort und bieten den Schrottankauf in Velbert mit Abholung in allen drei Stadtbezirken.
Eisenschrott kostenlos abholen lassen – ab 300 kg
Abgebaute Treppengeländer in Langenberg, ein alter Heizkessel in Neviges oder Stahlregale aus einem Kellerraum in Velbert-Mitte: Ab etwa 300 kg Eisenschrott holen wir ohne Kosten ab. Kleinere Mengen lassen sich mit Kupfer, Messing oder Aluminium ergänzen.
Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und eine grobe Mengenangabe – die Rückmeldung kommt umgehend. Mehr zur Altmetallabholung in Velbert finden Sie online.
Messing, Zinkdruckguss und Kupfer aus der Beschlagindustrie
Velberter Zulieferer und Werkzeugbauer erzeugen Messingspäne, Zinkdruckgussreste, Kupferteile und Edelstahlabfälle. Wir kaufen diese Nichteisenmetalle sortenrein zu Tagespreisen an und bieten Betrieben feste Abholintervalle mit Wiegeprotokoll.
Schrottauto in Velbert abgeben
Ob Kleinwagen mit Motorschaden in Tönisheide oder ein Firmenfahrzeug ohne TÜV im Gewerbegebiet Röbbeck: Unsere Schrottauto-Abholung in Velbert holt Fahrzeuge in jedem Zustand ab.
Wir verwerten zertifiziert nach Altfahrzeugverordnung, stellen den Verwertungsnachweis aus und melden das Auto bei der Zulassungsstelle des Kreises Mettmann ab. Details unter Autoverschrottung Velbert und Auto entsorgen in Velbert.
Demontage und Räumung im Niederbergischen
Pressen, Stanzautomaten oder Stahlbühnen aus Produktionshallen baut unsere Schrottdemontage in Velbert sicher ab.
Für Wohnungs- und Hausauflösungen in allen Bezirken steht die Entrümpelung in Velbert bereit. Einzelne Stücke holt der Klüngelskerl in Velbert – ohne Mindestmenge.
Velbert – oft gefragt
- Holen Sie in Neviges und Langenberg genauso ab wie in Velbert-Mitte?
Ja, alle drei Stadtbezirke werden zu gleichen Konditionen angefahren.
- Wie werden Messingspäne bewertet?
Nach Reinheit und Ölanteil. Saubere Späne bringen einen besseren Preis.
- Kann ich Altmetall in einer Gitterbox sammeln?
Ja, für Gewerbekunden stellen wir die Abholung gern auf Behälter um.
- Wer erledigt die Abmeldung meines Fahrzeugs?
Das übernehmen wir für Sie kostenfrei.
- Wie schnell geht es nach der WhatsApp-Anfrage?
In der Regel erhalten Sie innerhalb kurzer Zeit eine Rückmeldung und einen Terminvorschlag.
- Gibt es eine Seite speziell für Velbert?
Ja: nrw-schrott.de/velbert.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr