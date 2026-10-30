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Sankt Augustin zwischen Hochschule und Flugplatz Hangelar: Altmetall und Altautos einfach abholen lassen

NRW Schrott & Metallankauf bietet in Sankt Augustin Schrottabholung, Ankauf von Kupfer und Messing sowie Altauto-Verwertung mit Abmeldung beim Rhein-Sieg-Kreis – Menge per Foto klären

(lifePR) (Bochum, )
 

Schrottankauf in Sankt Augustin – Metallverwertung im Rhein-Sieg-Kreis

Sankt Augustin (PLZ 53757) hat rund 56.000 Einwohner und liegt zwischen Bonn und Siegburg. Zu den Stadtteilen gehören Mülldorf, Menden, Niederpleis, Hangelar, Buisdorf, Meindorf und Birlinghoven.

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Fraunhofer-Institute in Birlinghoven und der Flugplatz Hangelar prägen die Stadt. Über A3 und A560 bieten wir den Schrottankauf in Sankt Augustin mit Abholung an.

Kostenlose Abholung – Mindestmenge nach Rücksprache

Einzelne Geräte holen wir in Sankt Augustin nicht ab; für die kostenlose Abholung brauchen wir eine gewisse Menge an Schrott oder Metall. Ein Foto zeigt schnell, ob es passt.

Ihre PLZ, ein paar Fotos und die grobe Menge per WhatsApp – mehr braucht es nicht. Mehr zur Altmetallabholung in Sankt Augustin online.

Buntmetall aus Sankt Augustin

Elektrobetriebe, Haustechnikfirmen und Werkstätten erzeugen Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl. Wir kaufen sie zum Tagespreis an – auch für Gewerbekunden mit festen Terminen.

Altauto in Sankt Augustin

Unsere Schrottauto-Abholung in Sankt Augustin holt Fahrzeuge in Menden ebenso ab wie in Buisdorf.

Verwertung nach Altfahrzeugverordnung, Verwertungsnachweis und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises übernehmen wir. Mehr: Autoverschrottung Sankt Augustin und Auto entsorgen in Sankt Augustin. Bei Restwert bis zu 250 Euro.

Demontage und Räumung

Stahlbau, Lagertechnik oder Anlagen demontiert unsere Schrottdemontage in Sankt Augustin.

Haushaltsauflösungen übernimmt die Entrümpelung in Sankt Augustin; Restposten kann der Klüngelskerl in Sankt Augustin mitnehmen.

FAQ Sankt Augustin
  1. Ab wann lohnt sich die Abholung?
    Das sehen wir anhand Ihrer Fotos; Einzelgeräte holen wir nicht ab.
  2. Kommen Sie nach Hangelar und Birlinghoven?
    Ja, in alle Stadtteile.
  3. Kaufen Sie Kupferkabel?
    Ja, nach Kupferanteil.
  4. Wer meldet mein Fahrzeug ab?
    Darum kümmern wir uns beim Rhein-Sieg-Kreis.
  5. Wann sind Sie erreichbar?
    Werktags und samstags von 7 bis 20 Uhr.
  6. Wo finde ich die Seite für Sankt Augustin?
    Unter nrw-schrott.de/sankt-augustin.html.
Sankt Augustin – Kontakt

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

 

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

NRW-Schrott.de ist ein Bochumer Familienbetrieb für Schrottankauf, Metallhandel, Altauto-Verwertung und Entrümpelung. Im Rhein-Sieg-Kreis sind wir neben Sankt Augustin auch in Siegburg, Troisdorf, Hennef und Bonn-Beuel unterwegs – mit Tagespreisen und WhatsApp-Erstcheck.

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