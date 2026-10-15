Samt- und Seidenstadt Krefeld: NRW Schrott holt Altmetall und Altfahrzeuge von Uerdingen bis Hüls ab

Krefeld liegt mit rund 230.000 Einwohnern am linken Niederrhein zwischen Duisburg, Moers, Meerbusch, Willich und Tönisvorst. Auf etwa 138 km² verteilen sich Stadtteile wie Uerdingen, Bockum, Fischeln, Hüls, Oppum, Linn, Traar, Gartenstadt und Inrath. A 44, A 57 und A 524 binden die Stadt an.
Seidenweberei und Samtindustrie haben Krefeld berühmt gemacht, die Burg Linn und die Bauhaus-Villen Haus Lange und Haus Esters zeugen von reicher Geschichte. Heute prägen der Chemiepark Uerdingen, der Rheinhafen und mittelständische Industrie die Stadt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet einen verlässlichen Schrottankauf in Krefeld für alle Stadtteile.
Eisenschrott in Krefeld abgeben – Mindestmenge und kostenlose Abholung
Stahlträger aus einer Halle am Rheinhafen, alte Heizkessel aus einem Haus in Oppum oder Gitter vom Umbau in Inrath – für die kostenlose Abholung in Krefeld gilt eine Mindestmenge von ca. 400 kg.
Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
Zur Einschätzung genügt eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der Menge – wir antworten zügig. Mehr zur Schrottabholung in Krefeld online.
Edelstahl, Kupfer, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Krefeld
Chemie, Maschinenbau, Textiltechnik und Logistik prägen Krefelds Wirtschaft. Zulieferer, Anlagenbauer und Handwerksbetriebe haben laufend Edelstahl, Kupfer und Messing übrig.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleine Mengen, wenn der Wert passt. Edelstahlrohre eines Anlagenbauers aus Uerdingen, Kupferkabel eines Elektrikers aus Hüls oder Messingteile aus Linn – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Industriekunden mit Stahl, Edelstahl oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Krefeld beantworten wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr.
Schrottauto in Krefeld entsorgen – drei Optionen
Ein Unfallwagen auf der A 57, ein Zweitwagen mit Motorschaden in Traar oder ein Transporter ohne Zulassung im Hafen – Krefelder Fahrzeughalter haben drei Wege:
- Kostenlose Abholung: Ihr Auto fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Stadtteilen ab. Ein Foto mit PLZ genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Krefeld.
- Verwertung mit Nachweis: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Krefeld übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Krefeld.
- Barauszahlung: Sind noch Teile verwertbar, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Mehr unter Auto entsorgen in Krefeld.
Alte Seidenfabriken, Villen in Bockum, Reihenhäuser in Gartenstadt und Industriehallen in Uerdingen: Viele Gebäude enthalten Maschinen, Tanks, Stahlteile oder alte Heizungen.
Unsere Schrottdemontage in Krefeld baut solche Anlagen fachgerecht ab und nimmt das Material mit.
Bei Haus- und Wohnungsauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Krefeld den gesamten Ablauf. Metalle werden verrechnet. Für Fahrräder oder Elektrogeräte gibt es den Klüngelskerl in Krefeld.
Chemie, Hafen und Mittelstand – Rahmenverträge in Krefeld
Im Chemiepark, am Rheinhafen und in den Gewerbegebieten fallen regelmäßig Edelstahl-, Stahl- und Buntmetallreste an. Planbare Abholungen entlasten Lager und Betrieb.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen und Tagespreisen. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/krefeld.html.
Häufige Fragen – Metallankauf in Krefeld
- Welche Mindestmenge gilt in Krefeld?
Für Eisenschrott ca. 400 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie bekomme ich ein Angebot?
PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp senden.
- Kaufen Sie Edelstahl aus Anlagenumbauten?
Ja, auch größere Posten nach Absprache.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Krefeld, mit Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch nach Hüls und Uerdingen?
Ja, in alle Stadtteile. Bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Demontieren Sie alte Textilmaschinen?
Ja, vor Ort inklusive Abtransport.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr