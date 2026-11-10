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Rösrath: Hoffnungsthal, Forsbach und Kleineichen geben Eisenschrott ab einer Tonne gratis ab

Für Eisenschrott gilt in Rösrath eine Mindestmenge von rund 1.000 kg, Buntmetall holen wir auch in kleinen Mengen. Altautos bringen bis zu 250 Euro und einen Verwertungsnachweis.

(lifePR) (Bochum, )
 

Metallankauf und Schrottabholung in Rösrath (PLZ 51503)

Rösrath liegt zwischen Köln und dem Bergischen Land am Rand der Wahner Heide. Die Stadt hat etwa 29.000 Einwohner auf knapp 39 Quadratkilometern, Stadtteile sind unter anderem Hoffnungsthal, Forsbach, Kleineichen, Venauen, Stümpen und Rambrücken. Viele Einfamilienhäuser mit großen Grundstücken und kleine Gewerbebetriebe bestimmen das Bild.

Wir holen in Rösrath Schrott direkt vom Grundstück. Beim Schrottankauf in Rösrath gibt es Geld nach Materialwert und Gewicht.

Mindestmenge in Rösrath

In Rösrath setzen wir für Eisenschrott eine Menge von ungefähr 1.000 Kilogramm an, damit die Abholung kostenlos bleibt. Das kommt zum Beispiel bei einem Garagenabriss in Forsbach, einer alten Stahlhalle oder dem Austausch einer kompletten Heizung zusammen. Senden Sie per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und die geschätzte Menge, wir antworten direkt. Im nächsten Schritt wird die Altmetallabholung in Rösrath eingeplant.

Buntmetall wie Kupfer, Messing, Zink oder Aluminium holen wir in Rösrath auch in kleinen Mengen. Dachdecker und Heizungsbauer nutzen das für Verschnitt und Altrohre.

Für ein ausgedientes Auto gibt es die Schrottauto-Abholung in Rösrath, dabei zahlen wir bis zu 250 Euro. Nach der Autoverschrottung in Rösrath halten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV in der Hand, den das Straßenverkehrsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises für die Abmeldung braucht. Motorräder, Anhänger und Wohnmobile nehmen wir über Auto entsorgen in Rösrath mit.

Große Stahlteile, Maschinen oder Tanks zerlegt die Schrottdemontage in Rösrath vor Ort. Für Haus- und Kellerräumungen gibt es die Entrümpelung in Rösrath mit Verrechnung der Metallwerte. Den Rest aus Werkstatt und Schuppen holt der Klüngelskerl in Rösrath.

Rösrath: Fragen und Antworten

Wie viel Eisen braucht es in Rösrath für die Gratis-Abholung?
Ungefähr 1.000 kg, Buntmetall auch deutlich weniger.

Darf ich Material im Garten liegen lassen?
Ja, wir holen es dort ab, wo es liegt, sofern wir mit dem Fahrzeug herankommen.

Was passiert mit meinem alten Wohnmobil?
Es wird abgeholt, fachgerecht verwertet und auf Wunsch vergütet.

Kommen Sie auch nach Venauen und Rambrücken?
Ja, alle Stadtteile von Rösrath gehören dazu.

Wann sind Sie im Einsatz?
Wir sind Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr da.

Wo finde ich die Angebote für Rösrath?
Einen Überblick gibt die Stadtseite Rösrath.

Jetzt Abholung in Rösrath anfragen

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Rösrath und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

 

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

NRW Schrott & Metallankauf ist ein mobiles Familienunternehmen und holt Schrott, Metall und Fahrzeuge in Stadt und Land ab. Neben Kürten fahren wir nach Wipperfürth, Lindlar, Odenthal, Bergisch Gladbach und Wermelskirchen.

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