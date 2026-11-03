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Remscheid, die Werkzeugstadt: NRW Schrott holt Altmetall von Lennep bis Lüttringhausen ab

In Remscheid gilt für die kostenlose Abholung von Eisenschrott eine Menge ab ca. 1.000 kg. Buntmetalle nehmen wir auch in kleinen Posten, Fahrzeuge verwerten wir mit Nachweis

(lifePR) (Bochum, )
Schrottabholung und Metallankauf in Remscheid (PLZ 42853 bis 42899)

Remscheid ist eine kreisfreie Stadt im Bergischen Land mit rund 112.000 Einwohnern auf etwa 74 Quadratkilometern. Sie gliedert sich in die Stadtbezirke Alt-Remscheid, Lennep, Lüttringhausen und Süd. Als Werkzeugstadt mit Schmieden, Gießereien und der Müngstener Brücke in der Nähe hat sie eine lange Metalltradition, die bis heute Spuren in Betrieben und Kellern hinterlässt.

Wer in Remscheid Metall loswerden will, kann auf NRW Schrott & Metallankauf zählen. Beim Schrottankauf in Remscheid prüfen wir zuerst Fotos, nennen dann Preis und Abholtermin.

Remscheid: Mengen, Fotos und Termine

In Remscheid holen wir Eisenschrott ab ca. 1.000 Kilogramm kostenlos ab. Gemeint sind größere Mengen, wie sie bei Betriebsauflösungen, Werkstatträumungen oder Dachstuhl-Abbrüchen in Lennep anfallen. Zur Vorabprüfung genügt eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und einer groben Mengenangabe. Wenn alles passt, richten wir die Altmetallabholung in Remscheid ein.

Bei Buntmetall wird in Remscheid nicht auf die Tonne gewartet. Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl bringen auch als Einzelposten Geld, etwa Zuschnittreste aus dem Werkzeugbau oder Kabelrollen aus einer Renovierung. Ein klares Foto reicht, um einen Preis nach Materialwert zu nennen.

Ein Wagen, der in Remscheid nicht mehr fährt, wird mit der Schrottauto-Abholung in Remscheid vom Hof geholt. Wir zahlen bis zu 250 Euro. Anschließend läuft die Autoverschrottung in Remscheid nach AltfahrzeugV, und Sie bekommen den Verwertungsnachweis. Zulassungsstelle ist die Stadt Remscheid, die Abmeldung übernehmen wir auf Wunsch. Wer Fragen zum Ablauf hat, findet sie unter Auto entsorgen in Remscheid.

Alte Produktionshallen, Maschinen und Pressen bauen wir bei der Schrottdemontage in Remscheid aus und fahren das Metall ab. Die Entrümpelung in Remscheid ist die richtige Wahl bei Hausständen. Kleine Aufträge fängt der Klüngelskerl in Remscheid ab.

Remscheid in sechs Fragen

Warum gilt in Remscheid eine höhere Mindestmenge?
Die Abholung ist ab ca. 1.000 kg Eisenschrott kostenlos, bei Buntmetall gelten kleinere Mengen.

Reicht eine WhatsApp mit Foto?
Ja. PLZ, Foto oder Video und Mengenangabe genügen, die Rückmeldung folgt sofort.

Was bringt ein Altfahrzeug aus Remscheid ein?
Je nach Zustand bis zu 250 Euro. Ein Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV gehört dazu.

Wird das Auto bei der Stadt Remscheid abgemeldet?
Auf Wunsch machen wir das ohne Gebühr für Sie.

Wann kann ich anrufen?
Von Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 20:00 Uhr.

Wo sind alle Services für die Stadt aufgeführt?
Auf der Seite NRW Schrott in Remscheid.

Remscheid: Termin vereinbaren

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Remscheid und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

Website Promotion

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Über NRW-Schrott.de:
NRW Schrott & Metallankauf ist als mobiles Familienunternehmen auf Altmetall, Schrott und Fahrzeugverwertung spezialisiert. Neben Remscheid erreichen wir auch Solingen, Wuppertal, Wermelskirchen, Radevormwald und Leichlingen.

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