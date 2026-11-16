Recklinghausen: Eisenschrott ab etwa einer Tonne holt NRW Schrott kostenlos ab
Vom Süden bis nach Suderwich und Hochlarmark kommt NRW Schrott in die Kreisstadt des Vests. Eisen wird ab rund 1.000 kg gratis geholt, Buntmetall auch in kleinen Posten, und für Fahrzeuge gibt es bis zu 250 Euro.
Schrottankauf in Recklinghausen (PLZ 45657 bis 45665)
Recklinghausen ist Kreisstadt und mit etwa 112.000 Einwohnern die größte Stadt im Vest. Das Stadtgebiet misst knapp 67 Quadratkilometer und reicht von der Altstadt über Hochlarmark, Suderwich und Speckhorn bis nach Essel und Berghausen. Die Ruhrfestspiele sind über die Region hinaus bekannt.
Ob aus einer Werkstatt in Süd oder aus einem Haus in Hillerheide: Der Schrottankauf Recklinghausen orientiert sich am Materialwert. Wir fahren zu Privatpersonen ebenso wie zu Gewerbekunden.
Eisen ab einer Tonne kostenfrei
Gut eine Tonne Eisenschrott ist die Grenze, ab der in Recklinghausen keine Fahrtkosten anfallen. Diese Menge entsteht beim Auflösen eines Lagers in Hochlarmark, beim Rückbau einer Stahlhalle in Suderwich oder mit dem Schrott einer ganzen Gewerbeeinheit. Bitte senden Sie uns über WhatsApp Postleitzahl, Foto oder Video und Ihre Mengenschätzung, die Antwort kommt unmittelbar. Danach vereinbaren wir die Altmetallabholung.
Buntmetalle wie Kupfer, Messing, Zink und Aluminium nehmen wir auch dann mit, wenn es nur ein paar Kilogramm sind. Hausbesitzer in Speckhorn haben oft Dachrinnen und Rohre übrig, die sich gut verwerten lassen.
Ein Altauto aus Recklinghausen holt die Schrottauto-Abholung ab, bis zu 250 Euro sind dafür möglich. Nach der Autoverschrottung in Recklinghausen stellen wir den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen aus. Quads, Transporter und Mopeds sind mit Auto entsorgen abgedeckt.
Gewerbliche Anlagen demontiert die Schrottdemontage in Recklinghausen. Für Nachlässe und Kellerräume bietet sich die Entrümpelung an, für Kleinteile der Klüngelskerl in Recklinghausen.
Recklinghausen: Kurz erklärt
Wie hoch ist die Mindestmenge?
Bei Eisenschrott etwa 1.000 kg, Buntmetall holen wir auch in kleinen Mengen.
Was muss ich für das Altauto dabeihaben?
Zulassungsbescheinigung oder Eigentumsnachweis und einen Lichtbildausweis.
Bezahlen Sie für einen Transporter?
Bis zu 250 Euro, je nach Zustand und Typ.
Fahren Sie auch nach Essel und Berghausen?
Ja, der ganze Stadtbereich gehört zu unseren Strecken.
Zu welchen Uhrzeiten sind Sie da?
Täglich außer sonntags von 7 bis 20 Uhr.
Wo steht mehr zu Recklinghausen?
Auf nrw-schrott.de/recklinghausen.
Abholung in Recklinghausen anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Recklinghausen und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr