Pulheim von Brauweiler bis Stommeln: Eisen, Buntmetall und Altautos auf Abruf
Im Rhein-Erft-Kreis holt NRW Schrott in Pulheim Eisenschrott ab ca. 1.000 kg gratis ab. Buntmetalle sind in kleineren Mengen willkommen, Fahrzeuge werden belegt verwertet.
Pulheim liegt im Rhein-Erft-Kreis nordwestlich von Köln und zählt etwa 56.000 Einwohner auf rund 71 Quadratkilometern. Zu den Stadtteilen gehören Brauweiler mit seiner Abtei, Stommeln, Sinnersdorf, Geyen, Dansweiler und Sinthern. Dörfliche Strukturen, Einfamilienhausgebiete und mehrere Gewerbeparks sorgen für unterschiedliche Anlässe, Altmetall abzugeben.
Interessenten für einen Schrottankauf in Pulheim können bei uns zuerst unverbindlich Bilder einreichen. Danach nennen wir den Preis und planen die Abholung.
Wann wir nach Pulheim kommen
Die kostenlose Abholung von Eisenschrott beginnt in Pulheim bei ca. 1.000 Kilogramm. Das trifft zum Beispiel auf Hofauflösungen in Stommeln, Gewerberäumungen in Brauweiler oder größere Abbrucharbeiten zu. Wer vorab sichergehen möchte, schickt PLZ, ein Foto oder Video und seine Mengenschätzung per WhatsApp. Auf dieser Grundlage terminieren wir die Altmetallabholung in Pulheim.
Eine Tonne Eisen ist nicht überall zusammen. Deshalb nehmen wir Kupfer, Messing, Alu und Edelstahl auch in kleinen Mengen an und rechnen nach Materialwert ab. Kommt Eisen dazu, werden beide Posten addiert, damit die Grenze für die kostenlose Abholung leichter erreicht wird.
Auch ein Altauto aus Pulheim holen wir ab, sei es per Schrottauto-Abholung in Pulheim vom Grundstück oder vom Firmenhof. Bis zu 250 Euro sind möglich. Die Autoverschrottung in Pulheim erfüllt die Anforderungen der Altfahrzeug-Verordnung und endet mit dem Verwertungsnachweis. Zuständig für Zulassung und Abmeldung ist das Straßenverkehrsamt des Rhein-Erft-Kreises, auf Wunsch gehen wir den Weg für Sie. Lesen Sie mehr unter Auto entsorgen in Pulheim.
Wer Gebäudeteile, Maschinen oder Lagerregale loswerden will, bestellt die Schrottdemontage in Pulheim. Die Entrümpelung in Pulheim unterstützt bei Haushaltsauflösungen. Kleine Ladungen holt der Klüngelskerl in Pulheim.
Pulheim: Was Interessenten wissen wollen
Ab wann ist die Abholung in Pulheim kostenlos?
Bei Eisenschrott ab ca. 1.000 kg. Buntmetall akzeptieren wir auch in kleineren Mengen.
Reichen Fotos für ein Angebot?
Ja, schicken Sie Foto oder Video, PLZ und Menge einfach per WhatsApp.
Wie viel Geld gibt es für ein Altauto?
Bis zu 250 Euro, je nach Zustand, dazu den Verwertungsnachweis.
Wer kümmert sich um die Abmeldung im Rhein-Erft-Kreis?
Das übernehmen wir bei Bedarf kostenfrei.
Wie lange dauert es bis zum Termin?
Meist wenige Werktage. Wir sind Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr zu erreichen.
Gibt es eine eigene Seite zu Pulheim?
Ja, auf nrw-schrott.de/pulheim sind die Leistungen aufgeführt.
Pulheim: Nachricht senden oder anrufen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Pulheim und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr