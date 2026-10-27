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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Tarek El-Lahib
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Pferdestadt Warendorf: Wenn Reitanlage, Stall oder Halle erneuert werden, holt NRW Schrott das Altmetall ab

In Warendorf, Freckenhorst, Milte, Hoetmar und Einen übernimmt NRW Schrott & Metallankauf Schrott ab 1.000 kg kostenlos, kauft Buntmetall an und verwertet Altautos samt Abmeldung

(lifePR) (Warendorf, )
Schrottankauf Warendorf – Abholservice an der Ems

Warendorf (PLZ 48231) ist Kreisstadt des Kreises Warendorf und hat rund 38.000 Einwohner auf etwa 177 km². Zur Stadt gehören die historische Altstadt sowie Freckenhorst, Milte, Hoetmar, Einen und Müssingen.

Mit dem NRW-Landgestüt und dem Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei gilt Warendorf als Stadt des Pferdes; die Ems fließt mitten durch die Altstadt. Über B64 und B475 bieten wir hier den Schrottankauf in Warendorf mit Abholung an.

Abholung ab 1.000 kg – passend für Stall- und Hallenumbauten

Für Warendorf gilt eine Mindestmenge von etwa 1.000 kg Eisenschrott für die kostenlose Abholung. Ausgediente Boxenanlagen, Weidezäune, Stahltore oder Maschinen aus Reitbetrieben und Höfen erreichen diese Menge häufig.

Per WhatsApp schicken Sie PLZ, Foto oder Video und eine Schätzung – wir melden uns schnell. Mehr zur Altmetallabholung in Warendorf online.

Buntmetall und Edelstahl aus Warendorf

Kupfer aus Elektroinstallationen, Messing von Armaturen, Aluminium von Pferdeanhängern oder Edelstahl aus Futterküchen: Wir kaufen diese Materialien zum Tagespreis an und rechnen sie in die Gesamtmenge ein.

Altfahrzeuge in Warendorf entsorgen

Unsere Schrottauto-Abholung in Warendorf holt Pkw, Transporter und nach Absprache Pferdeanhänger ab.

Für Pkw stellen wir den Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung aus und melden das Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf ab. Mehr: Autoverschrottung Warendorf und Auto entsorgen in Warendorf.

Rückbau und Räumung

Reithallen-Stahlbau, Silos oder Maschinen demontiert unsere Schrottdemontage in Warendorf.

Haus- und Hofauflösungen erledigt die Entrümpelung in Warendorf; einzelne Teile kann der Klüngelskerl in Warendorf auf einer Tour mitnehmen.

Fragen aus Warendorf
  1. Werden ausgemusterte Pferdeanhänger angenommen?
    Ja, nach Prüfung per Foto – Aluminium- und Stahlanhänger verwerten wir.
  2. Warum gilt in Warendorf 1.000 kg Mindestmenge?
    Die Anfahrt aus Bochum ist länger; ab dieser Menge ist die Abholung kostenlos möglich.
  3. Kommen Sie nach Freckenhorst und Milte?
    Ja, alle Ortsteile gehören dazu.
  4. Wird Kupfer auf die Tonne angerechnet?
    Ja, Eisen und Buntmetall werden zusammengerechnet.
  5. Muss ich das Auto selbst abmelden?
    Nein, das übernehmen wir beim Kreis Warendorf.
  6. Wo finde ich die Warendorf-Seite?
    Unter nrw-schrott.de/warendorf.html.
Warendorf – Kontakt

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

Website Promotion

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Über NRW-Schrott.de:
NRW-Schrott.de ist ein Bochumer Familienbetrieb für Schrottankauf, Metallhandel, Fahrzeugverwertung und Entrümpelung. Im Kreis Warendorf fahren wir neben der Kreisstadt auch Telgte, Sassenberg, Everswinkel und Ennigerloh an – mit Tagespreisen und Abholung größerer Mengen ohne Kosten.

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