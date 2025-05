PKW und KFZ Entsorgung, PKW und KFZ Verschrotten Köln Fachgerechte PKW- und KFZ

Als zertifizierter Fachbetrieb für die PKW- und KFZ-Entsorgung in Köln bieten wir Ihnen eine sichere, gesetzeskonforme und kostenlose Entsorgung Ihres Altfahrzeugs. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Vordergrund stehen, ist die ordnungsgemäße Verschrottung von Autos nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein Beitrag zur Schonung unserer Ressourcen.Warum Sie Ihr Fahrzeug verschrotten lassen solltenEin nicht mehr fahrbereites Fahrzeug nimmt Platz weg, birgt Umweltrisiken und verursacht unnötige Kosten. Flüssigkeiten wie Motoröl, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel stellen eine erhebliche Gefahr für Boden und Grundwasser dar. Die professionelle Entsorgung über einen zertifizierten Betrieb garantiert, dass alle umweltgefährdenden Stoffe fachgerecht entfernt und das Fahrzeug nach § 5 Abs. 3 AltfahrzeugV recycelt wird.Kostenlose PKW- und KFZ-Abholung in Köln und UmgebungUnser Service umfasst eine kostenlose Abholung Ihres Fahrzeugs direkt bei Ihnen vor Ort. Egal, ob das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit, abgemeldet oder komplett beschädigt ist – wir übernehmen den Transport mit speziell ausgerüsteten Fahrzeugen. Dies spart Ihnen Zeit, Geld und den organisatorischen Aufwand.Zertifizierter Entsorgungsnachweis für Ihre SicherheitNach erfolgter Entsorgung erhalten Sie von uns einen gesetzlich vorgeschriebenen Verwertungsnachweis, der bestätigt, dass Ihr Fahrzeug gemäß den gesetzlichen Vorschriften entsorgt wurde. Dieser Nachweis ist insbesondere für die Abmeldung bei der Zulassungsstelle sowie für etwaige Versicherungsangelegenheiten von Bedeutung.Welche Fahrzeuge nehmen wir an?Wir entsorgen sämtliche Arten von Kraftfahrzeugen, unter anderem:PKWs jeglicher Bauart und MarkenTransporter und KleinbusseWohnmobile und CaravansMotorräder und RollerUnfallfahrzeuge mit TotalschadenAltfahrzeuge mit technischen Defekten oder ohne TÜVAuch nicht fahrbereite Fahrzeuge oder solche ohne Schlüssel und Papiere stellen für uns kein Problem dar. Sprechen Sie uns einfach an – wir finden eine Lösung.Ablauf der KFZ-Verschrottung in Köln – Schnell und UnkompliziertKontaktaufnahme per Telefon, E-Mail oder OnlineformularTerminvereinbarung zur kostenlosen AbholungÜbergabe des Fahrzeugs inklusive Fahrzeugbrief und ggf. FahrzeugscheinAbtransport und umweltgerechte Verwertung durch unser zertifiziertes RecyclingzentrumAushändigung des VerwertungsnachweisesWelche Unterlagen werden benötigt?Für die ordnungsgemäße Verschrottung Ihres Fahrzeugs benötigen wir folgende Dokumente:Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)Personalausweis oder Vollmacht bei DrittabgabeFahrzeugschlüssel (sofern vorhanden)Sollten Ihnen einzelne Unterlagen fehlen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung – auch in solchen Fällen bieten wir Ihnen passende Lösungen.Umweltschonung durch professionelle KFZ-EntsorgungDie moderne KFZ-Entsorgung trägt wesentlich zum Recycling wertvoller Rohstoffe bei. Etwa 95 % der Fahrzeugmaterialien können wiederverwertet werden. Von Metallen über Kunststoffe bis hin zu Glas und Gummi – durch eine fachgerechte Demontage wird das Fahrzeug in seine Einzelteile zerlegt und der Rohstoffkreislauf schont natürliche Ressourcen.Unser Betrieb arbeitet eng mit zertifizierten Schredder- und Recyclinganlagen zusammen, die nach dem neuesten Stand der Technik arbeiten und strenge Umweltauflagen erfüllen.Autoverschrottung in Köln: Ihre Vorteile mit uns auf einen BlickKostenlose Abholung Ihres FahrzeugsZuverlässige TerminvereinbarungSchnelle und professionelle AbwicklungZertifizierter EntsorgungsnachweisFachgerechte und umweltfreundliche DemontageLangjährige Erfahrung im Bereich der AltfahrzeugverwertungTransparente Kommunikation und keine versteckten KostenAltfahrzeugentsorgung auch für gewerbliche KundenNicht nur Privatkunden profitieren von unserem Service. Wir bieten auch für Autohändler, Fuhrparks, Werkstätten und Versicherungen maßgeschneiderte Lösungen zur Entsorgung von Altfahrzeugen an. Großabnahmen, regelmäßige Abholungen und flexible Terminlösungen gehören zu unserem Leistungsportfolio.Auto verschrotten Köln – Jetzt Termin vereinbarenWarten Sie nicht länger mit der Entsorgung Ihres Altfahrzeugs. Nutzen Sie unseren kostenlosen Service für die Autoentsorgung in Köln und profitieren Sie von einem schnellen, sicheren und umweltfreundlichen Ablauf. Unser Team steht Ihnen jederzeit beratend zur Seite und findet auch für komplexe Fälle eine individuelle Lösung.Besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie uns an, um noch heute einen Termin zu vereinbaren.