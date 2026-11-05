Olpe: Schrott und Altmetall aus Rhode, Rüblinghausen und der Kernstadt holt NRW Schrott ab
In Olpe ist die Abholung ab ca. 1.000 kg Eisenschrott kostenlos, Buntmetalle sind schon in kleinen Mengen gefragt, Altfahrzeuge werden regelkonform verwertet.
Schrottabholung in Olpe (PLZ 57462)
Olpe ist die Kreisstadt des gleichnamigen Kreises im Sauerland und hat rund 25.000 Einwohner auf etwa 77 Quadratkilometern. Der Biggesee im Osten, die Ortsteile Rhode und Rüblinghausen sowie zahlreiche Gewerbegebiete bestimmen das Bild. Handwerksbetriebe, Landwirte und Haushalte gleichermaßen sammeln dort Material, das nach Abholung verlangt.
In Olpe sind wir für private und gewerbliche Auftraggeber unterwegs. Für den Schrottankauf in Olpe reichen ein paar Fotos, danach melden wir uns mit Preis und Terminvorschlag.
Olpe: Mindestmenge und Foto-Check
Für Olpe gilt bei Eisenschrott eine Mindestmenge von ca. 1.000 Kilogramm, damit die Abholung nichts kostet. Das sind etwa die Reste einer Halle, ein Anhänger voll Stahl oder mehrere Heizkessel. Senden Sie PLZ, Foto oder Video und Ihre Schätzung per WhatsApp, dann erhalten Sie sofort eine Antwort. Folgt der Termin, übernimmt die Altmetallabholung in Olpe.
Wer unter einer Tonne bleibt, hat bei Buntmetall trotzdem gute Karten. Kupfer, Messing, Alu und Edelstahl bezahlen wir nach Materialwert, auch wenn nur wenige Kilo zusammenkommen. Mit Eisen zusammen ergibt sich häufig die Menge für die kostenlose Abholung.
Ein Auto in Olpe, das nicht mehr fährt, wird per Schrottauto-Abholung in Olpe abgeholt. Bis zu 250 Euro können wir dafür zahlen. Die Autoverschrottung in Olpe läuft nach AltfahrzeugV, den Nachweis bekommen Sie mit. Für die Zulassung ist das Straßenverkehrsamt des Kreises Olpe zuständig, die Abmeldung erledigen wir bei Bedarf für Sie. Eine kurze Anleitung gibt es auf Auto entsorgen in Olpe.
Wenn Anlagen, Silos oder Hallen abgebaut werden, ist die Schrottdemontage in Olpe gefragt. Beim Räumen von Häusern hilft die Entrümpelung in Olpe. Kleine Mengen nimmt der Klüngelskerl in Olpe mit.
Olpe: Was Kunden fragen
Wie viel Eisenschrott brauche ich in Olpe?
Für die kostenlose Abholung ca. 1.000 kg. Buntmetall geht auch bei kleiner Menge.
Wie funktioniert der Foto-Check?
Foto oder Video, PLZ und Mengenschätzung per WhatsApp senden und die Rückmeldung abwarten.
Wie hoch ist die Vergütung für ein Fahrzeug?
Bis zu 250 Euro, je nach Zustand. Der Verwertungsnachweis ist inbegriffen.
Wird die Abmeldung beim Kreis Olpe erledigt?
Auf Wunsch gern, ohne Aufpreis.
Wann ist mit einem Termin zu rechnen?
Meist in wenigen Werktagen, Mo–Sa zwischen 07:00 und 20:00 Uhr.
Wo finde ich alle Infos zu Olpe?
Hier gibt es alles im Überblick: NRW Schrott für Olpe.
Olpe: Anfrage senden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Olpe und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr