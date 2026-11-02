Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1077593

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Tarek El-Lahib
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Oer-Erkenschwick am Haardrand: Schrottabholung für Haushalte und Betriebe

NRW Schrott holt in Oer-Erkenschwick Eisen ab ca. 1.000 kg kostenlos ab, nimmt Buntmetall auch in kleinen Mengen und verwertet Altfahrzeuge mit Nachweis

(lifePR) (Bochum, )
Metallabholung und Schrottankauf in Oer-Erkenschwick (PLZ 45739)

Oer-Erkenschwick ist die kleinste kreisangehörige Stadt im Kreis Recklinghausen mit etwa 31.000 Einwohnern auf nur rund 24 Quadratkilometern. Sie besteht aus Oer und Erkenschwick und liegt direkt am Naturpark Hohe Mark mit der Haard. Die frühere Zeche Ewald Fortsetzung steht für die Bergbaugeschichte, heute bestimmen Wohnsiedlungen und kleine Betriebe das Bild.

Für Anfragen zum Schrottankauf in Oer-Erkenschwick genügt ein Anruf oder eine Nachricht. Wir kommen mit dem Fahrzeug vorbei und laden das Material selbst auf.

Mindestmenge in Oer-Erkenschwick

Eisenschrott wird in Oer-Erkenschwick ab ca. 1.000 Kilogramm kostenlos abgeholt. Diese Grenze erreichen vor allem Betriebe, Vereine oder größere Räumungen, etwa nach einem Hallenumbau. Ein kurzer Check per WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und Mengenangabe schafft schnell Klarheit. Der Rest läuft über die Altmetallabholung in Oer-Erkenschwick.

Wer weniger Eisen hat, muss nicht warten: Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl werden auch in kleinen Mengen genommen, weil ihr Materialwert den Aufwand trägt. Ein aussagekräftiges Foto reicht oft schon aus, um ein Angebot zu bekommen. Kombinationen aus Eisen und Buntmetall helfen, die Grenze für die kostenlose Abholung zu erreichen.

Auch Fahrzeuge aus Oer-Erkenschwick finden bei uns einen Abnehmer. Die Schrottauto-Abholung in Oer-Erkenschwick gilt für Pkw und Kleintransporter, bis zu 250 Euro sind drin. Die Autoverschrottung in Oer-Erkenschwick hält die Vorgaben der AltfahrzeugV ein und endet mit einem Verwertungsnachweis. Für Anmeldung und Abmeldung ist das Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen zuständig. Mehr dazu unter Auto entsorgen in Oer-Erkenschwick.

Wer Gebäudeteile, Maschinen oder Regalanlagen zurückbaut, bucht die Schrottdemontage in Oer-Erkenschwick. Bei Wohnungsauflösungen kümmert sich die Entrümpelung in Oer-Erkenschwick auch um Altmetall. Kleine Aufträge erledigt der Klüngelskerl in Oer-Erkenschwick.

Antworten für Oer-Erkenschwick

Wie viel Eisenschrott brauche ich für die kostenlose Abholung?
In Oer-Erkenschwick sind es ca. 1.000 kg. Buntmetall nehmen wir ab kleinen Mengen.

Kann ich vorher Bilder schicken?
Gern, per WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und Mengenangabe. Die Antwort kommt direkt.

Was zahlt ihr für ein altes Auto?
Bis zu 250 Euro, abhängig von Zustand und Gewicht. Dazu gibt es den Verwertungsnachweis.

Übernehmt ihr die Abmeldung?
Ja, auf Wunsch kostenlos beim zuständigen Straßenverkehrsamt.

Wann erreicht man euch?
Montag bis Samstag, jeweils 07:00 bis 20:00 Uhr.

Gibt es einen Überblick für meine Stadt?
Alles zu Oer-Erkenschwick finden Sie auf der Stadtseite von NRW Schrott.

Kontakt für Oer-Erkenschwick

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Oer-Erkenschwick und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

Website Promotion

Website Promotion

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Über NRW-Schrott.de:
Das mobile Familienunternehmen NRW Schrott & Metallankauf kümmert sich um Schrottankauf, Altmetallabholung und Altfahrzeuge. Rund um Oer-Erkenschwick fahren wir ebenso nach Datteln, Recklinghausen, Marl, Waltrop und Haltern am See.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.