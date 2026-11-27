Oelde: Maschinenbau und Landwirtschaft liefern Eisen, ab 1.000 kg holen wir es kostenlos ab
Zwischen Stromberg, Lette und der Innenstadt gibt es in Oelde Betriebe, Höfe und Haushalte mit reichlich Metall. NRW Schrott holt Eisen ab 1.000 kg gratis, Buntmetall auch in kleineren Mengen, Fahrzeuge werden mit bis zu 250 Euro bewertet.
Metallankauf in Oelde (PLZ 59302)
Oelde gehört zum Kreis Warendorf und hat rund 30.000 Einwohner auf etwa 102 Quadratkilometern. Zur Stadt zählen Stromberg, Lette, Sünninghausen und Keitlinghausen. 2001 richtete Oelde die Landesgartenschau aus, und der Maschinenbau ist seit Langem ein wichtiger Arbeitgeber.
Metallreste aus Werkstatt, Halle oder Hof lassen sich in Oelde unkompliziert abgeben. Der Schrottankauf Oelde zahlt nach dem Tageskurs für das jeweilige Metall.
Werkhalle oder Maschinenpark: Menge zählt
Fräsen, Drehbänke, Rahmen und Blechabschnitte aus dem Maschinenbau bringen schnell Tonnen auf die Waage. Ab 1.000 kg Eisen fährt unser Fahrer ohne Gebühr bis nach Lette oder Sünninghausen. Fotografieren Sie den Haufen, senden Sie PLZ, Foto oder Video und die geschätzte Menge per WhatsApp, danach bekommen Sie eine Rückmeldung. Weiter geht es mit der Altmetallabholung in Oelde.
Aus Elektromotoren, Kabeltrommeln und Heizungsanlagen in Oelder Betrieben lässt sich Kupfer, Alu und Messing sortieren. Wir nehmen diese Buntmetalle auch in kleineren Mengen an und rechnen sie einzeln ab.
Ausrangierte Pkw und Transporter aus Stromberg oder Keitlinghausen bewerten wir bis zu 250 Euro, das erledigt die Schrottauto-Abholung Oelde. Im Zuge der Autoverschrottung in Oelde erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV, den Sie beim Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf vorlegen. Quads und Wohnanhänger meldet Autoentsorgen Oelde ab.
Soll eine Förderanlage oder Stahlhalle verschwinden, kümmert sich die Schrottdemontage Oelde um den Abbau. Haushalte lassen über die Entrümpelung in Oelde Keller und Dachböden leeren, kleinere Posten fährt der Klüngelskerl in Oelde weg.
Oelde: Oelde: sechs Fragen aus der Praxis
Wie schwer muss die Ladung für den Gratis-Service sein?
Mindestens 1.000 kg Eisenschrott.
Gilt das auch für Kupfer und Messing?
Buntmetall holen wir ebenso bei kleineren Mengen ab.
Sind Stromberg und Lette dabei?
Selbstverständlich, alle Ortsteile gehören zum Gebiet.
Wann erhalte ich den Verwertungsnachweis?
Er wird bei der Fahrzeugabholung ausgestellt.
Nehmen Sie Gewerbeschrott mit Rechnung ab?
Ja, auf Wunsch mit Wiegeschein.
Existiert eine Webseite speziell für Oelde?
Ja: nrw-schrott.de/oelde.
Oelde: Abholung anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Oelde und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr