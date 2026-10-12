Neanderthal-Stadt Mettmann: Mobiler Schrottankauf für Oberstadt, Metzkausen und Obschwarzbach – Altautos inklusive

Schrott und Altmetall in Mettmann verkaufen – Abholung, Fahrzeugverwertung und Räumung in der Kreisstadt
Mettmann (PLZ 40822) ist Kreisstadt des gleichnamigen Kreises und liegt östlich von Düsseldorf zwischen Ratingen, Wülfrath, Wuppertal, Haan und Erkrath. Rund 39.500 Einwohner leben auf etwa 42,6 km² – in der Kernstadt mit der historischen Oberstadt, in Metzkausen, in Obschwarzbach sowie in der ländlich geprägten Außenbürgerschaft. Die B 7 durchquert das Stadtgebiet, A 3, A 44, A 46 und A 535 sind in wenigen Minuten erreichbar.
Weltbekannt ist Mettmann durch das Neandertal: Hier wurde der namensgebende Urmensch gefunden, das Neanderthal Museum zieht Besucher aus aller Welt an. Daneben prägen die schiefergedeckten Häuser der Oberstadt, die Goldberger Mühle und das traditionsreiche Kino Weltspiegel das Stadtbild. Für Haushalte, Handwerk und Industrie in allen Stadtbereichen ist NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) der Ansprechpartner für zuverlässigen Schrottankauf in Mettmann – von der Freiheitstraße bis hinaus nach Obschwarzbach.
Eisenschrott abholen lassen in Mettmann – ab welcher Menge es kostenlos wird
Der ausgebaute Ölkessel aus einem Einfamilienhaus in Metzkausen, Stahlregale aus einem Lager im Gewerbegebiet Zur Gau oder Baustahlreste von einer Sanierung in der Oberstadt: In Mettmann sammelt sich Eisenschrott schneller an, als man denkt. Ab einer Menge von etwa 300 kg holen wir ihn ohne Berechnung ab.
Bleibt der Haufen unter dieser Grenze, hilft eine einfache Kombination: Kupfer, Messing oder Aluminium mit auf die Ladung, und schon passt es. Auch dann zahlen Sie für die Abholung nichts.
Bevor wir kommen, reicht eine kurze WhatsApp-Nachricht: Postleitzahl, Foto oder kleines Video und die geschätzte Menge. Wir melden uns schnell mit einer klaren Aussage – ganz gleich, ob es um Eisen, Buntmetall, ein Auto oder Hausrat aus einer Räumung geht. Wie die Schrottabholung in Mettmann im Detail funktioniert, steht auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – NE-Metalle in Mettmann zu fairen Tagespreisen
Mettmann ist mehr als ein Wohnort im Grünen: Gießerei, Besteckherstellung, Kugellager- und Antriebstechnik sowie zahlreiche mittelständische Zulieferer haben hier ihren Sitz. Hinzu kommen Elektro- und Sanitärbetriebe, Autowerkstätten und Schlossereien, bei denen laufend Buntmetall anfällt.
Bei uns wird jedes Nichteisenmetall angekauft – blankes und isoliertes Kupfer, Messingarmaturen, Aluprofile, Edelstahl, Zink und Blei. Auch kleine Posten nehmen wir, wenn sich der Wert lohnt. Ob Kabelreste eines Elektrikers aus Obschwarzbach, Fittings eines Installateurs aus der Kernstadt oder Alu-Verschnitt eines Metallbauers aus dem Neanderpark – ein Foto mit PLZ und Menge genügt für eine erste Bewertung.
Produktionsbetriebe mit Stanzabfällen, Gussbruch oder schwerem Maschinenschrott erhalten für Kernschrott unsere besten Konditionen, abgerechnet zum Tagespreis. Anfragen zur Altmetallabholung in Mettmann bearbeiten wir von Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 20:00 Uhr.
Altauto in Mettmann loswerden – so einfach geht es
Ob Blechschaden nach einem Unfall auf der B 7, ein Wohnmobil, das seit Jahren in Metzkausen steht, oder ein Firmenwagen ohne Zulassung im Gewerbegebiet Mettmann-Ost – Fahrzeughalter in Mettmann haben bei uns drei Optionen:
- Gratis abholen lassen: Ihr Auto springt nicht mehr an oder soll schnellstmöglich vom Grundstück? Wir kommen in jeden Winkel Mettmanns – von der Kernstadt bis in die Außenbürgerschaft. Ein Foto per WhatsApp mit PLZ reicht für die Vorabprüfung. Details zur Schrottauto-Abholung in Mettmann.
- Rechtssicher verwerten: Ihr Fahrzeug geht an einen zertifizierten Verwertungsbetrieb nach Altfahrzeugverordnung, und Sie erhalten den amtlichen Verwertungsnachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann übernehmen wir auf Wunsch ohne Gebühr. Mehr zur Autoverschrottung in Mettmann.
- Geld fürs Altauto: Lassen sich aus Ihrem Wagen noch Teile oder Rohstoffe verwerten, zahlen wir Ihnen bis zu 250 Euro bar. Senden Sie uns vorab ein Bild – die Einschätzung ist kostenlos und unverbindlich. Mehr dazu unter Auto entsorgen in Mettmann.
Die Bausubstanz in Mettmann ist vielfältig: verwinkelte Altbauten in der Oberstadt, Reihenhaussiedlungen in Metzkausen, Hallen und Werkstätten in den Gewerbegebieten Zur Gau und Neanderpark. Fest verschraubte Treppengeländer, Heizungsanlagen, Maschinenfundamente oder Stahlbühnen lassen sich dort selten ohne Werkzeug entfernen.
Unsere Schrottdemontage in Mettmann nimmt solche Konstruktionen fachgerecht auseinander, schont dabei Wände und Böden und transportiert alles Material direkt ab.
Muss eine Wohnung, ein Haus oder ein Keller komplett leer werden, übernimmt unsere Entrümpelung in Mettmann Planung, Räumung und Entsorgung. Was an Metall dabei ist, wird verwertet und mindert Ihre Kosten. Für einzelne Stücke wie ein altes Bettgestell, einen Rasenmäher oder Gartengeräte gibt es den Klüngelskerl für Mettmann – kurz anrufen, wir holen direkt vor der Haustür ab.
Industrie und Mittelstand in der Kreisstadt – feste Abholverträge für Mettmanner Betriebe
Zwischen Neanderpark im Westen und Mettmann-Ost haben sich Gießerei, Maschinenbau, Lebensmittel- und Technikunternehmen sowie viele Handwerksbetriebe angesiedelt. Im Innovationspark Mettmann-West kommen neue Firmen dazu – und mit ihnen ein stetiger Strom an Stahl-, Guss- und Buntmetallresten.
Für dauerhaft anfallendes Material bieten wir Rahmenvereinbarungen mit planbaren Terminen, Abrechnung nach Tagespreis und einem festen Kontakt für Eisen, NE-Metalle und Fahrzeuge. Alle Leistungen auf einen Blick: nrw-schrott.de/mettmann.html.
Fragen und Antworten – Schrottankauf in Mettmann
- Ab wann holen Sie Schrott in Mettmann kostenlos ab?
Ab rund 300 kg Eisenschrott. Liegt die Menge darunter, können Sie Kupfer, Aluminium oder Messing dazugeben – zusammen erreicht die Ladung meist die Grenze, und die Abholung bleibt gratis.
- Wie bekomme ich schnell eine Einschätzung?
Am einfachsten per WhatsApp: PLZ, ein Bild oder Kurzvideo und die ungefähre Menge schicken. Sie erhalten zeitnah eine konkrete Antwort – ohne Vor-Ort-Termin, auch für Fahrzeuge und Räumungsgut.
- Lohnt sich eine Anfrage für ein paar Kilo Messing aus Metzkausen?
Ja. Buntmetall kaufen wir auch in kleineren Mengen an, sofern der Wert stimmt. Schicken Sie ein Foto, wir sagen Ihnen ehrlich, was möglich ist.
- Muss ich für die Abmeldung selbst zum Straßenverkehrsamt?
Nein. Auf Wunsch melden wir Ihr Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann kostenlos ab und händigen Ihnen den Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung aus.
- Kommen Sie auch nach Obschwarzbach und in die Außenbürgerschaft?
Selbstverständlich. Termine sind in der Regel innerhalb weniger Werktage möglich, auch in den ländlichen Ortsteilen. Bei Eile erreichen Sie uns direkt unter 0152 / 52 376 589.
- Gibt es feste Abholtermine für Betriebe in Mettmann-Ost oder Zur Gau?
Ja. Für Gewerbekunden vereinbaren wir regelmäßige Abholungen mit transparenter Abrechnung nach Tagespreis – Eisen, Buntmetall und Altfahrzeuge aus einer Hand.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr