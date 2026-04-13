Motorrad, Gabelstapler und Autoentsorgung in NRW und im Gesamten Nordrhein-Westfalen

Möchten Sie Ihr Fahrzeug professionell entsorgen lassen? Wir bieten Ihnen einefür alle Fahrzeugarten. Unser Service ist kostenlos, schnell und umweltgerecht. Darüber hinaus holen wir alle Fahrzeuge direkt bei Ihnen ab.Ein altes Fahrzeug einfach stehen zu lassen ist keine Lösung. Stattdessen muss einwerden. Schließlich enthält jedes Fahrzeug gefährliche Schadstoffe. Dazu gehören. Folglich ist eine professionelle Entsorgung gesetzlich vorgeschrieben.in Bochum und ganz NRWgemäß Altfahrzeugverordnungauf Wunsch inklusivevon verwertbaren Altfahrzeugenwerden angenommenund nicht fahrtüchtige Fahrzeugealler Marken und Baujahre?️Alte und defektemüssen ebenfalls fachgerecht entsorgt werden. Dies gilt sowohl fürals auch für. Schließlich enthalten Stapler zahlreiche Schadstoffe und Sondermüll. Dazu gehören insbesondere. Folglich ist eine professionelle Entsorgung unerlässlich.direkt aus Ihrem Betriebinklusivebei Elektrostaplerngemäß gesetzlicher Vorschriftenvon verwertbaren Staplernwerden angenommenStapler-TypHerstellerLinde, Still, JungheinrichToyota, Hyster, YaleKomatsu, Crown, MitsubishiBT, Nissan, DoosanAlle MarkenAlle Marken– defekte Hydraulikpumpe oder Zylinder– bei Diesel- und Gasstaplern– defekte oder erschöpfte Traktionsbatterie– verschlissenes oder defektes Getriebe– verbogener oder gerissener Hubmast– defekte Steuerung oder SensorikEin alter Wohnwagen stellt viele Besitzer vor große Probleme. Schließlich ist die Entsorgung aufwendig und kostspielig. Wir bieten Ihnen jedoch eine. Darüber hinaus holen wir Ihren Wohnwagen direkt vom Stellplatz oder Campingplatz ab.vom Stellplatz oder Campingplatzinklusiveauf Wunsch inklusiveund entsorgtvon verwertbaren Wohnwagenwerden angenommenaller Marken und Baujahre?️?️Unter dem Begriffverstehen wir die professionelle Verwertung aller Kraftfahrzeuge. Dies umfasst weit mehr als nur PKW. Wir entsorgen außerdem. Darüber hinaus nehmen wir alle Fahrzeuge unabhängig vom Zustand an.– alle Marken und Baujahre?️?️⚙️Professionelle Entsorgung bedeutet mehr als nur Abholung. Zunächst werden allefachgerecht entfernt. Anschließend werden verwertbare Materialien sorgsam getrennt. Darüber hinaus werdenrecycelt. Somit schonen wir gemeinsam wertvolle Ressourcen.direkt beim Kunden– Öle, Kraftstoffe, Kühlmittel– Blei- und Lithiumbatterien– besonders bei Wohnwagen und Staplern– Wiederverwendung vor Recyclingvon Sondermüll und SchadstoffenDie Entsorgung von Kraftfahrzeugen ist in Deutschland gesetzlich streng geregelt. Gemäß derund demmüssen alle Kraftfahrzeuge fachgerecht verwertet werden. Deshalb ist einzwingend erforderlich. Andernfalls drohen empfindliche Bußgelder. Folglich sollten Sie Ihr Fahrzeug ausschließlich beientsorgen lassen.– Verwertung von PKW und LKW– allgemeine Abfallverwertung– Batterien und Elektronik– Umgang mit gefährlichen StoffenNein, unsere Entsorgung ist vollständig kostenlos. Außerdem übernehmen wir die Abholung ohne Aufpreis. Dies gilt für Altautos, Stapler, Wohnwagen und alle anderen Kfz.Idealerweise sollten Sie denvorlegen. Allerdings ist eine Entsorgung auch ohne vollständige Unterlagen möglich. Kontaktieren Sie uns einfach für eine individuelle Lösung.In der Regel organisieren wir die Abholung. Wir richten uns dabei nach Ihrem Wunschtermin.Ja, Sie erhalten nach der Entsorgung immer einen. Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt Sie vor rechtlichen Konsequenzen.Ja, wir kaufen verwertbare Fahrzeuge auch an. Der Preis richtet sich nach Marke, Modell, Baujahr und Zustand. Fordern Sie jetzt ein kostenloses Angebot an.Wir sind nicht nur in Bochum tätig. Darüber hinaus bedienen wir das gesamte. Unser Einzugsgebiet umfasst unter anderem:Köln, Düsseldorf, Münster, BielefeldPaderborn, Siegen, Aachen, BonnWuppertal, Solingen, RemscheidZögern Sie nicht länger. Kontaktieren Sie uns noch heute für eine. Wir entsorgen– schnell, zuverlässig und umweltbewusst.Dorstener Str. 432 44809 Bochum