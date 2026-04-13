Motorrad, Gabelstapler und Autoentsorgung in NRW und im Gesamten Nordrhein-Westfalen
Altauto, Stapler, Wohnwagen & Kfz Entsorgung – Bochum & NRW
Möchten Sie Ihr Fahrzeug professionell entsorgen lassen? Wir bieten Ihnen eine umfassende Entsorgungslösung für alle Fahrzeugarten. Unser Service ist kostenlos, schnell und umweltgerecht. Darüber hinaus holen wir alle Fahrzeuge direkt bei Ihnen ab.
Altauto Entsorgung Bochum – Ihr Altfahrzeug in guten Händen
Ein altes Fahrzeug einfach stehen zu lassen ist keine Lösung. Stattdessen muss ein Altauto fachgerecht entsorgt werden. Schließlich enthält jedes Fahrzeug gefährliche Schadstoffe. Dazu gehören Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel und Batteriesäure. Folglich ist eine professionelle Entsorgung gesetzlich vorgeschrieben.
Unsere Leistungen bei der Altauto Entsorgung:
✅ Kostenlose Abholung in Bochum und ganz NRW
✅ Offizieller Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeugverordnung
✅ Abmeldung des Fahrzeugs auf Wunsch inklusive
✅ Ankauf von verwertbaren Altfahrzeugen
✅ Alle Marken und Baujahre werden angenommen
✅ Auch ohne TÜV und nicht fahrtüchtige Fahrzeuge
Wir entsorgen folgende Altfahrzeuge:
? PKW aller Marken und Baujahre
? Transporter und Kleintransporter
? Busse und Reisebusse
? LKW und Nutzfahrzeuge
?️ Oldtimer und Youngtimer
? Unfallfahrzeuge und Totalschäden
? Fahrzeuge mit Motorschaden
? Fahrzeuge ohne TÜV
Stapler Entsorgung Bochum – Professionelle Gabelstapler Entsorgung
Alte und defekte Gabelstapler müssen ebenfalls fachgerecht entsorgt werden. Dies gilt sowohl für Elektrostapler als auch für Dieselstapler und Gasstapler. Schließlich enthalten Stapler zahlreiche Schadstoffe und Sondermüll. Dazu gehören insbesondere Hydrauliköl, Batterien und Kraftstoff. Folglich ist eine professionelle Entsorgung unerlässlich.
Unsere Leistungen bei der Stapler Entsorgung:
✅ Kostenlose Abholung direkt aus Ihrem Betrieb
✅ Offizieller Entsorgungsnachweis inklusive
✅ Fachgerechte Batterieentsorgung bei Elektrostaplern
✅ Hydrauliköl Entsorgung gemäß gesetzlicher Vorschriften
✅ Ankauf von verwertbaren Staplern
✅ Alle Stapler-Typen werden angenommen
Wir entsorgen folgende Stapler-Typen:
Stapler-TypHerstellerElektrostaplerLinde, Still, JungheinrichDieselstaplerToyota, Hyster, YaleGasstaplerKomatsu, Crown, MitsubishiSchubmaststaplerBT, Nissan, DoosanHochhubwagenAlle MarkenDeichselstaplerAlle Marken
Typische Stapler-Defekte – Kein Problem für uns:
Hydraulikschaden – defekte Hydraulikpumpe oder Zylinder
Motorschaden – bei Diesel- und Gasstaplern
Batterieschaden – defekte oder erschöpfte Traktionsbatterie
Getriebedefekt – verschlissenes oder defektes Getriebe
Mastschaden – verbogener oder gerissener Hubmast
Elektronikdefekt – defekte Steuerung oder Sensorik
Wohnwagen Entsorgung Bochum – Altcaravan fachgerecht entsorgen
Ein alter Wohnwagen stellt viele Besitzer vor große Probleme. Schließlich ist die Entsorgung aufwendig und kostspielig. Wir bieten Ihnen jedoch eine einfache und kostenlose Lösung. Darüber hinaus holen wir Ihren Wohnwagen direkt vom Stellplatz oder Campingplatz ab.
Unsere Leistungen bei der Wohnwagen Entsorgung:
✅ Kostenlose Abholung vom Stellplatz oder Campingplatz
✅ Offizieller Entsorgungsnachweis inklusive
✅ Abmeldung des Wohnwagens auf Wunsch inklusive
✅ Gasanlagen fachgerecht entfernt und entsorgt
✅ Ankauf von verwertbaren Wohnwagen
✅ Alle Marken und Baujahre werden angenommen
Wir entsorgen folgende Wohnwagen:
? Wohnwagen aller Marken und Baujahre
?️ Campinganhänger und Reiseanhänger
? Wohnwagen mit Wasserschaden
? Wohnwagen mit Schimmelbefall
? Wohnwagen mit Unfallschaden
?️ Alte Standwohnwagen und Dauercamper
? Wohnwagen ohne TÜV
Kfz Entsorgung Bochum – Alle Kraftfahrzeuge fachgerecht entsorgen
Unter dem Begriff Kfz Entsorgung verstehen wir die professionelle Verwertung aller Kraftfahrzeuge. Dies umfasst weit mehr als nur PKW. Wir entsorgen außerdem Motorräder, Transporter, LKW und Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus nehmen wir alle Fahrzeuge unabhängig vom Zustand an.
Wir entsorgen folgende Kfz-Typen:
? PKW – alle Marken und Baujahre
?️ Motorräder und Motorroller
? Mofas und Mopeds
? Transporter und Kleintransporter
? LKW und Nutzfahrzeuge
? Busse und Reisebusse
?️ Baumaschinen und Spezialfahrzeuge
? Traktoren und Landmaschinen
⚙️ Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge
? Wohnmobile und Wohnwagen
Umweltgerechte Verwertung – Unser Entsorgungsprozess
Professionelle Entsorgung bedeutet mehr als nur Abholung. Zunächst werden alle Schadstoffe und Gefahrstoffe fachgerecht entfernt. Anschließend werden verwertbare Materialien sorgsam getrennt. Darüber hinaus werden Metalle, Kunststoffe und Glas recycelt. Somit schonen wir gemeinsam wertvolle Ressourcen.
Unser Entsorgungsprozess im Überblick:
Kostenlose Abholung direkt beim Kunden
Entfernung aller Betriebsflüssigkeiten – Öle, Kraftstoffe, Kühlmittel
Fachgerechte Batterieentsorgung – Blei- und Lithiumbatterien
Entfernung von Gasanlagen – besonders bei Wohnwagen und Staplern
Demontage verwertbarer Ersatzteile – Wiederverwendung vor Recycling
Recycling von Metall, Kunststoff und Glas
Umweltgerechte Entsorgung von Sondermüll und Schadstoffen
Ausstellung des offiziellen Entsorgungsnachweises
Gesetzliche Grundlagen – Kfz Entsorgung
Die Entsorgung von Kraftfahrzeugen ist in Deutschland gesetzlich streng geregelt. Gemäß der Altfahrzeugverordnung (AltfahrzeugV) und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) müssen alle Kraftfahrzeuge fachgerecht verwertet werden. Deshalb ist ein offizieller Entsorgungsnachweis zwingend erforderlich. Andernfalls drohen empfindliche Bußgelder. Folglich sollten Sie Ihr Fahrzeug ausschließlich bei zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben entsorgen lassen.
Wichtige gesetzliche Grundlagen:
? Altfahrzeugverordnung (AltfahrzeugV) – Verwertung von PKW und LKW
? Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) – allgemeine Abfallverwertung
? Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) – Batterien und Elektronik
? Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) – Umgang mit gefährlichen Stoffen
Häufig gestellte Fragen – Entsorgung in Bochum
Kostet die Entsorgung etwas? Nein, unsere Entsorgung ist vollständig kostenlos. Außerdem übernehmen wir die Abholung ohne Aufpreis. Dies gilt für Altautos, Stapler, Wohnwagen und alle anderen Kfz.
Welche Unterlagen benötige ich? Idealerweise sollten Sie den Fahrzeugschein vorlegen. Allerdings ist eine Entsorgung auch ohne vollständige Unterlagen möglich. Kontaktieren Sie uns einfach für eine individuelle Lösung.
Wie schnell erfolgt die Abholung? In der Regel organisieren wir die Abholung innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Wir richten uns dabei nach Ihrem Wunschtermin.
Erhalte ich einen Entsorgungsnachweis? Ja, Sie erhalten nach der Entsorgung immer einen offiziellen Entsorgungsnachweis. Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt Sie vor rechtlichen Konsequenzen.
Kaufen Sie auch defekte Fahrzeuge an? Ja, wir kaufen verwertbare Fahrzeuge auch an. Der Preis richtet sich nach Marke, Modell, Baujahr und Zustand. Fordern Sie jetzt ein kostenloses Angebot an.
Unser Einzugsgebiet – Entsorgung in ganz NRW
Wir sind nicht nur in Bochum tätig. Darüber hinaus bedienen wir das gesamte Ruhrgebiet und NRW. Unser Einzugsgebiet umfasst unter anderem:
Ruhrgebiet:
Dortmund, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen
Herne, Witten, Oberhausen, Mülheim
Bottrop, Recklinghausen, Castrop-Rauxel
Weiteres NRW:
Köln, Düsseldorf, Münster, Bielefeld
Paderborn, Siegen, Aachen, Bonn
Wuppertal, Solingen, Remscheid
Jetzt Fahrzeug entsorgen lassen – Kontakt aufnehmen
Zögern Sie nicht länger. Kontaktieren Sie uns noch heute für eine kostenlose und unverbindliche Beratung. Wir entsorgen Altautos, Stapler, Wohnwagen und alle Kfz – schnell, zuverlässig und umweltbewusst.
? Autoentsorgung NRW Dorstener Str. 432 44809 Bochum
? www.autoentsorgungnrw.com
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