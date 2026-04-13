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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
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Motorrad, Gabelstapler und Autoentsorgung in NRW und im Gesamten Nordrhein-Westfalen

Altauto, Stapler, Wohnwagen & Kfz Entsorgung – Bochum & NRW

(lifePR) (Bochum, )
 

Möchten Sie Ihr Fahrzeug professionell entsorgen lassen? Wir bieten Ihnen eine umfassende Entsorgungslösung für alle Fahrzeugarten. Unser Service ist kostenlos, schnell und umweltgerecht. Darüber hinaus holen wir alle Fahrzeuge direkt bei Ihnen ab.

Altauto Entsorgung Bochum – Ihr Altfahrzeug in guten Händen

Ein altes Fahrzeug einfach stehen zu lassen ist keine Lösung. Stattdessen muss ein Altauto fachgerecht entsorgt werden. Schließlich enthält jedes Fahrzeug gefährliche Schadstoffe. Dazu gehören Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel und Batteriesäure. Folglich ist eine professionelle Entsorgung gesetzlich vorgeschrieben.

Unsere Leistungen bei der Altauto Entsorgung:


Kostenlose Abholung in Bochum und ganz NRW
Offizieller Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeugverordnung
Abmeldung des Fahrzeugs auf Wunsch inklusive
Ankauf von verwertbaren Altfahrzeugen
Alle Marken und Baujahre werden angenommen
Auch ohne TÜV und nicht fahrtüchtige Fahrzeuge


Wir entsorgen folgende Altfahrzeuge:


? PKW aller Marken und Baujahre
? Transporter und Kleintransporter
? Busse und Reisebusse
? LKW und Nutzfahrzeuge
?️ Oldtimer und Youngtimer
? Unfallfahrzeuge und Totalschäden
? Fahrzeuge mit Motorschaden
? Fahrzeuge ohne TÜV


Stapler Entsorgung Bochum – Professionelle Gabelstapler Entsorgung

Alte und defekte Gabelstapler müssen ebenfalls fachgerecht entsorgt werden. Dies gilt sowohl für Elektrostapler als auch für Dieselstapler und Gasstapler. Schließlich enthalten Stapler zahlreiche Schadstoffe und Sondermüll. Dazu gehören insbesondere Hydrauliköl, Batterien und Kraftstoff. Folglich ist eine professionelle Entsorgung unerlässlich.

Unsere Leistungen bei der Stapler Entsorgung:


Kostenlose Abholung direkt aus Ihrem Betrieb
Offizieller Entsorgungsnachweis inklusive
Fachgerechte Batterieentsorgung bei Elektrostaplern
Hydrauliköl Entsorgung gemäß gesetzlicher Vorschriften
Ankauf von verwertbaren Staplern
Alle Stapler-Typen werden angenommen


Wir entsorgen folgende Stapler-Typen:

Stapler-TypHerstellerElektrostaplerLinde, Still, JungheinrichDieselstaplerToyota, Hyster, YaleGasstaplerKomatsu, Crown, MitsubishiSchubmaststaplerBT, Nissan, DoosanHochhubwagenAlle MarkenDeichselstaplerAlle Marken

Typische Stapler-Defekte – Kein Problem für uns:


Hydraulikschaden – defekte Hydraulikpumpe oder Zylinder
Motorschaden – bei Diesel- und Gasstaplern
Batterieschaden – defekte oder erschöpfte Traktionsbatterie
Getriebedefekt – verschlissenes oder defektes Getriebe
Mastschaden – verbogener oder gerissener Hubmast
Elektronikdefekt – defekte Steuerung oder Sensorik


Wohnwagen Entsorgung Bochum – Altcaravan fachgerecht entsorgen

Ein alter Wohnwagen stellt viele Besitzer vor große Probleme. Schließlich ist die Entsorgung aufwendig und kostspielig. Wir bieten Ihnen jedoch eine einfache und kostenlose Lösung. Darüber hinaus holen wir Ihren Wohnwagen direkt vom Stellplatz oder Campingplatz ab.

Unsere Leistungen bei der Wohnwagen Entsorgung:


Kostenlose Abholung vom Stellplatz oder Campingplatz
Offizieller Entsorgungsnachweis inklusive
Abmeldung des Wohnwagens auf Wunsch inklusive
Gasanlagen fachgerecht entfernt und entsorgt
Ankauf von verwertbaren Wohnwagen
Alle Marken und Baujahre werden angenommen


Wir entsorgen folgende Wohnwagen:


? Wohnwagen aller Marken und Baujahre
?️ Campinganhänger und Reiseanhänger
? Wohnwagen mit Wasserschaden
? Wohnwagen mit Schimmelbefall
? Wohnwagen mit Unfallschaden
?️ Alte Standwohnwagen und Dauercamper
? Wohnwagen ohne TÜV


Kfz Entsorgung Bochum – Alle Kraftfahrzeuge fachgerecht entsorgen

Unter dem Begriff Kfz Entsorgung verstehen wir die professionelle Verwertung aller Kraftfahrzeuge. Dies umfasst weit mehr als nur PKW. Wir entsorgen außerdem Motorräder, Transporter, LKW und Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus nehmen wir alle Fahrzeuge unabhängig vom Zustand an.

Wir entsorgen folgende Kfz-Typen:


? PKW – alle Marken und Baujahre
?️ Motorräder und Motorroller
? Mofas und Mopeds
? Transporter und Kleintransporter
? LKW und Nutzfahrzeuge
? Busse und Reisebusse
?️ Baumaschinen und Spezialfahrzeuge
? Traktoren und Landmaschinen
⚙️ Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge
? Wohnmobile und Wohnwagen


Umweltgerechte Verwertung – Unser Entsorgungsprozess

Professionelle Entsorgung bedeutet mehr als nur Abholung. Zunächst werden alle Schadstoffe und Gefahrstoffe fachgerecht entfernt. Anschließend werden verwertbare Materialien sorgsam getrennt. Darüber hinaus werden Metalle, Kunststoffe und Glas recycelt. Somit schonen wir gemeinsam wertvolle Ressourcen.

Unser Entsorgungsprozess im Überblick:


Kostenlose Abholung direkt beim Kunden
Entfernung aller Betriebsflüssigkeiten – Öle, Kraftstoffe, Kühlmittel
Fachgerechte Batterieentsorgung – Blei- und Lithiumbatterien
Entfernung von Gasanlagen – besonders bei Wohnwagen und Staplern
Demontage verwertbarer Ersatzteile – Wiederverwendung vor Recycling
Recycling von Metall, Kunststoff und Glas
Umweltgerechte Entsorgung von Sondermüll und Schadstoffen
Ausstellung des offiziellen Entsorgungsnachweises


Gesetzliche Grundlagen – Kfz Entsorgung

Die Entsorgung von Kraftfahrzeugen ist in Deutschland gesetzlich streng geregelt. Gemäß der Altfahrzeugverordnung (AltfahrzeugV) und dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) müssen alle Kraftfahrzeuge fachgerecht verwertet werden. Deshalb ist ein offizieller Entsorgungsnachweis zwingend erforderlich. Andernfalls drohen empfindliche Bußgelder. Folglich sollten Sie Ihr Fahrzeug ausschließlich bei zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben entsorgen lassen.

Wichtige gesetzliche Grundlagen:


? Altfahrzeugverordnung (AltfahrzeugV) – Verwertung von PKW und LKW
? Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) – allgemeine Abfallverwertung
? Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) – Batterien und Elektronik
? Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) – Umgang mit gefährlichen Stoffen


Häufig gestellte Fragen – Entsorgung in Bochum

Kostet die Entsorgung etwas? Nein, unsere Entsorgung ist vollständig kostenlos. Außerdem übernehmen wir die Abholung ohne Aufpreis. Dies gilt für Altautos, Stapler, Wohnwagen und alle anderen Kfz.

Welche Unterlagen benötige ich? Idealerweise sollten Sie den Fahrzeugschein vorlegen. Allerdings ist eine Entsorgung auch ohne vollständige Unterlagen möglich. Kontaktieren Sie uns einfach für eine individuelle Lösung.

Wie schnell erfolgt die Abholung? In der Regel organisieren wir die Abholung innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Wir richten uns dabei nach Ihrem Wunschtermin.

Erhalte ich einen Entsorgungsnachweis? Ja, Sie erhalten nach der Entsorgung immer einen offiziellen Entsorgungsnachweis. Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt Sie vor rechtlichen Konsequenzen.

Kaufen Sie auch defekte Fahrzeuge an? Ja, wir kaufen verwertbare Fahrzeuge auch an. Der Preis richtet sich nach Marke, Modell, Baujahr und Zustand. Fordern Sie jetzt ein kostenloses Angebot an.

Unser Einzugsgebiet – Entsorgung in ganz NRW

Wir sind nicht nur in Bochum tätig. Darüber hinaus bedienen wir das gesamte Ruhrgebiet und NRW. Unser Einzugsgebiet umfasst unter anderem:

Ruhrgebiet:


Dortmund, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen
Herne, Witten, Oberhausen, Mülheim
Bottrop, Recklinghausen, Castrop-Rauxel


Weiteres NRW:


Köln, Düsseldorf, Münster, Bielefeld
Paderborn, Siegen, Aachen, Bonn
Wuppertal, Solingen, Remscheid


Jetzt Fahrzeug entsorgen lassen – Kontakt aufnehmen

Zögern Sie nicht länger. Kontaktieren Sie uns noch heute für eine kostenlose und unverbindliche Beratung. Wir entsorgen Altautos, Stapler, Wohnwagen und alle Kfz – schnell, zuverlässig und umweltbewusst.

? Autoentsorgung NRW Dorstener Str. 432 44809 Bochum

? www.autoentsorgungnrw.com

? Jetzt anrufen und kostenlosen Abholtermin vereinbaren! ✉️ Jetzt Online-Anfrage stellen – kostenlos & unverbindlich!
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