Monheim am Rhein: NRW Schrott kauft Altmetall an und holt Schrottautos in Baumberg und der Altstadt ab

Schrottabholung Monheim am Rhein – Metall, Fahrzeuge und Räumungen im Kreis Mettmann
Monheim am Rhein (PLZ 40789) liegt im Süden des Kreises Mettmann am rechten Rheinufer, zwischen Düsseldorf, Langenfeld und Leverkusen. Rund 43.000 Menschen leben auf etwa 23 km² in den Stadtteilen Monheim und Baumberg. Über die A 59 und die A 542 ist die Stadt schnell an das Autobahnnetz angebunden.
Die Altstadt mit dem Schelmenturm und der Gänseliesel-Brunnen sind die Wahrzeichen der Stadt, die Rheinpromenade lädt zum Spazieren ein. Wirtschaftlich hat sich Monheim stark entwickelt: Chemie- und Pharmaunternehmen, Dienstleister und Mittelstand haben sich hier angesiedelt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet einen zuverlässigen Schrottankauf in Monheim am Rhein – in Baumberg ebenso wie in der Altstadt.
Eisenschrott in Monheim am Rhein abgeben – Mindestmenge für die Gratis-Abholung
Stahlregale aus einem Lager im Gewerbegebiet, ein ausgebauter Heizkessel in Baumberg oder Geländer nach einer Sanierung in der Altstadt – in Monheim fällt Eisenschrott regelmäßig an. Für die kostenlose Abholung gilt eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
Zur Bewertung genügt eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der ungefähren Menge – Sie bekommen schnell eine klare Antwort. Mehr zur Schrottabholung in Monheim am Rhein auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Edelstahl & Kernschrott – Buntmetallankauf in Monheim
In Monheim arbeiten Chemie- und Pharmafirmen, Labore, Dienstleister und viele Handwerksbetriebe. Bei Wartung, Umbau und Installation fallen laufend Edelstahl, Kupfer und Messing an.
Wir kaufen alle Nichteisenmetalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleinere Mengen, wenn der Wert stimmt. Edelstahlrohre aus einem Anlagenumbau, Kupferkabel eines Elektrikers aus Baumberg oder Messingarmaturen eines Installateurs – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Gewerbekunden mit Edelstahl, Maschinenschrott oder Kernschrott erhalten die besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Monheim am Rhein nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altauto in Monheim am Rhein entsorgen – drei Wege
Ein Zweitwagen ohne TÜV in Baumberg, ein Unfallauto nach einem Schaden auf der A 59 oder ein Transporter mit Motorschaden auf einem Firmenparkplatz – Monheimer Fahrzeughalter haben drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Das Auto fährt nicht mehr? Wir holen es in Monheim und Baumberg ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Monheim am Rhein.
- Verwertung mit Nachweis: Wir lassen Ihr Fahrzeug nach Altfahrzeugverordnung zertifiziert verwerten. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann übernehmen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Monheim am Rhein.
- Bargeld für Ihr Fahrzeug: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Mehr unter Auto entsorgen in Monheim am Rhein.
Altbauten in der Altstadt, Wohnsiedlungen in Baumberg und moderne Gewerbebauten: Auch hier stecken oft fest verbaute Stahlteile, Tanks, Heizungsanlagen oder Maschinen.
Unsere Schrottdemontage in Monheim am Rhein baut diese Teile fachgerecht aus und nimmt alles mit.
Bei Wohnungs- und Hausauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Monheim am Rhein den gesamten Ablauf. Metalle werden verrechnet. Für Einzelstücke wie Fahrräder oder Elektrogeräte gibt es den Klüngelskerl in Monheim am Rhein.
Chemie, Pharma und Mittelstand – Rahmenverträge für Monheimer Unternehmen
In den Gewerbegebieten von Monheim und Baumberg arbeiten Industrie, Dienstleister und Handwerksbetriebe. Bei Instandhaltung und Umbau fallen regelmäßig Edelstahl, Stahl und Buntmetall an.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/monheim-am-rhein.html.
FAQ – Metallankauf in Monheim am Rhein
- Welche Mindestmenge gilt in Monheim am Rhein?
Bei Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie läuft die Bewertung?
PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp senden – wir antworten zügig und konkret.
- Kaufen Sie auch Edelstahl aus Anlagenumbauten?
Ja, Edelstahl kaufen wir als Buntmetall an – auch größere Posten nach Absprache.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, inklusive Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch nach Baumberg?
Ja, in beide Stadtteile. Termine meist in wenigen Werktagen, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Gibt es feste Abholtermine für Firmen?
Ja. Wir vereinbaren regelmäßige Abholungen mit transparenter Abrechnung nach Tagespreis.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr