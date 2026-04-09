Mobiler Schrotthändler – Professionelle Abholung von Schrott, Fahrzeugen & mehr
Ihr zuverlässiger Partner für Autoverschrottung, Motorräder, Motorroller, Wohnwagen, Gabelstapler und Kfz-Abholung
Schrottabholung sowie Schrottentsorgung "Kostenlos" in folgenden Städten in Nordrhein Westfalen:
Köln Düsseldorf Dortmund Essen Duisburg Bochum Wuppertal Bielefeld Bonn Münster Gelsenkirchen Mönchengladbach Hagen Hamm Krefeld Oberhausen Bottrop Castrop Rauxel Dinslaken Dormagen Dorsten Gladbeck Grevenbroich Gütersloh Herne Iserlohn Leverkusen Lünen Marl Moers Mülheim an der Ruhr Neuss Ratingen Recklinghausen Remscheid Solingen Unna Velbert Wesel Witten
Was ist ein mobiler Schrotthändler?
Ein mobiler Schrotthändler ist ein Fachbetrieb, der Altmetalle, Fahrzeuge und sonstige Schrottgüter direkt beim Kunden abholt, ohne dass dieser die Ware selbst transportieren muss. Wir kommen zu Ihnen nach Hause, auf Ihr Firmengelände oder an jeden anderen gewünschten Ort. Unser Service ist darauf ausgelegt, Ihnen maximalen Komfort bei der Schrottentsorgung zu bieten.
Autoverschrottung – Ihr Altfahrzeug professionell entsorgen Warum Ihr Auto verschrotten lassen?
Ein altes, nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug stellt eine Belastung dar – sowohl finanziell als auch logistisch. Die professionelle Autoverschrottung durch unseren mobilen Service löst dieses Problem sofort. Wir übernehmen:
Kostenlose Abholung des Fahrzeugs direkt bei Ihnen
Fachgerechte Demontage und umweltgerechte Entsorgung
Ausstellung des offiziellen Verwertungsnachweises (Certificates of Destruction)
Faire Barauszahlung je nach Zustand und Metallwert des Fahrzeugs
Welche Fahrzeuge nehmen wir an?
Wir verschrotten alle Arten von Kraftfahrzeugen, unabhängig von Marke, Modell, Baujahr oder Zustand:
PKW und Kombifahrzeuge
Unfallwagen und Totalschäden
Fahrzeuge ohne TÜV oder Zulassung
Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden
Oldtimer und Nutzfahrzeuge
Motorrad und Motorroller verschrotten – schnell & unkompliziert Motorradabholung durch mobile Schrotthändler
Auch Motorräder und Motorroller nehmen wir kostenlos entgegen. Viele Besitzer wissen nicht, dass selbst ein stark beschädigtes oder nicht fahrtüchtiges Zweirad noch einen erheblichen Metallwert besitzt. Wir bewerten Ihr Motorrad fair und transparent.
Wir holen folgende Zweiräder ab:
Motorräder aller Marken (Honda, BMW, Yamaha, Kawasaki, Suzuki u.v.m.)
Motorroller und Mopeds
Elektromotorroller und E-Bikes
Defekte und unvollständige Zweiräder
Die kostenlose Abholung erfolgt nach vorheriger Terminvereinbarung – meist bereits innerhalb von 24 Stunden.
Wohnwagen und Wohnmobile – Abholung und fachgerechte Entsorgung Wohnwagen entsorgen leicht gemacht
Ein alter Wohnwagen kann schnell zu einem Problem werden: Er belegt wertvollen Stellplatz, verursacht Kosten und ist schwer zu transportieren. Unser mobiler Schrotthandel-Service übernimmt die vollständige Abholung und Entsorgung Ihres Wohnwagens oder Wohnmobils.
Unsere Leistungen im Überblick:
Kostenlose Abholung direkt vom Stellplatz
Fachgerechte Demontage und Materialverwertung
Entsorgung umweltschädlicher Materialien nach gesetzlichen Vorschriften
Auf Wunsch: Ausstellung einer Entsorgungsbestätigung
Wir akzeptieren Wohnwagen in jedem Zustand – ob verrostet, beschädigt oder jahrelang nicht genutzt.
Gabelstapler – Professionelle Abholung von Industrie- und Lagerfahrzeugen Alten Gabelstapler entsorgen oder verkaufen
Gabelstapler sind schwere Industriegeräte, deren Entsorgung besondere Anforderungen stellt. Unser Team verfügt über das nötige Equipment und das Fachwissen, um auch defekte oder veraltete Gabelstapler sicher abzuholen und fachgerecht zu verwerten.
Wir nehmen an:
Elektro-Gabelstapler und Dieselstapler
Gas- und Treibgasstapler
Hochhubwagen und Schubmaststapler
Alle Fabrikate (Linde, Still, Toyota, Jungheinrich u.a.)
Die Auszahlung richtet sich nach Gewicht, Metallart und Zustand des Geräts.
Kfz-Abholung – Unser vollständiger Service für Sie So funktioniert unsere mobile Kfz-Abholung
Unser Kfz-Abholservice ist so einfach wie möglich gestaltet:
Kontakt aufnehmen – Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht mit den Details zu Ihrem Fahrzeug.
Kostenlose Bewertung – Wir bewerten Ihr Fahrzeug fair und nennen Ihnen sofort einen Preis.
Terminvereinbarung – Wir kommen zum von Ihnen gewünschten Zeitpunkt.
Abholung & Zahlung – Wir holen das Fahrzeug ab und zahlen direkt vor Ort in bar.
Entsorgungsnachweis – Auf Wunsch erhalten Sie alle notwendigen Dokumente.
Warum uns wählen? Unsere Vorteile auf einen Blick VorteilDetails Kostenlose AbholungWir kommen zu Ihnen – kein Transport nötig Faire PreiseTransparente Bewertung nach Metallwert Schneller Service Abholung oft innerhalb von 24 Stunden Alle FahrzeugtypenPKW, Motorrad, Wohnwagen, Gabelstapler UmweltfreundlichFachgerechte Verwertung nach gesetzlichen Standards BarzahlungDirekte Auszahlung vor Ort Umweltgerechte Verwertung – Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit
Schrottrecycling ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Durch die fachgerechte Verwertung von Altfahrzeugen und Metallschrott werden wertvolle Ressourcen zurückgewonnen und die Umwelt entlastet. Wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Entsorgungsbetrieben zusammen und halten alle gesetzlichen Vorschriften ein.
Recyclingquote bei Altfahrzeugen: Laut EU-Richtlinie müssen mindestens 95 % eines Fahrzeuggewichts verwertet werden. Wir übertreffen diesen Wert regelmäßig.
Kontaktieren Sie uns – Kostenlose Anfrage & schnelle Abholung
Sie möchten Ihren Schrott, Ihr Altfahrzeug, Motorrad, Wohnwagen oder Gabelstapler loswerden? Kontaktieren Sie uns noch heute für eine kostenlose und unverbindliche Bewertung. Wir sind für Sie erreichbar:
Telefonisch – schnelle Beratung und Terminvereinbarung
Per E-Mail – senden Sie uns Fotos und Details zu Ihrem Objekt
Online-Anfrage – bequem über unser Kontaktformular
Wir sind montags bis samstags für Sie im Einsatz und kommen in einem weiten Umkreis zu Ihnen.