Kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet

im gesamten Stadtgebiet Fachgerechte Demontage und Flüssigkeitsentfernung

Sichere Verschrottung durch zertifizierte Partner

Fahrzeugabmeldung auf Wunsch inklusive

Verwertungsnachweis für Ihre Unterlagen

Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Öfen, Spülmaschinen

Industrie- und Werkstattmaschinen

Heizkörper, Klimaanlagen, Metallrohre

Bauschrott, Bauzäune, Stahlträger

Elektroschrott, Kabelreste und Altgeräte

Kostenlose Schrottabholung in Moers

Schnelle und zuverlässige Terminvergabe

Demontage vor Ort durch Fachpersonal

Umweltgerechte Entsorgung

Barvergütung bei wertvollen Metallen

Verwertungsnachweise auf Anfrage

Kupfer, Aluminium, Edelstahl, Messing

Stahl- und Eisenreste

Kabel, Elektroschrott, Batterien

Alte Fahrräder, KFZ-Teile, Felgen

Haushaltsgeräte und elektronische Altgeräte

Garten- und Werkstattschrott

Kontaktaufnahme per Telefon, WhatsApp oder E-Mail Individuelle Terminvereinbarung Vor-Ort-Service mit Abbau, Beladung und Abtransport Sortierung, Verwertung und Recycling durch zertifizierte Partner Bei Bedarf: Ausstellung eines Verwertungs- oder Entsorgungsnachweises

In Moers, einer Stadt mit dynamischer Entwicklung und vielfältiger Industrie, fällt in Haushalten und Betrieben regelmäßigan. Als erfahrener und zuverlässigerbieten wir Ihnen einendirekt bei Ihnen vor Ort –Ob alte Haushaltsgeräte, Metallreste, Maschinen oder Fahrzeuge – wir holen allesab und führen es derzu. Unser Ziel ist es, Ihnen den Prozess derzu machen – mit einem professionellen Service, auf den Sie sich verlassen können.Wenn Sie einbesitzen, das nicht mehr gebraucht wird, übernehmen wir für Sie die. Unser Service beinhaltet nicht nur die, sondern auch diesowie die umweltgerechteNicht immer ist der Schrott transportbereit. Ob– wir übernehmen auch die. Unser Team besteht aus, die Ihre Objekte, verladen und entsorgen. Auch bei schwer zugänglichen Stellen oder großen Mengen finden wir stets eine Lösung.Unser Service steht für. Als professionellerbieten wir Ihnen nicht nur eine, sondern garantieren auch eineIhrer Altmetalle. Durch unsere Zusammenarbeit mit zertifizierten Recyclingbetrieben tragen wir aktiv zum Umweltschutz bei.Wir nehmen eine breite Palette anmit – unabhängig von Menge und Zustand:Unser Team ist in ganz Moers aktiv – von. Auch im Umland wiesind wir regelmäßig im Einsatz. Durch unseresindin der Regel problemlos möglich.Sie möchten Platz schaffen, Ihr Fahrzeug entsorgen oder Altmetalle loswerden? Dann nutzen Sie unseren kostenlosen, mobilen Schrottservice in Moers . Wir bieten Ihnen eine. Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf – wir sind schnell bei Ihnen!