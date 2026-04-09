Mobiler Schrotthändler Dortmund – Professionelle Abholung von Schrott & Fahrzeugen

Wir sind Ihr– schnell, zuverlässig und zu fairen Preisen. Ob– wir holen Ihren Schrott direkt bei Ihnen in Dortmund und dem gesamten Ruhrgebiet kostenlos ab. Unser eingespieltes Team ist täglich in Dortmund unterwegs und steht Ihnen für einezur Verfügung.Autoverschrottung Dortmund – Altfahrzeug schnell & einfach loswerden Warum Ihr Auto in Dortmund verschrotten lassen?Ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug kostet Sie Geld und Nerven. Alsbieten wir Ihnen die unkomplizierte Lösung: Wir kommen zu Ihnen, holen Ihr Fahrzeug ab und zahlen Ihnen direkt vor Ort einenin ganz Dortmund – von Hörde bis Mengede, von Brackel bis Lütgendortmundnach transparenter Bewertunggemäß Altfahrzeugverordnungdes Fahrzeugs auf Wunsch unterstütztAnnahmeWelche Fahrzeuge nehmen wir in Dortmund an?Wir verschrotten in Dortmund, unabhängig von Zustand und Baujahr:PKW, Kombi und LimousinenUnfallwagen und TotalschädenFahrzeuge mit Motor- oder GetriebeschadenFahrzeuge ohne Papiere (nach Absprache)Nutzfahrzeuge und KleintransporterMotorrad & Motorroller verschrotten in Dortmund Mobile Motorradabholung in DortmundAuch Ihr altesholen wir direkt in Dortmund ab. Selbst stark beschädigte oder nicht mehr fahrtüchtige Zweiräder besitzen noch einen erheblichen, den wir Ihnen fair vergüten.Motorräder aller Marken und BaujahreMotorroller und Mopeds jeder GrößeElektromotorroller und E-BikesDefekte, verrostete oder unvollständige ZweiräderDie Abholung erfolgtnach Terminvereinbarung – in allen Dortmunder Stadtteilen wieWohnwagen Entsorgung Dortmund – Kostenlose Abholung Alten Wohnwagen in Dortmund entsorgenEin alterbelegt wertvollen Platz und verursacht unnötige Kosten. Als mobiler Schrotthändler in Dortmund holen wir Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil direkt vom Stellplatz ab – ganz gleich, in welchem Zustand er sich befindet.Kostenlose Abholung vom Campingplatz, Privatgelände oder StellplatzFachgerechte Demontage und sortenreine MaterialtrennungUmweltgerechte Entsorgung aller SchadstoffeAusstellung einerWir akzeptieren Wohnwagen in– ob verrostet, durchgefeuchtet, beschädigt oder jahrzehntelang nicht genutzt.Gabelstapler Entsorgung Dortmund – Industriegeräte professionell verwerten Gabelstapler in Dortmund abholen lassenDortmund ist ein bedeutender. Entsprechend häufig fallen veraltete oder defektean, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Unser Team verfügt über das notwendige Equipment, um auch schwere Industriegeräte sicher abzuholen und zu verwerten.Elektro-Gabelstapler und DieselstaplerGas- und TreibgasstaplerHochhubwagen, Schubmaststapler und KommissioniererAlle Fabrikate:u.v.m.Kfz-Abholung Dortmund – So einfach funktioniert es Unser Ablauf in 5 Schritten– Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns mit den Details zu Ihrem Fahrzeug oder Schrott in Dortmund.– Wir bewerten Ihr Objekt transparent und nennen Ihnen sofort einen fairen Preis.– Wir kommen zum gewünschten Zeitpunkt zu Ihnen nach Dortmund.– Wir holen alles ab und zahlen direkt vor Ort in bar.– Sie erhalten alle nötigen Nachweise und Bestätigungen.Unser Einzugsgebiet – Alle Stadtteile Dortmunds & UmgebungWir sind inaktiv und holen Schrott in allen Stadtbezirken ab:Stadtbezirk StadtteileCity, Westpark, NordmarktLindenhorst, Kirchlinde, JungferntalScharnhorst, Hostedde, KirchderneBrackel, Asseln, WickedeAplerbeck, Sölde, BerghofenHörde, Clarenberg, BenninghofenBarop, Lücklemberg, PersebeckBövinghausen, Kley, MartenMengede, Bodelschwingh, NetteDarüber hinaus sind wir auch imtätig – inWarum uns als Schrotthändler in Dortmund wählen? VorteilDetailsLangjährige Erfahrung im Großraum DortmundKein Transport – wir kommen zu IhnenTagesaktuelle Metallpreise als BerechnungsgrundlageAbholung oft noch am selben Tag möglichPKW, Motorrad, Wohnwagen, Gabelstapler, AltmetallSofortige Auszahlung direkt vor OrtArbeit nach allen gesetzlichen Vorschriften Umweltschutz & Nachhaltigkeit beim Schrotthandel in DortmundAls verantwortungsvollerlegen wir größten Wert auf. Alle abgeholten Fahrzeuge und Materialien werden nach den strengen Vorgaben derund derbehandelt. Wertvolle Metalle wiewerden dem Recycling zugeführt und schonen so natürliche Ressourcen.Jetzt Kontakt aufnehmen – Kostenlose Abholung in DortmundMöchten Sie Ihrin Dortmund loswerden? Kontaktieren Sie uns jetzt für eine. Wir sindfür Sie erreichbar und kommen schnellstmöglich zu Ihnen.– direkte Beratung und Terminvereinbarung– Fotos und Details für eine schnelle Bewertung– bequem und rund um die Uhr