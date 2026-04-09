Mobiler Schrotthändler Dortmund – Professionelle Abholung von Schrott & Fahrzeugen
Ihr zuverlässiger Schrotthandel-Partner in Dortmund und Umgebung
Autoverschrottung Dortmund – Altfahrzeug schnell & einfach loswerden Warum Ihr Auto in Dortmund verschrotten lassen?
Ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug kostet Sie Geld und Nerven. Als professioneller Schrotthändler in Dortmund bieten wir Ihnen die unkomplizierte Lösung: Wir kommen zu Ihnen, holen Ihr Fahrzeug ab und zahlen Ihnen direkt vor Ort einen fairen Barpreis.
Unsere Leistungen bei der Autoverschrottung in Dortmund:
Kostenlose Abholung in ganz Dortmund – von Hörde bis Mengede, von Brackel bis Lütgendortmund
Sofortige Barzahlung nach transparenter Bewertung
Offizieller Verwertungsnachweis gemäß Altfahrzeugverordnung
Abmeldung des Fahrzeugs auf Wunsch unterstützt
Annahme ohne TÜV, ohne Zulassung, mit Unfallschäden
Welche Fahrzeuge nehmen wir in Dortmund an?
Wir verschrotten in Dortmund alle Fahrzeugtypen, unabhängig von Zustand und Baujahr:
PKW, Kombi und Limousinen
Unfallwagen und Totalschäden
Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden
Fahrzeuge ohne Papiere (nach Absprache)
Nutzfahrzeuge und Kleintransporter
Motorrad & Motorroller verschrotten in Dortmund Mobile Motorradabholung in Dortmund
Auch Ihr altes Motorrad oder Ihren Motorroller holen wir direkt in Dortmund ab. Selbst stark beschädigte oder nicht mehr fahrtüchtige Zweiräder besitzen noch einen erheblichen Materialwert, den wir Ihnen fair vergüten.
Wir holen in Dortmund ab:
Motorräder aller Marken und Baujahre
Motorroller und Mopeds jeder Größe
Elektromotorroller und E-Bikes
Defekte, verrostete oder unvollständige Zweiräder
Die Abholung erfolgt innerhalb von 24 Stunden nach Terminvereinbarung – in allen Dortmunder Stadtteilen wie Aplerbeck, Eving, Hombruch, Innenstadt-Nord, Innenstadt-West, Lütgendortmund, Mengede und Scharnhorst.
Wohnwagen Entsorgung Dortmund – Kostenlose Abholung Alten Wohnwagen in Dortmund entsorgen
Ein alter Wohnwagen belegt wertvollen Platz und verursacht unnötige Kosten. Als mobiler Schrotthändler in Dortmund holen wir Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil direkt vom Stellplatz ab – ganz gleich, in welchem Zustand er sich befindet.
Unsere Wohnwagen-Entsorgung in Dortmund umfasst:
Kostenlose Abholung vom Campingplatz, Privatgelände oder Stellplatz
Fachgerechte Demontage und sortenreine Materialtrennung
Umweltgerechte Entsorgung aller Schadstoffe
Ausstellung einer offiziellen Entsorgungsbestätigung
Wir akzeptieren Wohnwagen in jedem Zustand – ob verrostet, durchgefeuchtet, beschädigt oder jahrzehntelang nicht genutzt.
Gabelstapler Entsorgung Dortmund – Industriegeräte professionell verwerten Gabelstapler in Dortmund abholen lassen
Dortmund ist ein bedeutender Industrie- und Logistikstandort. Entsprechend häufig fallen veraltete oder defekte Gabelstapler und Flurförderfahrzeuge an, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Unser Team verfügt über das notwendige Equipment, um auch schwere Industriegeräte sicher abzuholen und zu verwerten.
Wir holen in Dortmund ab:
Elektro-Gabelstapler und Dieselstapler
Gas- und Treibgasstapler
Hochhubwagen, Schubmaststapler und Kommissionierer
Alle Fabrikate: Linde, Still, Toyota, Jungheinrich, Kion, Hyster u.v.m.
Kfz-Abholung Dortmund – So einfach funktioniert es Unser Ablauf in 5 Schritten
Kontakt aufnehmen – Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns mit den Details zu Ihrem Fahrzeug oder Schrott in Dortmund.
Kostenlose Bewertung – Wir bewerten Ihr Objekt transparent und nennen Ihnen sofort einen fairen Preis.
Terminvereinbarung – Wir kommen zum gewünschten Zeitpunkt zu Ihnen nach Dortmund.
Abholung & Barzahlung – Wir holen alles ab und zahlen direkt vor Ort in bar.
Dokumentation – Sie erhalten alle nötigen Nachweise und Bestätigungen.
Unser Einzugsgebiet – Alle Stadtteile Dortmunds & Umgebung
Wir sind in ganz Dortmund aktiv und holen Schrott in allen Stadtbezirken ab:
Stadtbezirk Stadtteile Innenstadt City, Westpark, Nordmarkt EvingLindenhorst, Kirchlinde, Jungferntal ScharnhorstScharnhorst, Hostedde, Kirchderne Brackel Brackel, Asseln, Wickede Aplerbeck Aplerbeck, Sölde, Berghofen Hörde Hörde, Clarenberg, Benninghofen Hombruch Barop, Lücklemberg, Persebeck Lütgendortmund Bövinghausen, Kley, Marten Mengede Mengede, Bodelschwingh, Nette
Darüber hinaus sind wir auch im gesamten Ruhrgebiet tätig – in Bochum, Hagen, Hamm, Witten, Unna, Schwerte und Gladbeck.
Warum uns als Schrotthändler in Dortmund wählen? VorteilDetailsLokale ExpertiseLangjährige Erfahrung im Großraum DortmundKostenlose AbholungKein Transport – wir kommen zu IhnenFaire MarktpreiseTagesaktuelle Metallpreise als BerechnungsgrundlageExpress-ServiceAbholung oft noch am selben Tag möglichAlle ObjektePKW, Motorrad, Wohnwagen, Gabelstapler, AltmetallBarzahlungSofortige Auszahlung direkt vor OrtZertifiziertArbeit nach allen gesetzlichen Vorschriften Umweltschutz & Nachhaltigkeit beim Schrotthandel in Dortmund
Als verantwortungsvoller Schrotthändler in Dortmund legen wir größten Wert auf umweltgerechte Verwertung. Alle abgeholten Fahrzeuge und Materialien werden nach den strengen Vorgaben der Altfahrzeugverordnung (AltfahrzeugV) und der Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) behandelt. Wertvolle Metalle wie Stahl, Aluminium, Kupfer und Messing werden dem Recycling zugeführt und schonen so natürliche Ressourcen.
Jetzt Kontakt aufnehmen – Kostenlose Abholung in Dortmund
Möchten Sie Ihr Altfahrzeug, Motorrad, Wohnwagen oder Ihren Gabelstapler in Dortmund loswerden? Kontaktieren Sie uns jetzt für eine kostenlose und unverbindliche Bewertung. Wir sind montags bis samstags für Sie erreichbar und kommen schnellstmöglich zu Ihnen.
Jetzt anrufen – direkte Beratung und Terminvereinbarung
E-Mail senden – Fotos und Details für eine schnelle Bewertung
Online anfragen – bequem und rund um die Uhr
Ihr mobiler Schrotthändler in Dortmund – fair, schnell und zuverlässig.