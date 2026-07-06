Mobile Schrottsammler in Moers Schnelle Abwicklung beim Schrottentsorgen

Schrottankauf Moers – Metall, Altfahrzeuge & Abholung am linken Niederrhein
Moers (PLZ 47441–47447) liegt am linken Niederrhein zwischen Duisburg, Krefeld und Kamp-Lintfort und zählt mit rund 103.000 Einwohnern auf einer Fläche von knapp 68 km² zu den großen kreisfreien Städten im Kreis Wesel. Das Stadtgebiet gliedert sich in 3 Stadtteile mit insgesamt 22 Wohnplätzen:
Stadtteil Moers: Moers-Mitte, Asberg, Scherpenberg, Hülsdonk, Hochstraß, Schwafheim und Vinn (PLZ 47441, 47443).
Stadtteil Kapellen: Kapellen-Mitte, Achterathsfeld, Achterathsheide, Bettenkamp, Holderberg und Vennikel (PLZ 47441).
Stadtteil Rheinkamp: Meerbeck, Repelen, Utfort, Baerler Busch, Genend, Rheinkamp-Mitte, Bornheim, Eick und Kohlenhuck (PLZ 47445, 47447).
Moers ist eine Stadt mit tief verwurzelter Bergbaugeschichte – die Halde Rheinpreußen und der Pattberg, benannt nach der einstigen Zeche Pattberg in Repelen, prägen bis heute das Stadtbild. Gleichzeitig ist Moers als Wohn- und Wirtschaftsstandort am Niederrhein längst in der Gegenwart angekommen: Gewerbegebiete in Rheinkamp und Kapellen sowie Logistikbetriebe entlang der A 40 sorgen für wirtschaftliche Dynamik. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privat- und Gewerbekunden im gesamten Moerser Stadtgebiet für den Schrottankauf und die Metallabholung in Moers als zuverlässiger Partner zur Seite.
Zwischen Halde Rheinpreußen und Gewerbepark – Eisenschrott in Moers kostenlos abholen lassen
Wo Bergbaugeschichte auf modernen Mittelstand trifft, fällt Schrott an – auf Betriebshöfen in Meerbeck, bei Handwerkern in Schwafheim, in Lagerhallen in Repelen oder nach Umbaumaßnahmen in Privathäusern in Kapellen. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott im gesamten Moerser Stadtgebiet kostenlos ab einer Menge von ca. 300 kg ab – in allen drei Stadtteilen, ohne Anfahrtspauschale.
Wer diese Schwelle mit reinem Eisenschrott allein nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium können ergänzt werden – ihre Kombination mit dem Eisenschrott gleicht die Mindestmenge gemeinsam aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
Für die Erstbewertung ist kein Vor-Ort-Termin Pflicht. Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine ungefähre Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser digitale Vorabcheck gilt für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgüter gleichermaßen.
Mehr zu unserer Schrottabholung in Moers finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Alu & Kernschrott in Moers – Buntmetall auch in kleinen Mengen, Kernschrott zum Höchstpreis
Die Gewerbegebiete in Rheinkamp und rund um den Eurotec-Ring in Moers-Mitte beherbergen zahlreiche Technologie-, Logistik- und Handwerksbetriebe, die regelmäßig Buntmetallabfälle produzieren: Kupferkabel aus Elektroinstallationen, Messingarmaturen aus Sanitärsanierungen, Aluminiumprofile aus dem Metallbau, Edelstahlreste aus der Industrie.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an – Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Dabei gilt ausdrücklich: Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen berücksichtigt, sofern ihr Materialwert eine Abholung rechtfertigt. Ein Elektriker aus Utfort mit Kupferkabelresten oder ein Installationsbetrieb aus Asberg mit Messingverschraubungen – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Bewertung aus.
Für Betriebe mit grobem Maschinenschrott besonders attraktiv: Kernschrott – sauberer Block- und Maschinenbruch – wird bei uns zum Höchstpreis vergütet. Gerade in einer Stadt mit industrieller Vergangenheit wie Moers fällt dieses Material regelmäßig an. Direkt zum Altmetallankauf in Moers.
Fahrzeug loswerden in Moers – drei Wege, ein Ansprechpartner, kein Aufwand
Moers liegt zentral an der A 40 und A 57 und ist über den Rhein mit Duisburg verbunden – Fahrzeuge aus dem gesamten linken Niederrhein finden hier schnell eine kompetente Entsorgungslösung. Für Fahrzeughalter in allen 22 Wohnplätzen bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Schrottfahrzeug direkt am Standort abholen: Steht Ihr Wagen bewegungslos auf einem Grundstück in Repelen, in einer Garage in Bornheim oder auf einem Betriebshof in Genend? Wir kommen kostenfrei zu Ihnen – nach kurzem WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung. Zur Schrottauto-Abholung in Moers.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung mit amtlichem Nachweis: Die Verwertung erfolgt vollständig nach der Altfahrzeugverordnung – Sie erhalten einen offiziellen Verwertungsnachweis und sind damit rechtlich lückenlos abgesichert. Auf Wunsch übernehmen wir zusätzlich die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos und ohne eigenen Behördengang. Details zur Autoverschrottung in Moers.
- Altfahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Enthält Ihr Wagen noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Vergütung von bis zu 250 Euro aus. Foto vorab schicken – wir bewerten kostenfrei und nennen sofort eine realistische Summe. Alle Infos: Auto entsorgen in Moers.
Moers vereint auf seinem Stadtgebiet gründerzeitliche Wohnquartiere rund um die Innenstadt, dichte Zechensiedlungen in Meerbeck und Kohlenhuck sowie moderne Wohnlagen in Bornheim und Rheinkamp-Mitte. In alten Werkshallen, Zechennachfolgegebäuden und Privatimmobilien stecken häufig fest verbaute Stahlkonstruktionen, schwere Heizungsanlagen oder Maschinengestelle, die vor dem Abtransport fachgerecht demontiert werden müssen.
Unsere Schrottdemontage in Moers übernimmt genau das: Unser Fachteam baut Metalleinbauten und Konstruktionen direkt vor Ort aus – gebäudeschonend, professionell, mit vollständigem Abtransport im Anschluss.
Für Wohnungsauflösungen, Keller- und Dachbodenräumungen in allen Moerser Wohnplätzen bieten wir unsere Entrümpelung in Moers an – verwertbare Metalle fließen direkt in die Wiederverwertung und senken Ihre Entsorgungskosten spürbar. Wer lediglich einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder, Gartengeräte oder Elektrokleingeräte loswerden möchte, nutzt unseren Klüngelskerl-Service in Moers: bequeme Hausabholung direkt vor Ort, auch ohne Mindestmenge.
Moers als Gewerbe- und Logistikstandort – Rahmenverträge für Betriebe am Eurotec-Ring und in Rheinkamp
Moers beherbergt mit dem Eurotec-Ring eines der bedeutendsten Gewerbegebiete am linken Niederrhein – zahlreiche IT-, Logistik- und Industrieunternehmen haben sich hier angesiedelt. Dazu kommen Handwerks- und Produktionsbetriebe in den Gewerbegebieten Rheinkamp und Kapellen, die regelmäßig Schrott und Altmetall in nennenswertem Umfang produzieren.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, tagesaktuellen Ankaufspreisen und zuverlässiger Gesamtabwicklung über einen einzigen Ansprechpartner. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – lassen sich dabei bündeln. Einen ersten Überblick bietet nrw-schrott.de/moers.html.
FAQ – Schrottankauf & Fahrzeugentsorgung in Moers
- Ab welcher Menge holen Sie Eisenschrott in Moers kostenlos ab?
Kostenfreie Abholung erfolgt ab ca. 300 kg Eisenschrott – in allen drei Stadtteilen und 22 Wohnplätzen, von Moers-Mitte bis Kapellen und Rheinkamp. Wer diese Menge allein nicht erreicht, kann Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium ergänzen – die Kombination zählt gemeinsam. Im Zweifel einfach ein WhatsApp-Foto schicken, wir prüfen das unverbindlich.
- Kann ich meinen Schrott oder mein Fahrzeug vorab per WhatsApp fotografieren und einsenden?
Ja, ausdrücklich empfohlen. PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + ungefähre Menge per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Kein Pflichttermin vor Ort für Schrott, Altmetall, Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Moers nur wenig Kupfer oder Messing – lohnt sich eine Anfrage trotzdem?
Ja. Buntmetalle werden auch in kleineren Mengen angekauft, wenn ihr Materialwert stimmt. Foto mit PLZ und Menge schicken – ehrliche Rückmeldung, keine Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Moerser Fahrzeughalter?
Auf Wunsch ja – vollständig kostenlos. Wir erledigen die Abmeldung bei der zuständigen Zulassungsstelle für Sie. Sie erhalten zusätzlich einen amtlichen Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Abholtermin in Moers möglich – auch in Außenwohnplätzen wie Vennikel oder Baerler Busch?
In der Regel innerhalb weniger Werktage – in allen Wohnplätzen, von der Innenstadt bis in die Randlagen Vennikel, Achterathsheide und Baerler Busch. Bei dringendem Bedarf direkt anrufen: 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie für Betriebe am Eurotec-Ring oder in den Gewerbegebieten Rheinkamp Rahmenverträge an?
Ja. Für Logistik-, Technologie- und Produktionsbetriebe in Moers bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholintervallen, transparenten Tagespreisen und auf Wunsch Container-Stellung an. Sprechen Sie uns direkt an – unverbindlich und kostenfrei.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr