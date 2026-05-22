Mobile Altmetallsammler aus Kleve entsorgen, Schrott, Metall und Altfahrzeuge bei Gewerbe und Privat
Schrottabholung, Metallankauf und Fahrzeugentsorgung in Kleve – Der vollständige Ratgeber für Privathaushalte, Landwirte und Betriebe in der Schwanenburg-Stadt am Niederrhein
Einleitung: Schrottentsorgung in Kleve – Besonderheiten einer niederrheinischen Grenzstadt
Kleve ist eine Stadt mit rund 53.000 Einwohnern im Kreis Kleve, liegt unmittelbar an der niederländischen Grenze und ist das wirtschaftliche und kulturelle Oberzentrum des nördlichen Niederrheins. Die Stadt ist bekannt für ihre historische Schwanenburg – das Wahrzeichen der Stadt und eines der bedeutendsten Schlösser am Niederrhein – sowie für den Tiergarten, einen der ältesten Barockgärten Deutschlands. Mit der Hochschule Rhein-Waal und einer wachsenden internationalen Bevölkerung ist Kleve eine moderne Universitätsstadt mit starker Verbindung zu den Niederlanden.
Die geografische Lage Kleves am Niederrhein, in der weitläufigen Rheinaue zwischen den Stadtteilen Bimmen, Düffelward, Griethausen und Schenkenschanz, prägt auch die wirtschaftliche Struktur der Stadt: Landwirtschaftliche Betriebe, Gartenbauunternehmen, Handwerksbetriebe sowie Industrie- und Logistikunternehmen sind in Kleve und allen Stadtteilen der PLZ 47533 ansässig. Diese Struktur bringt einen vielfältigen Bedarf an professioneller Schrottentsorgung mit sich – von kleinen Privathaushalten in Kleve-Mitte bis hin zu großen Hofstellen in Rindern oder Keeken. NRW-Schrott.de ist der erfahrene, mobile und zuverlässige Partner für alle Entsorgungsaufgaben – direkt vor Ort in der gesamten Postleitzahl 47533 Kleve.
1. Schrottabholung Kleve – Kostenloser Stahl- und Eisenschrott-Abholdienst in der gesamten PLZ 47533
Die Schrottabholung Kleve durch NRW-Schrott.de ist für alle Privathaushalte, Landwirte, Handwerksbetriebe und Gewerbebetriebe in der gesamten Postleitzahl 47533 vollständig kostenlos – ohne Anfahrtspauschale, ohne versteckte Gebühren und ohne Nachforderungen. Das mobile und erfahrene Team kommt direkt zum Kunden in Kleve und allen Stadtteilen – ob in einem Mehrfamilienhaus in Kleve-Kellen, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rindern, einer Werkstatt in Materborn oder auf einem Grundstück in Griethausen nahe der niederländischen Grenze.
Im privaten Bereich fällt in Klever Haushalten häufig Elektroschrott und Haushaltsschrott an – Gegenstände, die sich über Jahre in Kellern, Garagen und auf Dachböden angesammelt haben. Im gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich ist es in vielen Fällen Industrieschrott von Maschinen, Gartenbaugeräten und Anlagen. Bei größeren und fest installierten Gegenständen führt das Team von NRW-Schrott.de direkt vor Ort eine fachgerechte Zerlegung und Demontage durch, bevor das Material verladen wird.
Was wird in Kleve kostenlos abgeholt?
Heizkörper und Heizungsanlagen, Eisenträger und Stahlprofile, Stahl- und Kupferrohre, Armaturen und Fittings, Zäune, Tore und Gitter, Industriemaschinen und Maschinenteile, Gartenbaugeräte und landwirtschaftliche Maschinen, Kabelschrott und Elektrokabel, Kupferschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Messingschrott sowie Haushaltsschrott mit Metallanteil.
Besonderheit Kleve – Internationale Kunden und Grenzregion:
Als Grenzstadt zu den Niederlanden ist Kleve besonders international geprägt. NRW-Schrott.de ist auf die Abholung in der gesamten PLZ 47533 spezialisiert – einschließlich der grenznahen Stadtteile Bimmen, Düffelward, Keeken, Schenkenschanz und Spyck. Für Kunden mit niederländischen Fahrzeugen oder Schrottmaterialien aus dem Grenzgebiet bietet NRW-Schrott.de individuelle Lösungen an.
NRW-Schrott.de ist in der gesamten PLZ 47533 aktiv – einschließlich aller Klever Stadtteile: Kleve-Mitte, Bimmen, Brienen, Donsbrüggen, Düffelward, Griethausen, Hau, Keeken, Kellen, Materborn, Reichswalde, Rindern, Salmorth, Schenkenschanz, Spyck, Warbeyen, Wardhausen
Kontaktaufnahme:
Der schnellste Weg ist per WhatsApp – einfach PLZ 47533, Fotos und eine ungefähre Mengenangabe senden. NRW-Schrott.de antwortet zeitnah. Alternativ ist das Team montags bis samstags von 07:00 bis 20:00 Uhr telefonisch erreichbar.
2. Schrottankauf Kleve – Mobiler Altmetallankauf mit Fairen Tagespreisen am Niederrhein
Wer in Kleve Altmetall besitzt und einen marktgerechten Preis erhalten möchte, ist beim Schrottankauf Kleve von NRW-Schrott.de optimal aufgehoben. Die mobilen Altmetallhändler kommen direkt zum Kunden in Kleve und allen Stadtteilen, verladen das Altmetall vollständig vor Ort und zahlen bei größeren Mengen den vereinbarten Ankaufpreis sofort in bar aus – kein eigener Transport, kein Weg zum Schrottplatz, keine Vorsortierarbeit.
Die wertvollsten Schrottfraktionen in Kleve:
An erster Stelle steht der Kernschrott – Stahlschienen und Stahlträger aus Vollmaterial, die in kleinen Stückelungen die höchsten Tagespreise beim mobilen Schrottankauf in Kleve erzielen. Besonders gefragt sind außerdem sortenreiner Kupferschrott aus alten Heizungsinstallationen und Kabeln, Messingschrott aus Armaturen und Beschlägen sowie Aluminiumschrott aus Fenstern und Fahrzeugteilen. Auch Kabelschrott mit hohem Kupferanteil, Edelstahlschrott, alte Auto- und Staplerbatterien, Blei und Zink werden bei entsprechender Menge vergütet.
Wichtiger Hinweis zum Schrottankauf in Kleve:
Grundsätzlich gilt: Wer Schrott selbst zum Schrottplatz bringt, erzielt tendenziell etwas höhere Preise – da er den Transportaufwand selbst übernimmt. Wer kein geeignetes Fahrzeug hat oder Zeit sparen möchte, ist mit dem mobilen Ankauf durch NRW-Schrott.de deutlich besser bedient. Für viele Klever Kunden in den weitläufigen Randstadtteilen wie Rindern, Keeken oder Salmorth ist die mobile Abholung mit direkter Barauszahlung die weitaus praktischere Option.
Für Klever Betriebe und Gartenbauunternehmen:
Kleve ist als Gartenstadt bekannt – zahlreiche Gartenbauunternehmen, Baumschulen und landwirtschaftliche Betriebe in den Klever Stadtteilen haben regelmäßig Altmetall, ausgediente Maschinen und Metallschrott zu entsorgen. NRW-Schrott.de bietet für diese Betriebe maßgeschneiderte Rahmenverträge mit festen Abholrhythmen an – kostspielige Containerdienste werden damit dauerhaft überflüssig.
3. Schrottauto Abholung Kleve – Kostenlos, Mit Zertifizierten Partnern und Offiziellem Verwertungsnachweis
In Kleve und seinen zahlreichen Stadtteilen stehen auf privaten Grundstücken, Hofeinfahrten und in Garagen Schrottfahrzeuge teils seit Jahren ungenutzt – ohne gültige Hauptuntersuchung, nicht mehr fahrtüchtig und ohne jeden realen Verkaufswert. Die Schrottauto Abholung Kleve durch NRW-Schrott.de löst dieses Problem schnell, kostenlos und vollständig rechtssicher.
Warum zertifizierte Autoverwertung in Kleve so wichtig ist:
Bei der Autoentsorgung in Kleve muss unbedingt darauf geachtet werden, dass das Schrottauto bei einem Entsorgungsbetrieb abgegeben wird, der offiziell als Entsorgungsstätte zertifiziert ist. Im Internet finden sich viele fragwürdige Anbieter ohne Zertifizierung. NRW-Schrott.de arbeitet ausschließlich mit zertifizierten Autoverwertern gemäß den strengen Vorgaben des Altfahrzeuggesetzes (AltfahrzeugV) und distanziert sich ausdrücklich von fragwürdigen Anbietern – für maximale Rechtssicherheit der Klever Kunden.
Der Verwertungsnachweis – unverzichtbar für Klever Fahrzeughalter:
Nach jeder Fahrzeugübergabe stellt NRW-Schrott.de automatisch und kostenlos den offiziellen Verwertungsnachweis aus – das einzige Dokument, das zur ordnungsgemäßen Abmeldung bei der Zulassungsstelle des Kreises Kleve benötigt wird. Ohne dieses Dokument laufen Kfz-Steuer und Versicherungsprämien unaufhaltsam weiter. Auf ausdrücklichen Wunsch übernimmt NRW-Schrott.de die vollständige KFZ-Abmeldung kostenfrei – Klever Kunden müssen lediglich die Fahrzeugpapiere bereitstellen oder nachreichen.
Was kostet die Schrottauto Abholung in Kleve?
Die Abholung ist in der Regel vollständig kostenlos – je nach Fahrzeugzustand und aktuellem Metallwert erhalten Klever Kunden sogar eine Vergütung von bis zu 250 Euro. Lediglich bei ausgeschlachteten Fahrzeugen ohne verwertbare Teile kann eine geringe Abholgebühr anfallen. Bei bestimmten Fahrzeugmarken besteht zudem die Möglichkeit eines direkten Schrottauto Ankaufs.
Ablauf der Schrottauto Abholung in Kleve:
Fahrzeugdaten, Zustand und genauen Standort in Kleve PLZ 47533 mitteilen
Per WhatsApp Foto senden – sofortige Fahrzeugbewertung ohne Besichtigungspflicht
Verbindliche Terminvereinbarung – auch kurzfristig in allen Klever Stadtteilen möglich
Abholung mit firmeneigenem Abschleppdienst – auch bei nicht rollfähigen Fahrzeugen
Sofortige Übergabe des offiziellen Verwertungsnachweises
Auf Wunsch: vollständige KFZ-Abmeldung bei der Zulassungsstelle Kreis Kleve – kostenfrei
4. Autoverschrottung und Auto entsorgen Kleve – Alle Fahrzeugtypen in allen 17 Klever Stadtteilen
Die Autoverschrottung Kleve durch NRW-Schrott.de deckt alle Fahrzeugtypen flächendeckend in der gesamten Postleitzahl 47533 ab – von Kleve-Mitte bis Schenkenschanz, von Bimmen bis Rindern – ohne Aufpreis für Anfahrt oder Abholung, unabhängig vom genauen Standort.
Beim Auto entsorgen Kleve werden alle Formalitäten auf Wunsch vollständig übernommen. Verschrottet werden: PKW aller Marken und Baujahre, Motorräder und Motorroller, Transporter und Nutzfahrzeuge, Wohnwagen und Wohnmobile, Gabelstapler, Elektroameisen, Traktoren und Landmaschinen, Minibagger, Aufsitzrasenmäher, Baumaschinen und alle weiteren Kraftfahrzeuge.
Besonderheit Kleve – Fahrzeuge mit niederländischer Zulassung:
Als unmittelbare Grenzstadt zu den Niederlanden gibt es in Kleve regelmäßig Fahrzeuge mit niederländischer Zulassung oder ohne Kennzeichen, die entsorgt werden müssen. NRW-Schrott.de kennt die besonderen Anforderungen dieser Grenzregion und findet auch für solche Sondersituationen rechtssichere Lösungen – einfach Kontakt aufnehmen und die Situation schildern.
Motorräder ab 125 ccm werden grundsätzlich kostenlos abgeholt – bei 50er und 25er Rollern fällt eine geringe Abholpauschale an. Die vollständige Abmeldung übernimmt NRW-Schrott.de auf Wunsch kostenfrei bei der Zulassungsstelle des Kreises Kleve.
5. Altmetallabholung Kleve – Zwischen Barockgarten und Niederrheinischer Landwirtschaft
Kleve als historische Residenzstadt mit dem ältesten Barockgarten Deutschlands und einer ausgeprägten landwirtschaftlichen Umgebung bietet ein besonderes Spektrum an Altmetallquellen. In den historischen Gebäuden der Klever Innenstadt finden sich wertvolle Kupferinstallationen und historische Messingarmaturen. Auf den Hofstellen in Rindern, Kellen und Donsbrüggen lagern ausgediente Landmaschinen und Metallschrott.
Die Altmetallabholung Kleve durch NRW-Schrott.de bedient alle Mengen und alle Metallarten – vom kleinen Kupferrest aus einem Privathaushalt in Kleve-Materborn bis zur großen Landmaschinencharge von einem Hof in Keeken nahe der Grenze. Mobile Altmetallsammler kommen direkt zum Kunden, verladen professionell vor Ort und zahlen den Ankaufpreis direkt in bar aus.
Was in Klever Haushalten oft übersehen wird:
Kabelschrott, Messing und Kupfer sind hochwertige Substanzen, die in vielen Klever Haushalten, alten Werkstätten und auf Hofstellen vorhanden sind – oft ohne dass der Besitzer den echten Wert kennt. NRW-Schrott.de bewertet das Material ehrlich, transparent und fair.
Containerbereitstellung für Klever Betriebe:
Für Klever Unternehmen, Gartenbaubetriebe und landwirtschaftliche Betriebe, die eine Betriebsstätte auflösen oder größere Mengen Altmetall haben und mehr Zeit für die Sortierung benötigen, stellt NRW-Schrott.de auf Anfrage Container zur Metallentsorgung bereit.
Was wird in Kleve abgeholt?
Kupferschrott und Kupferkabel, Messingschrott, Aluminiumschrott, Edelstahlschrott, Eisenschrott und Stahlprofile, Kabelreste, Heizkörper, Rohre, Armaturen, Zäune, Tore, Katalysatoren, Elektromotoren, Gartenbaugeräte, Landmaschinenteile und gesamter Industrie- und Haushaltsschrott – in der gesamten PLZ 47533 Kleve.
6. Schrottdemontage Kleve – Professioneller Anlagenrückbau am Niederrhein
Für Klever Industriebetriebe, Gartenbauunternehmen, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe und Landwirte bietet NRW-Schrott.de einen spezialisierten Schrottdemontageservice an. Die Schrottdemontage Kleve umfasst die vollständige Planung und Kalkulation, fachgerechte Zerlegung und den sicheren Abtransport von Industrieanlagen, Maschinenparks, Gewächshauskonstruktionen, Tanks, Kesseln, Stahlkonstruktionen und Metallstrukturen jeder Größe – in der gesamten Postleitzahl 47533, einschließlich aller 17 Klever Stadtteile.
Besonderheit Kleve – Gewächshausdemontage:
Kleve und das Klever Umland sind für ihren Gartenbau bekannt – zahlreiche Betriebe betreiben große Gewächshausanlagen aus Aluminium und Stahl. NRW-Schrott.de ist speziell auf die Demontage von Gewächshauskonstruktionen vorbereitet, die nach der Zerlegung als hochwertiger Aluminium- und Stahlschrott verwertet werden. Je nach Materialwert kann die Demontage kostenlos oder sogar mit einer direkten Vergütung angeboten werden.
Schneidbrenner und Winkelschleifer:
Je nach Stärke des Materials führt das Team Brennarbeiten mit dem Schneidbrenner oder Schneidarbeiten mit dem Winkelschleifer durch. Für besonders große Gegenstände bis 6 Meter Länge steht ein LKW mit Ladekran bereit. Klever Betriebe melden sich per WhatsApp oder Telefon für eine kostenlose Erstberatung und ein verbindliches Festpreisangebot.
7. Entrümpelung Kleve – Wohnungen, Hofstellen, Scheunen und Gewerbeobjekte Räumen
Die professionelle Entrümpelung mit direkter Wertanrechnung ist in Kleve und allen Stadtteilen ein besonders nachgefragter Service. Die Entrümpelung Kleve von NRW-Schrott.de deckt alle Räumlichkeiten und Situationen ab:
Wohnungsauflösungen nach Todesfall, Erbschaft oder Umzug, Haushaltsauflösungen in Klever Einfamilienhäusern, Kellerentrümpelungen in Altbauten, Dachbodenräumungen, Garagenräumungen, Scheunenräumungen auf niederrheinischen Hofstellen, Büroräumungen und Geschäftsauflösungen, Räumung von Lagerräumen und Werkstatträumen, Betriebsauflösungen bei Gartenbauunternehmen, Entrümpelung nach Zwangsversteigerung sowie die Räumung von Messie-Wohnungen – für Privatkunden und Gewerbekunden in allen Klever Stadtteilen von Kleve-Mitte bis Rindern.
Das wirtschaftliche Alleinstellungsmerkmal in Kleve:
Da NRW-Schrott.de gleichzeitig als Schrotthändler und Altmetallankäufer tätig ist, werden bei der Entrümpelung in Kleve anfallende Altmetalle, Schrottfahrzeuge, alte Gartengeräte und verwertbare Wertstoffe direkt vor Ort bewertet und unmittelbar mit den Entrümpelungskosten verrechnet. Besonders auf niederrheinischen Hofstellen und in alten Klever Gebäuden befinden sich oft erhebliche Mengen an werthaltigem Altmetall, die die Entrümpelungskosten deutlich senken können.
Die Abrechnung erfolgt nach einer fairen Kubikmeterpauschale, die nach einer kostenlosen Besichtigung vor Ort oder auf Basis von Fotos per WhatsApp verbindlich festgelegt wird – ohne Nachforderungen. Auflösungen sind sowohl privat als auch gewerblich möglich – mit und ohne Containerbereitstellung. Nach Abschluss wird jede Räumlichkeit besenrein übergeben.
8. Klüngelskerl Kleve – Fahrender Schrotthändler an der Schwanenburg
Der traditionelle Klüngelskerl – der fahrende Schrottsammler, der Altmetall direkt beim Kunden einsammelt – ist auch in Kleve und am Niederrhein eine bekannte und geschätzte Dienstleistung. NRW-Schrott.de führt diesen bewährten Service in Kleve und allen Stadtteilen professionell nach Terminabsprache fort – von Kleve-Kellen im Norden bis Materborn im Süden, von Bimmen und Griethausen an der Grenze bis Donsbrüggen im Inland.
Die Klüngelskerl Kleve Seite gibt einen vollständigen Überblick über den Service – inklusive Kontaktmöglichkeiten, aktuellen Ankaufspreisen für Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl sowie Mindestmengen für eine kostenlose Abholung in Kleve PLZ 47533.
Wichtige Hinweise für Klever Klüngelskerl-Kunden:
Buntmetallpreise unterliegen täglichen Börsenschwankungen – aktuelle Tagespreise direkt per Telefon oder WhatsApp erfragen. Das Team benötigt eine Mindestmenge an Schrott für jede Abholung und übernimmt das vollständige Verladen sowie bei Bedarf den Abbau von Maschinen und Stahlkonstruktionen direkt vor Ort. Einzelne Elektrogeräte, Kühlschränke und Fernseher können nicht kostenlos abgeholt werden. Klever Kunden in Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen, die sich mit Nachbarn zusammenschließen, profitieren besonders von diesem Service.
9. Besondere Schrottentsorgungssituationen in Kleve und den Stadtteilen
Grenznahe Stadtteile – Bimmen, Keeken, Schenkenschanz, Spyck:
In den grenznahen Klever Stadtteilen unmittelbar an der niederländischen Grenze gibt es besondere Entsorgungssituationen – Fahrzeuge mit niederländischer Zulassung, Materialien aus grenzüberschreitendem Handel und Hofstellen mit internationalen Eigentümern. NRW-Schrott.de ist auf diese spezifischen Anforderungen der Grenzregion vorbereitet.
Niederrheinische Landwirtschaft – Rindern, Kellen, Donsbrüggen, Warbeyen:
In den landwirtschaftlich geprägten Klever Stadtteilen Rindern, Kellen, Donsbrüggen und Warbeyen lagern auf Hofstellen und in Scheunen ausgediente Landmaschinen, alte Traktoren, Metallzäune und Stalleinrichtungen aus Jahrzehnten. NRW-Schrott.de holt diese Materialien kostenlos ab – auch aus engen Scheunen und schwer zugänglichen Hofeinfahrten.
Gewächshauskonstruktionen in Hau und Materborn:
Im Klever Umland sind zahlreiche Gartenbaubetriebe mit großen Gewächshauskomplexen ansässig. Ausgediente oder beschädigte Gewächshauskonstruktionen aus Aluminium und Stahl werden von NRW-Schrott.de fachgerecht demontiert und als Altmetall verwertet – je nach Materialwert kostenfrei oder mit einer Vergütung.
Historische Gebäude in Kleve-Mitte:
In den historischen Gebäuden der Klever Innenstadt und rund um die Schwanenburg finden sich bei Renovierungen häufig wertvolle Kupferinstallationen, alte Messingarmaturen und historische Eisenkonstruktionen, die fachgerecht entsorgt und vergütet werden.
10. Häufig gestellte Fragen zur Schrottentsorgung in Kleve
Fährt NRW-Schrott.de auch in alle 17 Klever Stadtteile? Ja – NRW-Schrott.de ist in der gesamten PLZ 47533 aktiv, also in allen Stadtteilen von Kleve-Mitte über Bimmen, Brienen, Donsbrüggen, Düffelward, Griethausen, Hau, Keeken, Kellen, Materborn, Reichswalde, Rindern, Salmorth, Schenkenschanz, Spyck, Warbeyen bis Wardhausen.
Wie schnell kann eine Abholung in Kleve erfolgen? In vielen Fällen ist eine Abholung noch am selben oder nächsten Werktag möglich – WhatsApp-Anfragen werden zeitnah beantwortet.
Werden Fahrzeuge mit niederländischer Zulassung in Kleve abgeholt? In vielen Fällen ist das möglich. NRW-Schrott.de prüft die individuelle Situation und findet eine rechtssichere Lösung für die Grenzregion Kleve.
Werden Landmaschinen und Traktoren in Kleve abgeholt? Ja – Traktoren, Landmaschinen, Anhänger und landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge werden in allen Klever Stadtteilen abgeholt und fachgerecht entsorgt.
Können Gewächshauskonstruktionen in Kleve demontiert werden? Ja – NRW-Schrott.de ist auf die Demontage von Gewächshauskonstruktionen aus Aluminium und Stahl spezialisiert. Je nach Materialwert kann die Demontage kostenlos oder mit einer Vergütung angeboten werden.
Ist die Entrümpelung in Kleve mit Containerbereitstellung möglich? Ja – sowohl mit als auch ohne Container. Die Abrechnung erfolgt nach einem verbindlichen Pauschalpreis ohne Nachforderungen.
Fazit: NRW-Schrott.de – Der Ideale Schrottpartner für Kleve und den Niederrhein
Kleve als historische Grenzstadt am Niederrhein mit einer einzigartigen Kombination aus Barockgartenkultur, niederrheinischer Landwirtschaft, Gartenbau und internationaler Hochschulstadt braucht einen Schrottentsorgungspartner, der die besonderen lokalen Anforderungen kennt und erfüllt. NRW-Schrott.de bietet genau das.
✅ Kostenlose Schrottabholung in der gesamten PLZ 47533 – alle 17 Stadtteile
✅ Fairer Metallankauf zu tagesaktuellen Börsenpreisen mit Sofortauszahlung
✅ Rechtssichere Autoverschrottung durch zertifizierte Partner mit Verwertungsnachweis
✅ KFZ-Abmeldung bei der Zulassungsstelle Kreis Kleve – auf Wunsch kostenlos
✅ Vergütung bis 250 Euro je nach Fahrzeugzustand und Metallwert
✅ Grenzregion-Kompetenz – auch Fahrzeuge mit niederländischer Zulassung
✅ Landmaschinen und Traktoren – Abholung aus allen Klever Hofstellen
✅ Gewächshausdemontage – speziell für Klever Gartenbaubetriebe
✅ Vor-Ort-Demontage mit Schneidbrenner und Winkelschleifer
✅ LKW mit Ladekran für Gegenstände bis 6 Meter Länge verfügbar
✅ Containerbereitstellung für Betriebsauflösungen auf Anfrage
✅ Entrümpelung mit Wertanrechnung – Altmetall senkt die Kosten direkt
✅ Klüngelskerl Service in allen Klever Stadtteilen nach Terminabsprache
✅ Telefonische Voranmeldung vor jedem Abholtermin garantiert
✅ Montag bis Samstag 07–20 Uhr erreichbar – auch samstags
Kontakt – Schrottabholung Kleve