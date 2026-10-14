Mönchengladbach am Niederrhein: NRW Schrott holt Metallschrott und Altfahrzeuge in Rheydt, Wickrath und Odenkirchen ab

Schrottankauf Mönchengladbach – Metall, Fahrzeuge und Räumungen zwischen Niers und Rhein
Mönchengladbach ist mit rund 270.000 Einwohnern die größte Stadt am linken Niederrhein und erstreckt sich auf etwa 170 km². Die zehn Stadtbezirke umfassen Stadtteile wie Gladbach, Rheydt, Eicken, Hardt, Neuwerk, Giesenkirchen, Odenkirchen, Wickrath und Rheindahlen. A 44, A 46, A 52 und A 61 machen die Stadt zu einem wichtigen Verkehrsknoten.
Die Textilindustrie hat Mönchengladbach einst zum „rheinischen Manchester“ gemacht. Heute prägen Logistik, Maschinenbau, Handel und die Hochschule Niederrhein die Stadt, dazu Borussia-Park und Schloss Rheydt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet allen Stadtbezirken einen fairen Metallankauf in Mönchengladbach.
Eisenschrott in Mönchengladbach abgeben – Mindestmenge und kostenlose Abholung
Alte Maschinen aus einer ehemaligen Weberei, Stahlregale aus einem Logistikzentrum in Güdderath oder ein Heizkessel aus einem Haus in Hardt – für die kostenlose Abholung in Mönchengladbach gilt eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl holen wir auch in kleineren Mengen ohne Kosten ab.
Für die Bewertung genügt eine WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und der ungefähren Menge. Sie bekommen schnell eine verbindliche Antwort. Mehr zur Schrottabholung in Mönchengladbach online.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetallankauf in Mönchengladbach
Logistik, Maschinenbau, Textiltechnik und Handwerk bestimmen Mönchengladbachs Wirtschaft. Bei Elektrikern, Installateuren, Werkstätten und Produktionsbetrieben fallen laufend Buntmetallreste an.
Wir kaufen alle NE-Metalle an: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleine Mengen, wenn der Wert stimmt. Kupferkabel eines Elektrikers aus Neuwerk, Messingteile eines Maschinenbauers aus Rheydt oder Alu-Profile aus Wickrath – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Industrie- und Logistikbetriebe mit Stahl, Maschinenbruch oder Kernschrott erhalten unsere besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Mönchengladbach beantworten wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr.
Altauto in Mönchengladbach entsorgen – drei Wege
Ein Unfallauto auf der A 61, ein Wohnmobil mit Motorschaden in Rheindahlen oder ein Zweitwagen ohne TÜV in Odenkirchen – Mönchengladbacher Fahrzeughalter haben drei Optionen:
- Kostenlose Abholung: Ihr Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Stadtbezirken ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Mönchengladbach.
- Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt der Stadt Mönchengladbach erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Mönchengladbach.
- Bargeld fürs Altauto: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Details unter Auto entsorgen in Mönchengladbach.
Alte Textilfabriken in Gladbach und Rheydt, Wohnhäuser in Eicken und Hallen in den Gewerbegebieten: Viele Gebäude enthalten Maschinen, Krananlagen, Tanks oder alte Heizungen.
Unsere Schrottdemontage in Mönchengladbach zerlegt solche Anlagen fachgerecht und nimmt das Material komplett mit.
Bei Haus- und Wohnungsauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Mönchengladbach alle Schritte bis zur besenreinen Übergabe. Metalle verrechnen wir. Für Einzelstücke wie Fahrräder oder Waschmaschinen gibt es den Klüngelskerl in Mönchengladbach.
Logistik, Maschinenbau und Textil – Rahmenverträge in Mönchengladbach
Logistikzentren an der A 61, Maschinenbauer und Handwerksbetriebe in Mönchengladbach erzeugen regelmäßig Stahl-, Verpackungs- und Buntmetallreste. Feste Abholtermine schaffen Ordnung.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Containerstellung nach Absprache und Tagespreisen. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/moenchengladbach.html.
FAQ – Metallankauf in Mönchengladbach
- Welche Mindestmenge gilt in Mönchengladbach?
Für Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie läuft die Bewertung?
PLZ, Foto oder Video und Menge per WhatsApp senden – wir antworten zügig.
- Demontieren Sie auch alte Textilmaschinen?
Ja, wir zerlegen Maschinen vor Ort und holen das Material ab.
- Wo wird mein Auto abgemeldet?
Auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt der Stadt Mönchengladbach, mit Verwertungsnachweis.
- Kommen Sie auch nach Wickrath und Rheindahlen?
Ja, in alle Stadtbezirke. Bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Stellen Sie Container für Logistikbetriebe?
Ja, nach Absprache mit regelmäßiger Abholung.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr