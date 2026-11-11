Mönchengladbach: Rheydt, Odenkirchen und Wickrath können Eisenschrott ab einer Tonne abgeben
In Mönchengladbach holt NRW Schrott Eisenschrott ab ca. 1.000 kg kostenlos ab, Buntmetall auch in kleinen Mengen. Altfahrzeuge bringen bis zu 250 Euro und einen Verwertungsnachweis.
Schrottabholung und Metallankauf in Mönchengladbach (PLZ 41061 bis 41239)
Mönchengladbach ist mit rund 265.000 Einwohnern die größte Stadt am linken Niederrhein und umfasst etwa 170 Quadratkilometer. Bekannte Stadtteile sind Rheydt, Odenkirchen, Giesenkirchen, Wickrath, Hardt, Neuwerk und Rheindahlen. Die frühere Textilindustrie hat viele Hallen hinterlassen, heute arbeiten hier Maschinenbau und Logistik.
Wir holen in Mönchengladbach bei Privatkunden und Unternehmen ab. Beim Schrottankauf in Mönchengladbach wird nach aktuellem Materialwert bezahlt.
Mindestmenge und WhatsApp in Mönchengladbach
In Mönchengladbach fahren wir für Eisenschrott ab etwa 1.000 Kilogramm kostenlos vor. Das erreicht man etwa mit alten Webstühlen aus einer Halle in Rheydt, Stahlregalen eines Lagers in Güdderath oder dem Rückbau einer Heizungsanlage in Odenkirchen. Per WhatsApp reichen PLZ, Foto oder Video und Ihre Mengeneinschätzung, die Antwort folgt sofort. Im Anschluss vereinbaren wir einen Tag für die Altmetallabholung in Mönchengladbach.
Auch kleine Mengen Kupfer, Messing, Alu oder Edelstahl lohnen sich in Mönchengladbach. Gewerbebetriebe bekommen auf Wunsch einen Wiegeschein und feste Abholtermine.
Für Schrottautos gibt es die Schrottauto-Abholung in Mönchengladbach, wir zahlen bis zu 250 Euro. Mit der Autoverschrottung in Mönchengladbach erhalten Sie einen Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt der Stadt Mönchengladbach. Busse, Transporter und Motorräder nehmen wir über Auto entsorgen in Mönchengladbach mit.
Für Hallenrückbau und Maschinenabbau steht die Schrottdemontage in Mönchengladbach bereit. Bei Wohnungsauflösungen gibt es die Entrümpelung in Mönchengladbach. Kleinmengen holt der Klüngelskerl in Mönchengladbach.
Mönchengladbach: Fragen und Antworten
Wie viel Eisenschrott brauchen Sie in Mönchengladbach?
Rund 1.000 kg für die kostenlose Abholung, Buntmetall auch weniger.
Holen Sie alte Textilmaschinen ab?
Ja, auch große Maschinen bauen wir ab und verwerten sie.
Was zahlen Sie für einen alten Bus?
Je nach Gewicht und Zustand bis zu 250 Euro.
Kommen Sie nach Hardt und Rheindahlen?
Ja, kein Stadtteil von Mönchengladbach ist uns zu weit.
Wann kann ich anrufen?
Montags bis samstags ab 7 Uhr bis 20 Uhr.
Wo finde ich die Mönchengladbach-Seite?
Alles gebündelt in der Übersicht Mönchengladbach.
Termin in Mönchengladbach anfragen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Mönchengladbach und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr