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Mühlenstadt Wegberg: Große Schrottposten aus Wildenrath, Arsbeck und Beeck werden kostenlos abgeholt

NRW Schrott & Metallankauf holt in Wegberg Eisenschrott ab 1.000 kg ohne Kosten ab, kauft Buntmetall an und verwertet Altfahrzeuge mit Abmeldung beim Kreis Heinsberg

(lifePR) (Bochum, )
Schrottankauf in Wegberg – Metallverwertung im Kreis Heinsberg

Wegberg (PLZ 41844) hat rund 29.000 Einwohner und liegt im Kreis Heinsberg nahe Mönchengladbach. Zur Stadt gehören zahlreiche Ortschaften wie Arsbeck, Beeck, Rath-Anhoven, Merbeck, Uevekoven, Klinkum und Wildenrath.

Wegberg ist als Mühlenstadt bekannt; auf dem früheren Militärflugplatz Wildenrath befindet sich heute ein Prüf- und Testzentrum für Schienenfahrzeuge. Über die A46 nahe der Stadt bieten wir den Schrottankauf in Wegberg mit Abholung an.

Mindestmenge 1.000 kg

In Wegberg holen wir ab etwa 1.000 kg Eisenschrott kostenlos ab. Hofauflösungen in Merbeck, Hallenabbrüche oder Werkstattauflösungen erreichen diese Menge häufig.

Für die Einschätzung genügt ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Mengenangabe. Mehr zur Altmetallabholung in Wegberg online.

Buntmetallankauf in Wegberg

Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl aus Landwirtschaft, Handwerk und Haushalt kaufen wir zu Tagespreisen an und rechnen sie in die Gesamtmenge ein.

Altfahrzeug in Wegberg

Unsere Schrottauto-Abholung in Wegberg holt Pkw, Transporter und Anhänger ab.

Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Heinsberg sind inklusive. Mehr: Autoverschrottung Wegberg und Auto entsorgen in Wegberg.

Rückbau und Hofräumung

Stallungen, Scheunen-Stahlbau oder Maschinen demontiert unsere Schrottdemontage in Wegberg.

Die Entrümpelung in Wegberg übernimmt Haus- und Hofauflösungen; Restposten nimmt der Klüngelskerl in Wegberg auf Tour mit.

FAQ Wegberg
  1. Weshalb liegt die Grenze bei 1.000 kg?
    Wegen der Entfernung aus Bochum lohnt sich die Gratisabholung erst ab dieser Menge.
  2. Kommen Sie nach Wildenrath und Arsbeck?
    Ja, in alle Ortschaften.
  3. Holen Sie alte Erntemaschinen ab?
    Ja, sobald wir sie auf Fotos gesehen haben.
  4. Wird Messing oder Kupfer mitgezählt?
    Ja, es fließt in die Gesamtmenge ein.
  5. Wer erledigt die Abmeldung?
    Wir, beim Kreis Heinsberg.
  6. Wo finde ich die Wegberg-Seite?
    Unter nrw-schrott.de/wegberg.html.
Wegberg – Kontakt

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Über NRW-Schrott.de:
NRW-Schrott.de ist ein Bochumer Familienbetrieb für Schrottankauf, Altauto-Verwertung und Räumungen. Im Grenzland zwischen Mönchengladbach und Heinsberg holen wir neben Wegberg auch in Erkelenz, Hückelhoven und Schwalmtal ab – mit Tagespreisen und Gratisabholung größerer Mengen.

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