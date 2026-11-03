Mettmann: Metallabholung für Haushalte und Handwerker, vom Neandertal bis Metzkausen
Die Kreisstadt Mettmann wird mit Eisenschrott ab ca. 1.000 kg kostenlos angefahren. Buntmetalle sind auch klein willkommen, Fahrzeuge werden regelkonform verwertet
Mettmann ist die Kreisstadt des gleichnamigen Kreises und hat gut 38.000 Einwohner auf rund 32 Quadratkilometern. Zur Stadt gehören unter anderem Metzkausen, Obschwarzbach, Obmettmann und der Bereich um das Neandertal. Wohngebiete, Gewerbeflächen und Waldgebiete liegen eng beieinander, entsprechend vielfältig ist das Material, das hier abgeholt wird.
NRW Schrott & Metallankauf fährt Mettmann nach Absprache an. Für den Schrottankauf in Mettmann reicht eine kurze Nachricht mit Bildern des Materials.
Mettmann: Was für die Abholung gilt
Bei Eisenschrott gilt in Mettmann eine Mindestmenge von ca. 1.000 Kilogramm für die kostenlose Abholung. Typische Fälle sind Hallenumbauten, Entkernungen oder aufgelöste Werkstätten. Ob Ihre Menge passt, klären Sie vorab per WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und einer Mengenschätzung. Danach organisieren wir die Altmetallabholung in Mettmann.
Wer nur wenig hat, ist nicht ausgeschlossen. Kupferdraht, Messingteile, Alu-Leisten oder Edelstahlbecken kaufen wir auch in kleinen Mengen, der Materialwert entscheidet über den Preis. Eisen und Buntmetall lassen sich zusammenlegen, um die Grenze zur kostenlosen Abholung zu erreichen.
Wenn in Mettmann ein Fahrzeug übrig ist, hilft die Schrottauto-Abholung in Mettmann. Wir zahlen je Auto bis zu 250 Euro. Die Autoverschrottung in Mettmann folgt der Altfahrzeug-Verordnung, und der Verwertungsnachweis gehört zum Service. Das Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann nimmt die Abmeldung entgegen, auf Wunsch übernehmen wir den Gang. Zusätzliche Informationen stehen unter Auto entsorgen in Mettmann.
Wenn Anlagen oder Stahlkonstruktionen abgebaut werden müssen, ist die Schrottdemontage in Mettmann gefragt. Für Auflösungen von Wohnraum bietet sich die Entrümpelung in Mettmann an. Wer nur ein paar Teile loswerden will, ruft den Klüngelskerl in Mettmann.
Mettmann: Sechs Fragen, sechs Antworten
Welche Menge Eisen muss ich in Mettmann bereithalten?
Für die kostenlose Abholung sind es ca. 1.000 kg. Buntmetall geht bereits in kleinerer Menge.
Wie lade ich Bilder hoch?
Einfach per WhatsApp senden, dazu PLZ und Mengenangabe. Die Rückmeldung erfolgt ohne Pflichttermin.
Welcher Betrag ist für ein Fahrzeug drin?
Bis zu 250 Euro, plus Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV.
Wer kümmert sich um die Abmeldung in der Kreisstadt?
Wir übernehmen sie auf Wunsch kostenfrei.
Wann ist eine Abholung möglich?
Termine laufen Mo–Sa zwischen 07:00 und 20:00 Uhr, meist nach wenigen Werktagen.
Wo finde ich alle Angebote für Mettmann?
Alles dazu steht auf der Mettmann-Seite von NRW Schrott.
Mettmann: Kontakt zu NRW Schrott
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Mettmann und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr