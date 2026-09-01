Metallverwertung in Duisburg – Schrott aus Europas größtem Binnenhafen fachgerecht entsorgen

Metallverwertung in Duisburg – Stahlstadt am Rhein und größter Binnenhafen Europas
Duisburg (PLZ 47051–47279) liegt am Zusammenfluss von Rhein und Ruhr und zählt mit rund 495.000 Einwohnern zu den größten Städten im Ruhrgebiet. Die Stadt gliedert sich in 7 Stadtbezirke, darunter Mitte, Ruhrort, Homberg, Meiderich/Beeck, Hamborn und Walsum.
Als Standort des größten Binnenhafens Europas (duisport) sowie traditionsreicher Stahl- und Montanindustrie – heute unter anderem im Landschaftspark Duisburg-Nord als Industriedenkmal erlebbar – fällt in Duisburg täglich Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 7 Stadtbezirken für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Duisburg zur Verfügung – von Ruhrort bis nach Hamborn und Walsum.
Schrott in Duisburg loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Duisburg vereint Hafenwirtschaft, Stahlindustrie und gewachsene Wohnviertel auf großer Fläche: Von den Gewerbegebieten rund um den Hafen in Ruhrort über die Betriebe in Meiderich bis zu den Handwerksunternehmen in Hamborn fällt in nahezu allen Stadtbezirken täglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Duisburger Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Duisburg finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Duisburg zu Tagespreisen
Duisburgs Wirtschaft wird durch Hafenlogistik, Stahlindustrie und ein dichtes Netz an Zulieferbetrieben geprägt. Betriebe rund um Ruhrort, Meiderich und Homberg produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Hamborn mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Homberg mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Walsum mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Duisburg nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Duisburg entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Walsum oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Duisburger Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 7 Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Duisburger Stadtbezirke – von Ruhrort bis nach Walsum. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Duisburg.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Duisburg müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Duisburg.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Duisburg.
In Duisburg stehen historische Industrieanlagen wie der Landschaftspark Duisburg-Nord neben modernen Hafenlogistikzentren in Ruhrort sowie Wohnbebauung in Homberg und Meiderich. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Duisburg bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Duisburg den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Duisburg – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Duisburg als Hafen- und Industriestandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Mit dem größten Binnenhafen Europas und einer langen Tradition in der Stahlindustrie ist Duisburg einer der bedeutendsten Industriestandorte Deutschlands. Rund um Ruhrort und die Gewerbegebiete in Meiderich und Hamborn haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in Homberg und Walsum.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/duisburg.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Duisburg
- Wann ist eine Schrottabholung in Duisburg für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Duisburg nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Duisburger Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Duisburg kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Duisburg möglich – auch in Außenbezirken wie Walsum oder Homberg?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Walsum, Homberg oder Baerl. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den Hafen Ruhrort oder in anderen Duisburger Industriegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Hafen- und Industrieimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr