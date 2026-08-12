Metallverwertung in Dortmund: Kupfer, Messing, Kernschrott und Altfahrzeuge am Dortmunder Hafen

Dortmund (PLZ 44135–44388) ist mit rund 600.000 Einwohnern auf 280,7 km² die größte Stadt des Ruhrgebiets und Westfalens. Die Stadt gliedert sich in 12 Stadtbezirke mit zahlreichen Stadtteilen, darunter Innenstadt-West, Innenstadt-Ost, Innenstadt-Nord, Hörde, Hombruch, Eving, Scharnhorst, Brackel, Aplerbeck, Huckarde, Mengede und Lütgendortmund.
Als bedeutender Wirtschaftsstandort mit dem größten Kanalhafen Europas, dem Gewerbegebiet rund um den ehemaligen Stahlstandort Phoenix-See in Hörde und zahlreichen Industriegebieten fällt in Dortmund täglich Eisenschrott und Altmetall an. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Dortmunder Stadtbezirken für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Dortmund zur Verfügung – vom Hafen bis nach Hörde und Aplerbeck.
Schrott in Dortmund loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Dortmund vereint Großstadtgewerbe, Industrie und gewachsene Wohnviertel auf großer Fläche: Von den Gewerbegebieten rund um den Hafen über die Betriebe in Eving bis zu den Handwerksunternehmen in Hombruch fällt in nahezu allen Stadtteilen täglich Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Dortmunder Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Dortmund finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Dortmund zu Tagespreisen
Dortmunds Wirtschaft wird durch Logistik, Handel und produzierendes Gewerbe rund um Hafen und Industriegebiete geprägt. Betriebe in Eving, Huckarde und Mengede produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Hörde mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Scharnhorst mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Brackel mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielt bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Dortmund nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Dortmund entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Aplerbeck oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Dortmunder Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 12 Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle Dortmunder Stadtbezirke – von Hörde bis nach Mengede. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Dortmund.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Dortmund müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Dortmund.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Dortmund.
In Dortmund stehen ehemalige Industriegebäude rund um den Phoenix-See, moderne Bürogebäude in der Innenstadt sowie Gewerbeimmobilien am Hafen nebeneinander. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Dortmund bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Dortmund den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Dortmund – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Dortmund als Logistik- und Industriestandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Mit dem größten Kanalhafen Europas und zahlreichen Industrie- und Logistikflächen ist Dortmund einer der bedeutendsten Wirtschaftsstandorte im Ruhrgebiet. Rund um den Hafen und die Gewerbegebiete in Eving und Huckarde haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Speditionen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtbezirken Mengede und Scharnhorst.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/dortmund.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Dortmund
- Wann ist eine Schrottabholung in Dortmund für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Dortmund nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Dortmunder Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Dortmund kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Dortmund möglich – auch in Außenbezirken wie Mengede oder Aplerbeck?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Mengede, Aplerbeck oder Huckarde. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen am Dortmunder Hafen oder in anderen Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Hafen- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr