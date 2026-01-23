Metallschrott entsorgen in Oberhausen – Ihr Altmetallhändler vor Ort
Zuverlässige Schrottsammler & Klingelzkerle holen Altmetall im gesamten Stadtgebiet ab
Abholung in allen Oberhausener Stadtteilen
Ob Alt-Oberhausen, Sterkrade, Osterfeld oder Alstaden – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott sauber und hinterlassen alles ordentlich.
Geld für Ihr Altmetall
Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden von uns fair und transparent vergütet. Als erfahrener Altmetallhändler in Oberhausen erhalten Sie eine direkte Auszahlung vor Ort.
Umweltfreundliche Verwertung
Der gesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in Oberhausen.