Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048014

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Metallschrott entsorgen in Oberhausen – Ihr Altmetallhändler vor Ort

Zuverlässige Schrottsammler & Klingelzkerle holen Altmetall im gesamten Stadtgebiet ab

(lifePR) (Bochum, )
In Oberhausen fällt täglich Metallschrott aus Haushalten, Kellern und Betrieben an – alte Heizkörper, Metallregale, defekte Fahrräder oder Kabelreste. Unsere professionellen Schrottsammler sind als mobile Altmetallhändler in Oberhausen im Einsatz und holen Ihren Metallschrott direkt bei Ihnen ab.

Abholung in allen Oberhausener Stadtteilen

Ob Alt-Oberhausen, Sterkrade, Osterfeld oder Alstaden – unsere Klingelzkerle kommen direkt zu Ihnen, verladen den Schrott sauber und hinterlassen alles ordentlich.

Geld für Ihr Altmetall

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden von uns fair und transparent vergütet. Als erfahrener Altmetallhändler in Oberhausen erhalten Sie eine direkte Auszahlung vor Ort.

Umweltfreundliche Verwertung

Der gesammelte Metallschrott wird sortiert und dem Recycling zugeführt. Unsere Schrottsammler leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz in Oberhausen.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.