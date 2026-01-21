Metallschrott entsorgen in Bochum – Ihr Altmetallhändler kommt direkt zu Ihnen
Zuverlässige Schrottsammler & Klingelzkerle für kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet
Keller, Garage oder Betrieb – wir räumen auf
Ganz egal ob Sie in Wattenscheid, Langendreer, Weitmar, Gerthe oder Linden wohnen: Unsere Klingelzkerle erscheinen pünktlich vor Ort, verladen den Schrott fachgerecht und hinterlassen alles sauber und ordentlich.
Faire Preise für Ihr Altmetall
Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden von uns zu aktuellen Marktpreisen bewertet. Als erfahrener Altmetallhändler in Bochum legen wir Wert auf Transparenz und eine ehrliche Abrechnung direkt vor Ort.
Nachhaltige Verwertung mit Verantwortung
Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und an zertifizierte Recyclingbetriebe weitergeleitet. Unsere Schrottsammler sorgen so dafür, dass wertvolle Rohstoffe in Bochum im Wirtschaftskreislauf bleiben.