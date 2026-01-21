Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048002

Schrotthandel-Entrümpelungsdienst Voedestr. 49A 44866 Bochum, Deutschland https://nrw-schrott.de/
Ansprechpartner:in Herr Fabian Sprökel
Logo der Firma Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Metallschrott entsorgen in Bochum – Ihr Altmetallhändler kommt direkt zu Ihnen

Zuverlässige Schrottsammler & Klingelzkerle für kostenlose Abholung im gesamten Stadtgebiet

(lifePR) (Bochum, )
In Bochum fällt täglich jede Menge Altmetall an – alte Heizkörper aus Sanierungen, defekte Fahrräder, Kabelreste, Maschinen- oder Metallteile aus Werkstätten. Unsere professionellen Schrottsammler sind als mobile Altmetallhändler in Bochum unterwegs und holen Ihren Metallschrott direkt bei Ihnen ab.

Keller, Garage oder Betrieb – wir räumen auf

Ganz egal ob Sie in Wattenscheid, Langendreer, Weitmar, Gerthe oder Linden wohnen: Unsere Klingelzkerle erscheinen pünktlich vor Ort, verladen den Schrott fachgerecht und hinterlassen alles sauber und ordentlich.

Faire Preise für Ihr Altmetall

Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kabel werden von uns zu aktuellen Marktpreisen bewertet. Als erfahrener Altmetallhändler in Bochum legen wir Wert auf Transparenz und eine ehrliche Abrechnung direkt vor Ort.

Nachhaltige Verwertung mit Verantwortung

Der eingesammelte Metallschrott wird sortiert und an zertifizierte Recyclingbetriebe weitergeleitet. Unsere Schrottsammler sorgen so dafür, dass wertvolle Rohstoffe in Bochum im Wirtschaftskreislauf bleiben.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.