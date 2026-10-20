Menden im Sauerland: Altmetall aus Lendringsen und Bösperde wird jetzt zum Wertstoff statt zur Last

Menden (PLZ 58706–58710) liegt im Norden des Märkischen Kreises und zählt rund 52.000 Einwohner auf etwa 86 km². Zum Stadtgebiet gehören neben der Innenstadt Lendringsen, Bösperde, Halingen, Schwitten, Oesbern, Platte Heide, Hüingsen und Barge.
Die Stadt ist geprägt von Metallverarbeitung und Elektroindustrie, landschaftlich vom Hönnetal mit seinen Kalkfelsen. Über B7 und B515 sowie die nahe A46 erreichen wir Menden zuverlässig aus Bochum. Für private und gewerbliche Kunden bietet NRW Schrott & Metallankauf den Schrottankauf in Menden mit Abholung an.
Schrott in Menden abholen lassen – so funktioniert es
Nach einer Kellersanierung in Bösperde, dem Rückbau eines Zauns in Halingen oder dem Austausch alter Stahlfenster in Platte Heide sammelt sich viel Eisen. Ab rund 300 kg holen wir es kostenlos ab, bei kleineren Mengen hilft eine Ergänzung mit Kupfer, Messing oder Aluminium.
Für die Ersteinschätzung genügen PLZ, Foto oder Video sowie die geschätzte Menge per WhatsApp. Ausführlich informiert unsere Seite zur Altmetallabholung in Menden.
Mendener Industrie, Mendener Metall – Buntmetallankauf zum Tagespreis
Elektrotechnik, Armaturenbau und Zulieferbetriebe in Lendringsen und rund um die Hönne erzeugen Kupfer- und Messingreste, Edelstahlabfälle und Aluminiumspäne. Wir kaufen diese Materialien sortenrein an, wiegen transparent und organisieren auf Wunsch regelmäßige Abholungen.
Altauto in Menden verschrotten – wir kommen zu Ihnen
Vom liegengebliebenen Kleintransporter in Hüingsen bis zum Oldtimer ohne Zukunft in Schwitten: Unsere Schrottauto-Abholung in Menden holt Fahrzeuge in jedem Zustand.
Sie erhalten einen amtlichen Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung, die Abmeldung bei der Zulassungsstelle des Märkischen Kreises erledigen wir gratis. Mehr unter Autoverschrottung Menden sowie Auto entsorgen in Menden. Fahrzeuge mit Restwert vergüten wir mit bis zu 250 Euro.
Demontage, Räumung, Einzelabholung
Stahlhallen, Förderanlagen oder alte Öltanks baut unsere Schrottdemontage in Menden fachgerecht aus.
Komplette Haushalts- und Kellerauflösungen übernimmt die Entrümpelung in Menden. Für einzelne Altmetallteile wie Grills oder Fahrradgestelle gibt es den Klüngelskerl in Menden.
FAQ zur Schrottabholung in Menden
- Ist auch Oesbern bzw. Barge im Einsatzgebiet?
Ja, auch die kleineren Ortsteile fahren wir an.
- Was bringt ein alter Kupferboiler?
Das hängt vom Gewicht und Tagespreis ab. Ein Foto genügt für eine Einschätzung.
- Kann mein Fahrzeug ohne Schlüssel abgeholt werden?
Grundsätzlich ja, bitte teilen Sie uns das vorher mit, damit wir das passende Gerät mitbringen.
- Wie lange dauert es bis zum Termin?
Meist nur wenige Werktage – bei Bedarf auch kurzfristiger.
- Fallen für die Entrümpelung Kosten an?
Das hängt vom Umfang ab. Verwertbare Metalle senken die Kosten, wir erstellen vorab ein Angebot.
- Wo steht alles über Menden?
Unter nrw-schrott.de/menden.html.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr