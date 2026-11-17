Menden (Sauerland): Eisenschrott ab etwa einer Tonne wird in Lendringsen und Bösperde kostenlos geholt
Am Hönnetal und im Stadtkern bleibt Altmetall oft liegen, bis es jemand abholt. NRW Schrott erledigt das für Eisen ab rund 1.000 kg gratis, Buntmetall zählt auch in kleinen Mengen, und Altautos bringen bis zu 250 Euro.
Schrottankauf in Menden im Sauerland (PLZ 58706 bis 58710)
Menden liegt im Märkischen Kreis, hat rund 52.000 Einwohner und erstreckt sich über etwa 86 Quadratkilometer. Neben der Kernstadt gehören Lendringsen, Bösperde, Oesbern, Platte Heide, Asbeck, Schwitten und Halingen dazu. Das Hönnetal im Süden zieht Wanderer an.
In Menden sitzen Zulieferbetriebe und Handwerker, die immer wieder Metall abgeben. Beim Schrottankauf in Menden zählt der Marktpreis für Eisen und Buntmetall am Tag der Abholung.
Ab einer Tonne Eisen entfallen die Fahrtkosten
Um die Anfahrt kostenfrei zu bekommen, brauchen wir in Menden ungefähr 1.000 kg Eisen. Das kommt bei der Auflösung einer Fabrikhalle in Lendringsen, beim Rückbau eines Stahlsilos in Bösperde oder aus dem Altbestand einer Metallwerkstatt zusammen. Melden Sie sich per WhatsApp mit PLZ, Foto oder Video und Ihrer Schätzung, die Rückmeldung kommt sofort. Dann vereinbaren wir die Altmetallabholung in Menden.
Auch einzelne Kupferrohre, Messingteile oder Aluprofile nehmen wir in Menden mit, die Mindestmenge gilt nur für Eisen. Besonders gefragt sind Kabelreste und Zinkteile von Dachsanierungen.
Wenn der Wagen nicht mehr fährt, hilft die Schrottauto-Abholung, wir zahlen bis zu 250 Euro. Zur Autoverschrottung in Menden gehört der Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für das Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises. Transporter und Motorräder laufen über Auto entsorgen.
Maschinen und Anlagen baut die Schrottdemontage in Menden ab. Für Haushalte gibt es die Entrümpelung, Restmengen übernimmt der Klüngelskerl in Menden.
Menden: Das beantworten wir oft
Welche Mindestmenge gilt?
Bei Eisenschrott rund 1.000 kg, bei Buntmetall genügen kleinere Mengen.
Brauche ich einen Nachweis für das Altauto?
Ja, Fahrzeugschein oder Eigentumsnachweis und ein Ausweis.
Fahren Sie nach Halingen und Asbeck?
Ja, auch dorthin kommen wir ohne Zuschlag.
Nehmen Sie Gasflaschen mit?
Nein, Druckbehälter nehmen wir aus Sicherheitsgründen nicht an.
Wann kann ich anrufen?
Am Telefon sind wir montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr.
Wo steht die Seite für Menden?
Auf nrw-schrott.de/menden.
Abholung in Menden anmelden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Menden und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr