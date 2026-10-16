Meerbusch zwischen Rhein und Düsseldorf: NRW Schrott holt Metall und Altautos in Büderich, Osterath und Lank-Latum ab

Meerbusch (PLZ 40667, 40668 und 40670) liegt im Rhein-Kreis Neuss am linken Rheinufer gegenüber von Düsseldorf. Rund 56.000 Menschen leben auf etwa 64 km² in den Stadtteilen Büderich, Osterath, Lank-Latum, Strümp, Bösinghoven, Ilverich, Langst-Kierst und Nierst. Die A 44, die A 57 und die Rheinbrücke nach Düsseldorf sorgen für kurze Wege.
Meerbusch gilt als grüne, wohlhabende Wohnstadt mit vielen Villen, Gärten und Rheinwiesen. Gleichzeitig sorgen Neubauten, Sanierungen und Umbauten dafür, dass regelmäßig Metall anfällt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet allen Stadtteilen einen diskreten Schrottankauf in Meerbusch – von Büderich bis an die Rheinfähre in Langst-Kierst.
Eisenschrott in Meerbusch abgeben – Mindestmenge und kostenlose Abholung
Ein ausgebauter Öltank in Osterath, Stahlträger aus einer Villensanierung in Büderich oder alte Gartenzäune in Strümp – Eisenschrott fällt in Meerbusch bei vielen Bauprojekten an. Für die kostenlose Abholung gilt eine Mindestmenge von ca. 1000 kg.
Kupfer, Messing, Aluminium und Edelstahl holen wir auch in kleineren Mengen ohne Kosten ab – gerade bei Sanierungen kommt davon oft einiges zusammen.
Schicken Sie uns zur Bewertung per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und die ungefähre Menge – wir antworten schnell und diskret. Mehr zur Schrottabholung in Meerbusch finden Sie online.
Kupferdach, Messing, Edelstahl & Kernschrott – Buntmetall in Meerbusch verkaufen
Dachdecker, Klempner, Installateure, Elektriker und Garten- und Landschaftsbauer sind in Meerbusch stark vertreten. Bei Dach- und Haussanierungen fallen regelmäßig Kupfer, Zink und Edelstahl an.
Wir kaufen alle NE-Metalle: Kupfer, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei – auch kleine Mengen, wenn der Wert passt. Kupferdachrinnen eines Klempners aus Lank-Latum, Messingarmaturen aus einem Badumbau in Büderich oder Alu-Fensterrahmen aus Osterath – ein Foto mit PLZ und Menge genügt.
Handwerksbetriebe und Bauunternehmen mit größeren Mengen Stahl oder Kernschrott erhalten unsere besten Tagespreise. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Meerbusch nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeug in Meerbusch entsorgen – drei Optionen
Ein Oldtimer-Projekt, das nie fertig wurde, ein Unfallauto nach einem Schaden auf der A 44 oder ein Zweitwagen ohne TÜV in Bösinghoven – Meerbuscher Fahrzeughalter haben drei Wege:
- Kostenlose Abholung: Das Fahrzeug fährt nicht mehr? Wir holen es in allen Stadtteilen ab. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt. Mehr zur Schrottauto-Abholung in Meerbusch.
- Zertifizierte Verwertung: Ihr Fahrzeug wird nach Altfahrzeugverordnung verwertet, Sie bekommen den Nachweis. Die Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss erledigen wir auf Wunsch kostenlos. Infos zur Autoverschrottung in Meerbusch.
- Bargeld fürs Auto: Sind noch verwertbare Teile dran, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Ein Foto vorab genügt. Mehr unter Auto entsorgen in Meerbusch.
Villen und Einfamilienhäuser in Büderich, Reihenhäuser in Osterath und alte Höfe in Ilverich: Bei Sanierungen kommen oft Öltanks, Heizkessel, Stahltreppen oder Wintergartenkonstruktionen zum Vorschein.
Unsere Schrottdemontage in Meerbusch baut diese Teile sauber aus, schont dabei Haus und Garten und nimmt alles mit.
Bei Haus- und Nachlassauflösungen übernimmt unsere Entrümpelung in Meerbusch den gesamten Ablauf diskret bis zur besenreinen Übergabe. Metalle werden verrechnet. Für einzelne Stücke wie Gartenmöbel aus Metall oder Fahrräder gibt es den Klüngelskerl in Meerbusch.
Bauen, Sanieren, Gewerbe – Rahmenverträge für Meerbuscher Betriebe
Bauunternehmen, Handwerker und Gewerbebetriebe in Meerbusch haben bei Sanierungen und Neubauten laufend Stahl- und Buntmetallreste. Eine feste Abholung entlastet Baustellen und Lager.
Wir bieten Rahmenverträge mit festen Terminen, Abholung direkt von der Baustelle, Tagespreisen und einem Ansprechpartner. Alle Leistungen unter nrw-schrott.de/meerbusch.html.
FAQ – Schrottankauf in Meerbusch
- Welche Mindestmenge gilt in Meerbusch?
Bei Eisenschrott ca. 1000 kg. Buntmetalle holen wir auch in kleineren Mengen kostenlos ab.
- Wie bekomme ich eine Einschätzung?
PLZ, Foto oder Video und geschätzte Menge per WhatsApp senden – wir antworten zügig.
- Kaufen Sie alte Kupferdachrinnen und Zinkbleche?
Ja. Kupfer und Zink aus Dachsanierungen gehören zu den Metallen, die wir gern ankaufen.
- Wo wird mein Fahrzeug abgemeldet?
Kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss, inklusive Verwertungsnachweis.
- Holen Sie auch in Ilverich oder Langst-Kierst ab?
Ja, in allen Stadtteilen. Termine meist in wenigen Werktagen, bei Eile unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie direkt von der Baustelle abholen?
Ja, nach Absprache holen wir Metall direkt von Baustellen in Meerbusch ab.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr