Meerbusch: Eisen ab 300 kg kostenlos abgeholt, Buntmetall auch klein, in Büderich, Osterath und Lank-Latum
Zwischen Rheinaue und Düsseldorfer Stadtgrenze liegen Höfe, Villen und kleine Betriebe. NRW Schrott holt in Meerbusch Eisen und Buntmetall ab 300 kg gratis ab und bewertet Altautos mit bis zu 250 Euro.
Schrottabholung in Meerbusch (PLZ 40667, 40668 und 40670)
Meerbusch liegt im Rhein-Kreis Neuss, hat rund 56.000 Einwohner und gut 64 Quadratkilometer Fläche. Die Stadt grenzt an Düsseldorf und Krefeld und besteht aus acht Ortsteilen, darunter Büderich, Osterath, Lank-Latum, Strümp und Nierst.
Auf Höfen in Nierst, Ossum-Bösinghoven und Langst-Kierst liegen oft alte Landmaschinen, Zaunpfosten und Tränken aus Stahl. NRW Schrott ist mobil im Einsatz in Meerbusch und Umgebung. Der Schrottankauf in Meerbusch orientiert sich am Tageskurs.
300 kg und die Anfahrt ist frei
Erreichen Eisenteile zusammen mit Buntmetall 300 kg, wird in Meerbusch alles kostenlos abgeholt. Bei einer Scheunenräumung oder dem Abbau eines Gewächshausgestells geht das schnell. Schicken Sie per WhatsApp die PLZ, ein Foto oder Video und Ihre Mengenschätzung. Das ist der Vorabcheck. Die Altmetallabholung Meerbusch wird anschließend terminiert.
Bei Kupfer, Messing, Zink oder Alu holen wir auch in kleineren Mengen ab. Villenbesitzer in Büderich geben Dachrinnen und Kupferleitungen ab, Gartenbaubetriebe in Osterath Armaturen und Bewässerungsteile.
Altfahrzeuge nehmen wir mit bis zu 250 Euro an. Die Schrottauto-Abholung in Meerbusch erreicht Wagen in der Scheune oder auf dem Hofplatz. Die Autoverschrottung Meerbusch liefert den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV, den Sie beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss für die Abmeldung vorlegen. Quads und Anhänger übernimmt Autoentsorgen in Meerbusch.
Werden Hallen oder Stallanlagen zurückgebaut, kommt die Schrottdemontage in Meerbusch. Nachlässe räumt die Entrümpelung Meerbusch. Restposten holt der Klüngelskerl Meerbusch.
Meerbusch in Fragen und Antworten
Gilt die 300-kg-Grenze auch für Ortsteile wie Nierst?
Ja, sie gilt für alle Ortsteile gleichermaßen.
Welche Papiere sind für die Abmeldung nötig?
Fahrzeugschein oder Eigentumsnachweis und Ihr Ausweis.
Holen Sie auch Altgeräte vom Bauernhof?
Landmaschinen und Stahlteile werden gewogen und abgerechnet.
Was kostet die Abholung bei weniger als 300 kg?
Das klären wir nach Ihrer WhatsApp-Nachricht im Einzelfall.
Wann antworten Sie?
Von Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 20:00 Uhr.
Wo steht die Meerbuscher Seite?
Sie ist unter nrw-schrott.de/meerbusch zu finden.
Meerbusch: Abholung melden
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Meerbusch und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr