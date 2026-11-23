Marl: Eisen ab 1.000 kg wird in Hüls, Sinsen und Polsum kostenlos abgeholt, Buntmetall auch in kleinen Mengen
In Marl gibt es den Chemiepark und frühere Bergbauflächen, dazu Wohnsiedlungen, in denen Häuser geräumt werden. NRW Schrott holt Eisen ab 1.000 kg gebührenfrei ab, für Fahrzeuge gibt es bis zu 250 Euro.
Schrottankauf in Marl (PLZ 45768)
Marl gehört zum Kreis Recklinghausen, hat etwa 84.000 Einwohner und umfasst rund 87 Quadratkilometer. Stadtteile wie Hüls, Sinsen, Polsum, Drewer, Brassert und Lenkerbeck prägen das Bild. Der Chemiepark im Norden ist ein großer Industriestandort, die Zeche Auguste Victoria stellte 2015 den Betrieb ein.
Zieht jemand aus dem Reihenhaus in Drewer aus oder wird der Haushalt der Eltern in Hüls aufgelöst, bleiben Herd, Regale, Werkzeug und Kabel zurück. Der Schrottankauf Marl kauft das Metall nach Sorte, Basis ist der Tageskurs.
Ab 1.000 kg Eisen ohne Fahrtkosten
Wer NRW Schrott per WhatsApp die PLZ, ein Foto oder Video und eine Mengenangabe schickt, erhält zeitnah eine Einschätzung. Eisenschrott ab 1.000 kg holen wir in Marl kostenlos ab, etwa beim Abriss einer Doppelgarage mit Stahlträgern, beim Rückbau einer Lagerhalle oder nach dem Auflösen einer Werkstatt. Als nächster Schritt steht die Altmetallabholung in Marl.
Buntmetall fällt in Marl vor allem als Kupferkabel, Messingbeschlag und Zinkblech vom Dach an. Auch kleine Mengen sind in Ordnung, für Gewerbetreibende aus Sinsen oder Brassert genauso wie für Privatleute.
Wer ein Auto in Marl stilllegt, kann dafür bis zu 250 Euro erhalten. Die Schrottauto-Abholung in Marl kommt zum Standort, die Autoverschrottung stellt den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV aus, den das Straßenverkehrsamt des Kreises Recklinghausen bei der Abmeldung verlangt. Für Motorrad oder Pkw-Anhänger gibt es Auto entsorgen Marl.
Für Rückbauten in Hallen übernimmt die Schrottdemontage in Marl das Zerlegen. Die Entrümpelung räumt Wohnungen, Garagen und Keller leer, verbleibende Kleinteile holt der Klüngelskerl in Marl.
Marl: Antworten für Auflösung und Abholung
Wie schwer sind 1.000 kg Eisen?
Ungefähr das Gewicht eines Kleinwagens.
Was gilt für Buntmetall unter 1.000 kg?
Kupfer, Messing und Alu nehmen wir auch in kleineren Mengen an.
Nehmen Sie Elektrogeräte mit?
Herde und Waschmaschinen gehören zum Eisenschrott und werden mitgewogen.
Welche Unterlagen brauche ich für das Altauto?
Fahrzeugschein oder Eigentumsnachweis, außerdem Ihren Ausweis.
Wann kann ich anrufen?
Montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr.
Wo steht die Marler Seite?
Unter nrw-schrott.de/marl.
Abholung in Marl anfragen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Marl und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr