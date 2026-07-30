Lünen: Professionelle Schrottabholung und Fahrzeugentsorgung im Kreis Unna

Schrottankauf in Lünen – Metall, Altfahrzeuge & Entrümpelung im Kreis Unna
Lünen (PLZ 44532) liegt im Kreis Unna im östlichen Ruhrgebiet, an der Lippe und dem Datteln-Hamm-Kanal, direkt angrenzend an Dortmund sowie in Nachbarschaft zu Kamen, Bergkamen, Selm und Werne, und zählt mit rund 86.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 59 km² zur einwohnerreichsten Stadt des Kreises Unna. Das Stadtgebiet gliedert sich verwaltungsmäßig in 14 statistische Bezirke, die zugleich die Funktion von Stadtteilen übernehmen: Lünen-Mitte (Kernstadt), Geistviertel, Osterfeld, Lünen-Nord, Beckinghausen, Niederaden, Horstmar, Lünen-Süd, Gahmen, Brambauer, Lippholthausen, Alstedde, Nordlünen und Wethmar. Die Stadt ist bekannt als bedeutender Standort für Recycling und Kreislaufwirtschaft (REMONDIS/Aurubis).
Lünen blickt auf eine lange Bergbaugeschichte zurück – der stillgelegte Förderturm mit dem futuristischen „UFO“-Aufbau im LünTec-Technologiezentrum erinnert bis heute daran. Aus dem Strukturwandel ist ein bedeutender Recycling- und Kreislaufwirtschaftsstandort hervorgegangen: Das REMONDIS Lippewerk gilt als Europas größtes Zentrum für industrielles Recycling und zählt neben Aurubis zu den größten Arbeitgebern der Stadt. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen Lüner Stadtteilen für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Lünen – von Lünen-Mitte bis in die Stadtteile Brambauer, Horstmar und Gahmen.
Schrott in Lünen loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Lünen vereint auf seinem Stadtgebiet Industrie, Recycling-Betriebe und gewachsene Wohnquartiere. In Recyclingbetrieben, Handwerksbetrieben, Gewerbegebieten und privaten Haushalten in allen 14 statistischen Bezirken fällt regelmäßig Eisenschrott an. Überall dort, wo gebaut, produziert und repariert wird, entsteht Schrott – und der muss professionell entsorgt werden. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Lüner Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Lünen finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Lünen zu Tagespreisen
Lünens Wirtschaft wird geprägt durch Recycling- und Kreislaufwirtschaftsbetriebe sowie das ortsansässige Handwerk: Betriebe entlang der B 54, B 61 und B 236 sowie Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen 14 statistischen Bezirken produzieren täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferer produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Brambauer mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Horstmar mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Gahmen mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Lünen nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Lünen entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Lippholthausen oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Lüner Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 14 statistischen Bezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen ins gesamte Stadtgebiet Lünen – von Brambauer im Westen bis Gahmen im Osten. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Lünen.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zur Kfz-Zulassungsstelle Kreis Unna müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Lünen.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Lünen.
In Lünen finden sich historische Altbausubstanz in Lünen-Mitte, Wohnhäuser aus der Nachkriegszeit in Brambauer und Horstmar sowie Industrie- und Gewerbeimmobilien rund um das REMONDIS Lippewerk. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Lünen bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Lünen den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Lünen – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Lünen als Industrie- und Handwerksstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Der Recycling- und Industriestandort Lünen zählt zu den bedeutendsten Städten im Kreis Unna. Rund um das REMONDIS Lippewerk und die Gewerbegebiete an den Bundesstraßen B 54, B 61 und B 236 haben sich zahlreiche Zulieferbetriebe, Logistikunternehmen und Handwerksbetriebe angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Stadtteilen Brambauer und Gahmen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/luenen.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Lünen
- Wann ist eine Schrottabholung in Lünen für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Lünen nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Lüner Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung bei der zuständigen Kfz-Zulassungsstelle Kreis Unna kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Lünen möglich – auch in Außenbezirken wie Brambauer?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Brambauer, Horstmar oder Gahmen. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um das REMONDIS Lippewerk oder in Lüner Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen im Kreis Unna übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr