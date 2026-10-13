Lippestadt Lünen: NRW Schrott kauft Metall an und holt Altautos von Brambauer bis Wethmar kostenlos ab

Lünen (PLZ 44532, 44534 und 44536) ist mit gut 86.000 Einwohnern die größte Stadt im Kreis Unna und liegt nördlich von Dortmund an der Lippe. Nachbarn sind Waltrop, Selm, Werne, Bergkamen und Kamen. Auf rund 59 km² verteilen sich Lünen-Mitte, Geistviertel, Osterfeld, Lünen-Nord, Lünen-Süd, Brambauer, Horstmar, Niederaden, Beckinghausen, Gahmen, Lippholthausen, Alstedde, Nordlünen und Wethmar. Im Süden verläuft der Datteln-Hamm-Kanal mit dem Preußenhafen.
Die Stadt blickt auf eine lange Industriegeschichte zurück: In Wethmar wurde 1826 die Eisenhütte Westfalia gegründet, in Horstmar förderte die Zeche Preußen Kohle, und im 19. Jahrhundert war Lünen der Hafen für Dortmund. Heute erinnern die St.-Marien-Kirche, die Stadtkirche St. Georg und das Heinz-Hilpert-Theater an die lange Geschichte. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) bietet allen Lüner Haushalten und Firmen einen schnellen Schrottankauf in Lünen – von Brambauer im Süden bis Alstedde im Norden.
Eisenschrott in Lünen abholen lassen – wann die Abholung nichts kostet
Alte Stahlträger aus einer Garage in Horstmar, ein ausgebauter Heizungskessel in Niederaden oder Metallregale aus einem Betrieb in Lippholthausen – Eisenschrott fällt in Lünen überall an. Ab einer Menge von etwa 300 kg kommen wir kostenlos vorbei.
Liegt die Menge etwas darunter, legen Sie einfach Buntmetall dazu. Kupfer, Messing oder Aluminium erhöhen den Wert der Ladung, und die Abholung bleibt trotzdem gratis.
Einen Besichtigungstermin brauchen wir nicht. Schicken Sie per WhatsApp Ihre PLZ, ein Bild oder kurzes Video und eine grobe Mengenangabe – wir melden uns schnell mit einer klaren Aussage. Das klappt bei Metall, Altautos und Räumungsgut. Alles Wichtige zur Schrottabholung in Lünen lesen Sie auf unserer Website.
Kupfer, Messing, Aluminium & Kernschrott – Buntmetall in Lünen zum Tagespreis abgeben
Lünens Wirtschaft ist vom Strukturwandel geprägt: Wo früher Zechen und Hütten standen, arbeiten heute Logistiker, Recycling- und Energiebetriebe, Maschinenbauer und viele Handwerksfirmen. Bei Elektrikern, Heizungsbauern, Kfz-Werkstätten und Metallbauern entstehen täglich Nichteisenmetalle, die sich lohnen.
Bei uns können Sie alle NE-Metalle verkaufen: Kupfer blank oder isoliert, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Auch kleinere Mengen sind willkommen, wenn der Materialwert passt. Kabelreste eines Elektrikers aus Brambauer, Messinghähne eines Installateurs aus dem Geistviertel oder Aluprofile aus einer Werkstatt in Wethmar – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine erste Einschätzung.
Gewerbekunden mit Maschinenbruch, Stahlresten oder Kernschrott erhalten unsere besten Tagespreise. Wer regelmäßig Material hat, spart mit einer festen Vereinbarung zusätzlich Aufwand. Ihre Anfrage zur Altmetallabholung in Lünen nehmen wir montags bis samstags von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Schrottauto in Lünen abgeben – Abholung, Verwertung oder Bargeld
Ein Kleinwagen mit Getriebeschaden in Gahmen, ein Unfallauto in einer Hofeinfahrt in Lünen-Nord oder ein alter Transporter, der seit Monaten am Preußenhafen steht – Lüner Fahrzeughalter können zwischen drei Wegen wählen:
- Gratis-Abholung: Das Auto fährt nicht mehr oder soll schnell vom Hof? Wir kommen in alle Lüner Stadtteile, von Brambauer bis Nordlünen. Ein Foto mit PLZ per WhatsApp genügt für die erste Bewertung. Alles zur Schrottauto-Abholung in Lünen.
- Verwertung mit Nachweis: Ihr Fahrzeug wird über einen zertifizierten Betrieb nach Altfahrzeugverordnung verwertet, Sie bekommen den amtlichen Verwertungsnachweis. Auf Wunsch melden wir es kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Kreises Unna ab. Mehr zur Autoverschrottung in Lünen.
- Bargeld fürs Altauto: Lassen sich noch Teile oder Rohstoffe verwerten, zahlen wir bis zu 250 Euro bar. Schicken Sie uns vorher ein Foto, die Einschätzung ist kostenlos. Weitere Infos unter Auto entsorgen in Lünen.
Zechenhäuser in Brambauer und Horstmar, Mehrfamilienhäuser in Lünen-Süd und Gewerbehallen im Hafengebiet: In vielen Lüner Gebäuden stecken fest verbaute Stahltreppen, Öltanks, Heizungsanlagen oder Maschinengestelle, die man nicht einfach herausträgt.
Unsere Schrottdemontage in Lünen zerlegt solche Teile vor Ort, achtet dabei auf Wände und Böden und nimmt das Material komplett mit.
Soll eine Wohnung, ein Keller oder ein ganzes Haus leer werden, übernimmt unsere Entrümpelung in Lünen alles von der Besichtigung bis zur besenreinen Übergabe. Metalle rechnen wir an, das senkt Ihre Kosten. Wer nur einen alten Herd, ein Fahrrad oder ein paar Felgen loswerden will, ruft den Klüngelskerl in Lünen – wir holen direkt an der Haustür ab.
Hafen, Logistik und Handwerk – feste Abholverträge für Lüner Betriebe
Rund um den Preußenhafen, in Lippholthausen und in den Gewerbeflächen an der Stadtgrenze zu Dortmund arbeiten Speditionen, Recyclingfirmen, Metallbauer und Zulieferer. Dort fallen jede Woche Stahl, Verpackungsmetall und Buntmetall an.
Für Firmen mit laufendem Aufkommen bieten wir Rahmenverträge mit festen Terminen, Abrechnung nach Tagespreis und einem Ansprechpartner für Eisen, NE-Metalle und Fahrzeuge. Einen Überblick über alle Leistungen gibt es unter nrw-schrott.de/luenen.html.
Fragen und Antworten zur Schrottabholung in Lünen
- Ab welcher Menge holen Sie in Lünen kostenlos ab? Ab etwa 300 kg Eisenschrott. Reicht das nicht ganz, gleicht Buntmetall wie Kupfer, Messing oder Aluminium die Menge aus, und die Abholung bleibt kostenlos.
- Kann ich vorab einfach ein Foto schicken? Ja, das ist der schnellste Weg: PLZ, Foto oder Video und die ungefähre Menge per WhatsApp – wir antworten zügig und konkret, ohne Termin vor Ort.
- Ich habe nur ein paar Meter Kupferkabel aus Wethmar – kaufen Sie das an? Ja, Buntmetall nehmen wir auch in kleinen Mengen, wenn der Wert stimmt. Ein Foto reicht, und Sie wissen sofort Bescheid.
- Wer erledigt die Abmeldung meines Autos in Lünen? Das machen wir auf Wunsch kostenlos beim Straßenverkehrsamt des Kreises Unna. Den Verwertungsnachweis nach Altfahrzeugverordnung bekommen Sie dazu.
- Wie schnell sind Sie in Brambauer oder Alstedde? Meist innerhalb weniger Werktage, in allen Stadtteilen. Wenn es eilt, rufen Sie direkt an: 0152 / 52 376 589.
- Bieten Sie Speditionen und Hafenbetrieben feste Abholtermine an? Ja. Für Betriebe am Preußenhafen und in den Lüner Gewerbegebieten vereinbaren wir regelmäßige Abholungen mit transparenter Abrechnung nach Tagespreis.
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr