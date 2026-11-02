Lüdenscheid, Stadt der Metallverarbeiter: Wir holen Schrott zwischen Hellersen und Oberrahmede ab
Kostenlose Abholung ab ca. 300 kg Eisenschrott, faire Preise für Kupfer, Messing und Alu sowie bis zu 250 Euro für Altautos im Märkischen Kreis.
Schrottankauf in Lüdenscheid (PLZ 58507, 58509, 58511)
Lüdenscheid ist die Kreisstadt des Märkischen Kreises und hat rund 72.000 Einwohner auf etwa 87 Quadratkilometern. Die Stadt auf den Sauerländer Höhen ist seit Langem für Metallverarbeitung, Schalter und Beleuchtungstechnik bekannt. Zu den Stadtteilen zählen Brüninghausen, Hellersen, Oberrahmede, Wefelshohl und Gevelndorf, dazu viele Betriebe, bei denen Metallreste anfallen.
Die Voraussetzungen für einen schnellen Schrottankauf in Lüdenscheid sind einfach: Material fotografieren, Menge schätzen, Nachricht senden. Wir melden uns mit Preis und Terminvorschlag.
Abholung in Lüdenscheid: Menge, Foto, Termin
Ab ca. 300 Kilogramm Eisenschrott ist die Abholung in Lüdenscheid kostenlos. Das gilt für Stahlreste aus der Produktion ebenso wie für Heizkörper und Schrankteile aus einer Wohnung in Brüninghausen. Zur Vorbereitung dient ein Foto oder Video per WhatsApp mit PLZ und geschätzter Menge. Die Altmetallabholung in Lüdenscheid folgt dann zum vereinbarten Termin.
Gerade in einer Stadt mit viel Metallverarbeitung lohnt sich der Blick auf Buntmetall. Drehspäne aus Messing, Kupferabschnitte, Alu-Profile und Edelstahlzuschnitte werden nach Materialwert bezahlt, auch in kleineren Mengen. Wer Eisen und Buntmetall zusammen anbietet, erreicht die kostenlose Abholung leichter.
Wer in Lüdenscheid ein Fahrzeug abgeben will, nutzt die Schrottauto-Abholung in Lüdenscheid. Bis zu 250 Euro sind je nach Zustand möglich. Die Autoverschrottung in Lüdenscheid endet mit dem Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV. Die Zulassungsstelle ist das Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises, die Abmeldung übernehmen wir auf Anfrage. Der Weg dorthin ist auf der Seite Auto entsorgen in Lüdenscheid beschrieben.
Bei Maschinenparks, Bühnen und Hallenregalen sorgt die Schrottdemontage in Lüdenscheid für den fachgerechten Rückbau. Räumungen von Wohnungen und Kellern übernimmt die Entrümpelung in Lüdenscheid. Für schnelle Einzelabholungen steht der Klüngelskerl in Lüdenscheid bereit.
Lüdenscheid: Fragen, die oft gestellt werden
Welche Menge Eisenschrott ist für die Abholung nötig?
Ab ca. 300 kg ist die Abholung in Lüdenscheid kostenlos, Buntmetall zählt auch in kleinen Posten.
Wie funktioniert der WhatsApp-Vorabcheck?
Foto oder Video, PLZ und Mengenschätzung schicken, dann antworten wir ohne Pflichttermin.
Gibt es etwas für ein Altauto?
Ja, bis zu 250 Euro und ein Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV.
Kann NRW Schrott die KFZ-Abmeldung erledigen?
Auf Wunsch kostenfrei, beim Straßenverkehrsamt des Märkischen Kreises.
Wie sind die Zeiten für Terminabsprachen?
Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr, Termine meist innerhalb weniger Werktage.
Wo steht die komplette Leistungsübersicht?
Auf der Seite Lüdenscheid bei NRW Schrott.
Lüdenscheid: So erreichen Sie uns
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Lüdenscheid und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr