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Kurort Bad Sassendorf: Altmetall aus Lohne, Heppen und Weslarn diskret und unkompliziert abholen lassen

NRW Schrott & Metallankauf holt in der Gemeinde Bad Sassendorf Schrott und Buntmetall ab, verwertet Altfahrzeuge mit Abmeldung beim Kreis Soest – Menge vorab per WhatsApp klären

(lifePR) (Bad Sassendorf, )
Schrottankauf in Bad Sassendorf – Abholung am Hellweg

Bad Sassendorf (PLZ 59505) ist eine Gemeinde im Kreis Soest mit rund 12.000 Einwohnern. Neben dem Kurort selbst gehören Lohne, Ostinghausen, Heppen, Weslarn, Neuengeseke und Opmünden dazu.

Das Sole-Heilbad mit Kurpark prägt den Ort, ringsum dominieren Landwirtschaft und Handwerk. Über B1 und die nahe A44 bieten wir den Schrottankauf in Bad Sassendorf mit Abholung an.

Abholung nach Absprache – Mindestmenge per Foto

Für die kostenlose Abholung in Bad Sassendorf brauchen wir eine gewisse Menge an Schrott oder Metall; einzelne Geräte holen wir nicht gesondert ab. Typisch sind Hof- und Scheunenräumungen in Ostinghausen oder Weslarn.

Schicken Sie uns PLZ, Fotos oder Video und Mengenangabe per WhatsApp. Mehr zur Altmetallabholung in Bad Sassendorf online.

Buntmetall verkaufen in Bad Sassendorf

Kupfer aus Heizungsanlagen, Messing von Armaturen in Kur- und Gastbetrieben oder Edelstahl aus Großküchen: Wir kaufen Nichteisenmetalle zum Tagespreis an.

Altauto in Bad Sassendorf

Unsere Schrottauto-Abholung in Bad Sassendorf holt Fahrzeuge aus allen Ortsteilen ab.

Verwertung nach Altfahrzeugverordnung, Verwertungsnachweis und Abmeldung beim Straßenverkehrsamt des Kreises Soest übernehmen wir. Mehr: Autoverschrottung Bad Sassendorf und Auto entsorgen in Bad Sassendorf. Bei verwertbaren Fahrzeugen bis zu 250 Euro.

Rückbau und Räumung

Scheunen-Stahlbau oder Landmaschinen demontiert unsere Schrottdemontage in Bad Sassendorf.

Die Entrümpelung in Bad Sassendorf übernimmt Haus- und Hofauflösungen; Restposten nimmt der Klüngelskerl in Bad Sassendorf auf Tour mit.

FAQ Bad Sassendorf
  1. Wie viel Material ist nötig?
    Das klären wir per Foto – einzelne Geräte reichen leider nicht.
  2. Kommen Sie nach Lohne und Heppen?
    Ja, in alle Ortsteile.
  3. Holen Sie auch alte Traktoren oder Eggen ab?
    Ja, nach Prüfung anhand von Bildern.
  4. Wer meldet das Auto ab?
    Wir, beim Kreis Soest.
  5. Gibt es Samstagstermine?
    Ja, wir sind Mo–Sa im Einsatz.
  6. Wo gibt es die Seite für Bad Sassendorf?
    Unter nrw-schrott.de/bad-sassendorf.html.
Bad Sassendorf – Kontakt

WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Firmensitz: Robertstraße 70, 44809 Bochum
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr

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Schrotthandel-Entrümpelungsdienst

Über NRW-Schrott.de:
NRW-Schrott.de ist ein Bochumer Familienbetrieb für Schrottankauf, Altauto-Verwertung und Entrümpelung. Am Hellweg holen wir neben Bad Sassendorf auch in Soest, Werl, Lippetal und Möhnesee ab – mit Tagespreisen und schnellem WhatsApp-Check.

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