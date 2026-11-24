Krefeld: Eisen ab 300 kg kostenlos abgeholt, Buntmetall auch in kleinen Mengen, in Uerdingen, Hüls und Fischeln
Samt, Seide und Chemie: In Krefeld stecken Jahrzehnte Gewerbe in Gebäuden und Höfen. NRW Schrott holt Eisen ab 300 kg ohne Gebühr ab, gerne kombiniert mit Buntmetall, und bewertet Fahrzeuge mit bis zu 250 Euro.
Krefeld zählt rund 230.000 Einwohner auf etwa 138 Quadratkilometern und ist kreisfrei am linken Niederrhein. Die Samt- und Seidenstadt hatte große Webereien, in Uerdingen steht der Chemiepark am Rhein. Hüls, Fischeln, Traar, Linn und Bockum sind weitere Stadtteile.
Beim Sanieren der Gründerzeithäuser rund um den Ostwall fallen Rohre, Heizkörper und Geländer an. Das Fahrzeug ist mobil im Einsatz in Krefeld und Umgebung. Der Schrottankauf Krefeld zahlt, was das Metall am Tag der Abholung wert ist.
Wann die Abholung in Krefeld nichts kostet
Kostenlos holen wir in Krefeld Eisenschrott ab 300 kg ab. Eisen und Buntmetall dürfen dafür gemeinsam gewogen werden. Ein Treppengeländer, ein Stahltor und alte Maschinen aus einer Garage in Fischeln kommen schnell zusammen. Schreiben Sie uns per WhatsApp Ihre Postleitzahl, hängen Sie Fotos oder ein Video an und nennen Sie die Menge. So klären wir vorab Umfang und Zugang. Nach der Rückmeldung terminieren wir die Altmetallabholung in Krefeld.
Kupferkabel aus Elektrobetrieben, Messingbeschläge aus der Möbelrestaurierung und Alublech aus Schreinereien nehmen wir auch in kleineren Mengen an. Betriebe in Hüls oder Oppum können Termine nach Bedarf absprechen.
Stillgelegte Wagen bewerten wir mit bis zu 250 Euro. Die Schrottauto-Abholung in Krefeld fährt nach Linn, Traar oder in jeden anderen Teil der Stadt. Mit der Autoverschrottung Krefeld erhalten Sie den Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV für die Zulassungsstelle der Stadt Krefeld. Für Roller und Wohnwagen gibt es Auto entsorgen Krefeld.
Muss in Uerdingen eine Werkhalle geleert werden, ist die Schrottdemontage Krefeld zuständig. Bei Haushaltsauflösungen hilft die Entrümpelung Krefeld. Mit den Resten fährt der Klüngelskerl in Krefeld los.
Krefeld: Was Kunden wissen wollen
Wo liegt die Grenze für kostenlose Abholung?
Bei 300 kg Eisen, Buntmetall darf dazugerechnet werden.
Was geschieht mit dem Fahrzeugbrief?
Bitte halten Sie Papiere und Ausweis zur Übergabe bereit.
Ist Uerdingen im Einsatzgebiet?
Uerdingen, Hüls und alle übrigen Stadtteile gehören dazu.
Nehmen Sie Stahltüren und Geländer mit?
Geländer, Türen und Gitter aus Stahl werden gewogen und bewertet.
Wie lange sind Sie am Samstag erreichbar?
Bis 20:00 Uhr, genau wie an den anderen Werktagen.
Wo gibt es mehr zu Krefeld?
Auf der Krefelder Stadtseite.
Krefeld: Abholung buchen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Krefeld und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr