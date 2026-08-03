Kostenlose Schrottabholung in Duisburg – Metallankauf und Autoentsorgung

Duisburg (PLZ 47051–47279) liegt am Zusammenfluss von Rhein und Ruhr im westlichen Ruhrgebiet, zwischen Essen, Düsseldorf, Krefeld und Moers, und zählt mit rund 498.000 Einwohnern auf einer Fläche von 233 km² zur fünftgrößten Stadt Nordrhein-Westfalens. Das Stadtgebiet gliedert sich in 7 Stadtbezirke mit 46 Stadtteilen: Stadtmitte (mit Stadtmitte, Duissern, Dellviertel, Hochfeld, Wanheimerort und Neuenkamp), Süd (mit Wanheim-Angerhausen, Großenbaum, Buchholz, Wedau, Bissingheim, Ungelsheim, Huckingen, Mündelheim, Friemersheim und Rahm), Rheinhausen (mit Rheinhausen, Bergheim, Friemersheim und Hüttenheim), Homberg/Ruhrort/Baerl (mit Homberg, Alt-Homberg, Ruhrort und Baerl), Hamborn (mit Hamborn, Marxloh, Alt-Hamborn, Neumühl, Röttgersbach und Obermarxloh), Walsum (mit Walsum, Alt-Walsum, Aldenrade, Fahrn, Overbruch und Wehofen) sowie Meiderich/Beeck (mit Meiderich, Beeck, Beeckerwerth, Bruckhausen und Laar). Die gültigen Postleitzahlen umfassen 47051, 47053, 47055, 47057, 47058, 47059, 47119, 47137, 47138, 47139, 47141, 47166, 47167, 47169, 47178, 47179, 47198, 47199, 47226, 47228, 47229, 47239, 47249, 47259, 47269 und 47279.
Duisburg beherbergt mit dem Duisburger Hafen (Duisport) den größten Binnenhafen der Welt – jährlich werden hier rund 65 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Der Landschaftspark Duisburg-Nord auf dem Gelände der ehemaligen Thyssen-Hüttenwerke ist heute ein einzigartiger Industriekultur-Park, der Zoo Duisburg einer der ältesten Zoos Deutschlands. ThyssenKrupp Steel Europe betreibt in Beeckerwerth und Bruckhausen eines der bedeutendsten Stahlwerke Europas. NRW Schrott & Metallankauf (Robertstraße 70, 44809 Bochum) steht Privatkunden und Gewerbebetrieben in allen 7 Duisburger Stadtbezirken für einen zuverlässigen Metallankauf und Schrottabholservice in Duisburg – von der Innenstadt bis in die Randlagen an der belgischen und niederländischen Grenze.
Schrott in Duisburg loswerden – Mindestmenge, WhatsApp-Vorabcheck & kostenfreie Abholung
Duisburg vereint als bedeutendstes Stahlzentrum Europas und weltgrößte Binnenhafenstadt eine enorme industrielle Dichte: Von den Stahlwerken in Bruckhausen über die Hafenanlagen in Ruhrort bis zu den Handwerksbetrieben in Rheinhausen und Hamborn fällt täglich erheblicher Eisenschrott an. NRW Schrott & Metallankauf holt Eisenschrott ab ca. 300 kg kostenlos im gesamten Duisburger Stadtgebiet ab.
Wer die Mindestmenge mit reinem Eisenschrott nicht erreicht, hat eine einfache Lösung: Buntmetalle wie Kupfer, Messing oder Aluminium lassen sich problemlos ergänzen – die Kombination beider Materialien gleicht die Schwelle aus und ermöglicht trotzdem eine kostenfreie Abholung.
Für eine schnelle Erstbewertung ohne Pflichttermin vor Ort gilt: Senden Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder kurzes Video des Materials sowie eine grobe Mengenangabe – wir antworten umgehend mit einer konkreten Rückmeldung. Dieser Vorabcheck funktioniert für Eisenschrott, Altmetall, Fahrzeuge und Entrümpelungsgut gleichermaßen. Alle Details zur Schrottentsorgung in Duisburg finden Sie auf unserer Website.
Kupfer, Edelstahl, Messing & Kernschrott – Buntmetallankauf in Duisburg zu Tagespreisen
Duisburgs Wirtschaft ist klar durch Stahl, Logistik und Hafen geprägt: ThyssenKrupp Steel Europe, HKM (Hüttenwerke Krupp Mannesmann) und die Logistikbetriebe im Duisburger Hafen (Duisport) erzeugen täglich werthaltige Buntmetallabfälle. Elektrounternehmen, Kfz-Betriebe und Metallbauer in allen 7 Stadtbezirken produzieren Kupferkabel, Messingarmaturen und Edelstahlreste. Zahlreiche Handwerksbetriebe und Zulieferbetriebe produzieren täglich Buntmetallabfälle, die gezielt verwertet werden können.
NRW Schrott & Metallankauf kauft alle Nichteisenmetalle an: Kupfer in jeder Form, Messing, Aluminium, Edelstahl, Zink und Blei. Entscheidend dabei: Auch kleine Mengen Buntmetall werden berücksichtigt, sofern der Materialwert stimmt. Ein Elektriker aus Haaren mit Kupferkabelresten, ein Installateur aus Brand mit Messingarmaturen oder ein Betrieb aus Rheinhausen mit Aluminiumabschnitten – ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Menge reicht für eine sofortige, unverbindliche Einschätzung.
Für Industriekunden mit schwerem Maschinenbruch oder Blockschrott gilt: Kernschrott erzielte bei uns stets den Höchstpreis. Wer regelmäßig über hochwertiges Industriematerial verfügt, sollte direkt von unseren tagesaktuellen Konditionen profitieren. Anfragen zur Altmetallverwertung in Duisburg nehmen wir Mo–Sa von 07:00 bis 20:00 Uhr entgegen.
Altfahrzeuge in Duisburg entsorgen – drei Wege, ein Ansprechpartner
Ob Unfallfahrzeug, jahrelang abgestellter Gebrauchtwagen in Walsum oder ein nicht mehr fahrtüchtiges Fahrzeug in einem Duisburger Hinterhof – für Fahrzeughalter in allen 7 Stadtbezirken bieten wir drei klar strukturierte Entsorgungsoptionen:
- Kostenlose Fahrzeugabholung: Ihr Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit oder soll schnell und unkompliziert abgeholt werden? Wir kommen in alle 7 Duisburger Stadtbezirke – von Walsum im Norden bis Mündelheim im Süden. Ein WhatsApp-Foto mit PLZ und Fahrzeugbeschreibung genügt zur Vorbewertung. Mehr unter Schrottauto-Abholung im Raum Duisburg.
- Zertifizierte Fahrzeugverwertung nach AltfahrzeugV: Wir verwerten Ihr Fahrzeug rechtssicher und stellen Ihnen einen amtlichen Verwertungsnachweis gemäß der Altfahrzeugverordnung aus. Auf Wunsch kümmern wir uns um die KFZ-Abmeldung – vollständig kostenlos, ohne dass Sie zum Straßenverkehrsamt müssen. Weitere Infos zur Autoverschrottung in Duisburg.
- Fahrzeug abgeben und Vergütung erhalten: Hat Ihr Altfahrzeug noch verwertbare Bestandteile, zahlen wir Ihnen eine Barauszahlung von bis zu 250 Euro aus. Schicken Sie uns vorab ein Foto – wir bewerten es kostenfrei und nennen Ihnen sofort eine realistische Summe. Alle Details: Auto entsorgen in Duisburg.
In Duisburg finden sich der denkmalgeschützte Landschaftspark Duisburg-Nord auf dem Areal der einstigen Thyssen-Hütte, historische Arbeitersiedlungen in Marxloh und Hamborn sowie aktive Stahlwerksanlagen in Beeckerwerth und Bruckhausen. In all diesen Gebäuden stecken häufig fest verbaute Metallkonstruktionen, Heizungsanlagen, Maschinengestelle oder Stahleinbauten, die nicht einfach abtransportiert werden können.
Genau für solche Fälle steht unsere Schrottdemontage in Duisburg bereit: Unser Team baut Stahlkonstruktionen, Anlagen und Einbauten direkt vor Ort fachgerecht ab – ohne Schäden am Gebäude und mit anschließendem vollständigen Abtransport des Materials.
Für Wohnungs- und Haushaltsauflösungen, Keller- und Dachbodenberäumungen übernimmt unsere Entrümpelung in Duisburg den kompletten Ablauf. Verwertbare Metalle fließen direkt weiter – das senkt die Gesamtkosten spürbar. Wer nur einzelne Metallgegenstände, alte Fahrräder oder Haushaltsgeräte loswerden möchte, nutzt am besten unseren Klüngelskerl-Service für Duisburg – diskrete Abholung direkt am Haus, auch ohne große Menge.
Duisburg als Technologie- und Forschungsstandort – Rahmenverträge für Gewerbebetriebe
Die RWTH Duisburg und die FH Duisburg zählen zu den forschungsstärksten Hochschulen Deutschlands. Rund um den Campus haben sich zahlreiche Technologieunternehmen, Ingenieurbüros und industrielle Zulieferer angesiedelt, die regelmäßig Schrott und Altmetall produzieren. Hinzu kommen Betriebe in den Gewerbegebieten rund um das Autobahnkreuz Duisburg, wo sich A 4, A 44 und A 544 treffen.
Für Unternehmen mit dauerhaftem Materialaufkommen bieten wir individuelle Rahmenverträge mit festen Abholterminen, transparenten Tagespreisen und unkomplizierter Abwicklung. Alle Materialströme – Eisenschrott, Buntmetall, Fahrzeuge – können über einen einzigen Ansprechpartner koordiniert werden. Ein erster Überblick findet sich unter nrw-schrott.de/duisburg.html.
FAQ – Schrottankauf & Metallverwertung in Duisburg
- Wann ist eine Schrottabholung in Duisburg für mich kostenlos?
Kostenlos abholen kommen wir ab ca. 300 kg Eisenschrott. Wer diese Menge allein nicht zusammenbekommt, kann Buntmetalle wie Kupfer, Aluminium oder Messing ergänzen – eine sinnvolle Materialkombination gleicht die Mindestmenge aus und ermöglicht trotzdem eine gebührenfreie Abholung.
- Wie läuft die Erstbewertung per WhatsApp ab?
Ganz unkompliziert: PLZ + Foto oder kurzes Video des Materials + grobe Mengenangabe per WhatsApp senden – wir antworten sofort mit einer konkreten Einschätzung. Ein Pflichttermin vor Ort ist für die Erstbewertung nicht notwendig, weder für Schrott noch für Fahrzeuge oder Entrümpelungsgüter.
- Ich habe in Duisburg nur kleinere Mengen Kupfer oder Messing – lohnt sich trotzdem eine Anfrage?
Ja, absolut. Buntmetalle werden auch ohne große Mindestmenge angekauft, wenn der Materialwert es rechtfertigt. Schicken Sie uns ein Foto – wir antworten ehrlich und ohne Mindestgebühren.
- Übernehmen Sie die KFZ-Abmeldung für Duisburger Fahrzeughalter?
Ja, auf Wunsch erledigen wir die Fahrzeugabmeldung beim zuständigen Straßenverkehrsamt Duisburg kostenfrei für Sie. Sie erhalten außerdem einen rechtssicheren Verwertungsnachweis nach der Altfahrzeugverordnung.
- Wie schnell ist ein Termin in Duisburg möglich – auch in Außenbezirken wie Meiderich?
In der Regel sind Termine in wenigen Werktagen umsetzbar – auch in den Außenbezirken Richterich, Marxloh oder Meiderich/Walheim. Bei dringendem Bedarf empfiehlt sich ein direkter Anruf unter 0152 / 52 376 589.
- Können Sie bei Betriebsauflösungen rund um den RWTH-Campus oder in Duisburger Gewerbegebieten tätig werden?
Ja. Gerade bei größeren Auflösungen, Umbauten oder Abrissen in Forschungs- und Gewerbeimmobilien übernehmen wir Schrottdemontage, Räumung und Abtransport komplett – auch auf größeren Flächen und nach Absprache mit Projektverantwortlichen oder Eigentümern.