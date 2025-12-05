Kontakt
Kostenlose Schrottabholung Essen – Tresor Verschrottung, Wohnwagen Entsorgung & zertifizierte Altauto Verschrottung

Als erfahrener Dienstleister für Schrottabholung in Essen bieten wir einen umfassenden, zuverlässigen und professionellen Service rund um Metallentsorgung, Tresor Verschrottung, Wohnwagen Entsorgung sowie die Altauto Verschrottung. Unser Team arbeitet schnell, transparent und umweltbewusst – im gesamten Stadtgebiet Essen und Umgebung.

Wir holen kostenlos ab, verwerten fachgerecht und bieten eine nachhaltige Entsorgung für Privatkunden, Gewerbebetriebe, Werkstätten und Industrie.

Kostenlose Schrottabholung Essen – schnell, flexibel & zuverlässig

Unsere kostenlose Schrottabholung in Essen umfasst alle Arten von Metall- und Schrottgegenständen. Dazu gehören:

Haushalts- und Metallschrott

Fahrräder, Heizkörper, Rohre, Metallmöbel

Maschinen, Werkstattreste, Kabel und Elektroschrott

Gartenmetalle, Werkzeugreste, Installationsmaterial

Industrie- und Gewerbeschrott

Wir holen sowohl kleine Mengen als auch große Schrottbestände kostenlos und zuverlässig ab.Die Abholung erfolgt nach Terminvereinbarung – oft auch noch am selben Tag.

Tresor Verschrottung Essen – professionelle Demontage & sichere Entsorgung

Tresore bestehen aus besonders widerstandsfähigen Materialien, die eine spezialisierte Entsorgung erfordern. Wir übernehmen:

Demontage vor Ort, auch bei schweren oder verbauten Tresoren

Einsatz von Spezialwerkzeugen für Industrie-, Büro- und Privattresore

Sicherer Abtransport von Wertschutzschränken jeder Größe

Zerlegung, Schmelzverwertung und Recycling

Wir entsorgen:

Feuer- und Wertschutzschränke

Dokumententresore

Waffenschränke

Elektronische Tresorsysteme

Tresorraumtüren und Banksysteme

Unsere Tresorverschrottung erfolgt nach allen gesetzlichen Vorschriften und steht für maximale Sicherheit.

Wohnwagen Entsorgung Essen – umweltgerechte und effiziente Verschrottung

Die Entsorgung eines Wohnwagens ist komplex. Wir übernehmen:

Abholung direkt vor Ort – auch bei nicht fahrbereiten Wohnwagen

Komplette Demontage aller Bauteile

Sortierung & Recycling von Metallen, Kunststoffen, Elektrik, Holz

Gesetzeskonforme Beseitigung aller Reststoffe

Wir entsorgen:

beschädigte Wohnwagen

alte Campinganhänger

verlassene Abstellfahrzeuge

ausgebrannte oder verwitterte Modelle

Unsere Fachkräfte sorgen für eine saubere, sichere und ressourcenschonende Entsorgung in Essen.

Altauto Verschrottung Essen – zertifiziert und kostenlos abgeholt

Für die Altauto Verschrottung in Essen bieten wir einen rechtssicheren Komplettservice:

Kostenlose Fahrzeugabholung

Zertifizierte Verwertung nach geltendem Recht

Ausstellung eines offiziellen Verwertungsnachweises

Abmeldung des Fahrzeugs auf Wunsch

Wir entsorgen:

Unfallfahrzeuge

Autos ohne TÜV

Totalschäden

Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden

nicht fahrbereite Pkw & Transporter

Alle Wertstoffe werden von uns professionell sortiert und recycelt.

Schrottankauf Essen – faire Preise & sofortige Auszahlung

Wir kaufen Altmetalle und Fahrzeuge zu tagesaktuellen Börsenpreisen an:

Kupfer, Messing, Edelstahl, Aluminium

Blei, Zink, Kabelschrott

Maschinen- und Gewerbeschrott

Baustellenmetalle & Elektroschrott

Schrottfahrzeuge & Wohnwagen

Ihre Vorteile:

Sofortige Barauszahlung

Transparente Bewertung

Keine versteckten Kosten

Direkter Ansprechpartner vor Ort

Umweltgerechte Entsorgung – Nachhaltigkeit steht an erster Stelle

Wir arbeiten ausschließlich mit zertifizierten Recyclinganlagen und garantieren:

Umweltbewusste Entsorgung

Maximale Rückgewinnung von Rohstoffen

Dokumentierte Entsorgungswege

Einhaltung aller Umwelt- und Sicherheitsstandards

Unser Ziel ist es, wertvolle Materialien wieder in den Kreislauf zurückzuführen und die Umwelt nachhaltig zu schonen.

Einsatzgebiet – kostenlose Schrottabholung in ganz Essen & Umgebung

Wir sind in allen Essener Stadtteilen tätig:

Essen-Mitte

Steele

Kray

Borbeck

Altenessen

Katernberg

Frohnhausen

Holsterhausen

Rüttenscheid

Werden

Kettwig

Freisenbruch

Stoppenberg

Kupferdreh

Karnap

Umland: Gelsenkirchen, Mülheim, Bochum, Oberhausen, Hattingen, Velbert.

Wir garantieren schnelle Termine, faire Preise und zuverlässigen Service.

Ihre Vorteile im Überblick

Kostenlose Schrottabholung Essen

Zertifizierte Altauto Verschrottung

Professionelle Tresor Verschrottung

Wohnwagen Entsorgung vom Fachbetrieb

Sofortige Barauszahlung beim Schrottankauf

Schnelle Terminvergabe – oft taggleich

Transparente, seriöse Abwicklung

Wir bieten einen effizienten, sicheren und umweltbewussten Entsorgungsservice, der höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Kontakt – kostenlose Schrottabholung Essen

Senden Sie uns einfach Fotos Ihres Schrotts oder Fahrzeugs per WhatsApp oder E-Mail.Wir bewerten alles kostenlos, holen kurzfristig ab und zahlen faire Preise.
