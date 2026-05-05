Kostenlose Schrottabholung Essen – Ihr zuverlässiger Partner für Autoentsorgung & Kfz Abholung
Altauto Entsorgung mit Abholung in Essen
Kostenlose Schrottabholung Essen – So einfach geht's
Viele Menschen in Essen fragen sich, ob eine kostenlose Schrottabholung wirklich möglich ist – ohne Haken, ohne versteckte Gebühren. Bei uns ist die Antwort eindeutig: Ja. Wir holen Ihren Schrott, Ihr Altfahrzeug oder Ihr defektes Kfz kostenlos bei Ihnen ab – egal ob in Essen-Mitte, Essen-Steele, Essen-Borbeck, Essen-Rüttenscheid oder einem anderen Stadtteil.
Was wir kostenlos abholen:
Schrottautos und Altfahrzeuge jeder Art
Defekte oder nicht fahrtüchtige Kraftfahrzeuge
Motorräder, Motorroller und Kleinkrafträder
Wohnwagen und Wohnmobile
Gabelstapler und Arbeitsmaschinen
Altmetall, Eisenschrott und Industrieschrott
Der Ablauf ist denkbar einfach: Sie rufen uns an, nennen uns Fahrzeug- oder Schrottart sowie Standort, und wir vereinbaren einen kostenlosen Abholtermin – oft noch am selben oder nächsten Werktag.
Kostenlose Autoentsorgung Essen – Mit offiziellem Verwertungsnachweis
Die kostenlose Autoentsorgung in Essen ist bei uns nicht nur bequem, sondern auch vollständig rechtssicher. Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb arbeiten wir nach den Vorgaben des Altfahrzeuggesetzes (AltfahrzeugV) und stellen Ihnen nach der Fahrzeugübergabe den offiziellen Verwertungsnachweis aus – das einzige Dokument, mit dem Sie Ihr Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt Essen ordnungsgemäß abmelden können.
Warum der Verwertungsnachweis so wichtig ist: Ohne dieses Dokument laufen Kfz-Steuer und Versicherungsbeiträge weiter – auch wenn das Fahrzeug längst nicht mehr genutzt wird. Viele Fahrzeugbesitzer in Essen wissen das nicht und zahlen unnötig drauf. Mit unserer kostenlosen Autoentsorgung erhalten Sie den Nachweis automatisch und können Ihr Fahrzeug sofort abmelden.
So läuft die kostenlose Autoentsorgung in Essen ab:
Fahrzeugdaten telefonisch oder per E-Mail mitteilen
Kostenlose Bewertung und Terminvereinbarung
Kostenlose Abholung direkt bei Ihnen in Essen
Übergabe des offiziellen Verwertungsnachweises
Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt Essen abmelden – fertig
Abholung von Kfz Essen – Alle Fahrzeugtypen, alle Zustände
Unsere Kfz-Abholung in Essen gilt für nahezu alle Fahrzeugtypen und Zustände. Ob TÜV abgelaufen, Unfallschaden, Motorschaden oder einfach nicht mehr fahrbereit – wir kommen zu Ihnen und holen das Fahrzeug ab. Kein Aufwand, kein Stress, keine Kosten für Sie.
Welche Fahrzeuge wir in Essen abholen:
PKW und Kombi Vom alten Kleinwagen bis zur Limousine – wir holen jeden PKW in Essen kostenlos ab, unabhängig von Marke, Modell oder Baujahr. Auch Fahrzeuge mit schwerem Motorschaden oder Unfallschäden sind kein Problem.
LKW und Transporter Auch Nutzfahrzeuge, Transporter und LKW gehören zu unserem Abholservice in Essen. Sprechen Sie uns an – wir finden eine schnelle und unkomplizierte Lösung.
Motorrad Entsorgung Essen Ein altes oder defektes Motorrad wird von uns kostenlos abgeholt und fachgerecht entsorgt. Egal ob Enduro, Chopper oder Sportmaschine – alle Typen sind willkommen.
Motorroller Entsorgung Essen Motorroller, Mopeds und Kleinkrafträder nehmen wir ebenso kostenlos mit. Kein TÜV, kein Problem – wir kümmern uns um die vollständige Entsorgung.
Wohnwagen Entsorgung Essen Ein ausgedienter Wohnwagen ist für viele Essener schwer loszuwerden – zu groß für den Sperrmüll, zu aufwendig für die normale Abgabe. Unsere kostenlose Wohnwagen Entsorgung in Essen löst dieses Problem schnell und unkompliziert.
Wohnmobil Entsorgung Essen Wohnmobile enthalten viele wertvolle Materialien wie Aluminium, Kupfer und Stahl. Wir holen Ihr Wohnmobil in Essen kostenlos ab und sorgen für eine umweltgerechte Verwertung – mit möglicher Gutschrift auf den Materialwert.
Gabelstapler Entsorgung Essen Für Gewerbekunden bieten wir die Gabelstapler Entsorgung in Essen an. Defekte oder ausgemusterte Gabelstapler werden direkt auf Ihrem Betriebsgelände abgeholt und fachgerecht verschrottet.
Kfz Abholung Essen auch ohne Fahrzeugpapiere
Eine der häufigsten Fragen, die wir in Essen bekommen: „Holen Sie ein Fahrzeug auch ab, wenn keine Papiere mehr vorhanden sind?" In vielen Fällen ist das möglich. Wir prüfen Ihre individuelle Situation und finden gemeinsam mit Ihnen eine rechtssichere Lösung.
Wir holen auch ab:
Fahrzeuge ohne Fahrzeugschein oder Fahrzeugbrief (nach Prüfung)
Fahrzeuge ohne gültige Hauptuntersuchung (TÜV abgelaufen)
Unfallfahrzeuge und wirtschaftliche Totalschäden
Fahrzeuge mit schwerem Motor- oder Getriebeschaden
Fahrzeuge auf privaten Grundstücken, Höfen oder Firmengeländen in Essen
Schrottankauf Essen – Altmetall zu fairen Tagespreisen
Neben der kostenlosen Fahrzeugabholung bieten wir in Essen auch den professionellen Schrottankauf an. Ob Kupfer, Aluminium, Messing, Eisen oder Edelstahl – wir kaufen Ihr Altmetall zu tagesaktuellen Marktpreisen an.
Unsere Leistungen beim Schrottankauf in Essen:
Kostenlose Abholung direkt bei Ihnen
Verwiegung mit geeichter Waage vor Ort
Sofortige Barauszahlung oder Banküberweisung
Ankauf aus Privathaushalten, Betrieben, Baustellen und Industrie
Regelmäßige Abholtermine für Gewerbekunden auf Anfrage
Warum unsere kostenlose Schrottabholung in Essen überzeugt
Es gibt viele Anbieter in Essen – aber unser Service steht für Qualität, Verlässlichkeit und absolute Transparenz:
✅ 100 % kostenlose Abholung – keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen
✅ Schnelle Reaktionszeiten – Abholung oft noch am selben Tag möglich
✅ Offizieller Verwertungsnachweis – rechtssicher und gesetzeskonform
✅ Alle Fahrzeugtypen willkommen – PKW, LKW, Motorrad, Wohnmobil und mehr
✅ Faire Preise beim Schrottankauf – tagesaktuelle Metallpreise
✅ Umweltgerechte Entsorgung – maximale Recyclingquote
✅ Zertifizierter Fachbetrieb – geprüft und anerkannt
✅ Persönliche Beratung – kostenlos und unverbindlich
Alle Essener Stadtteile – Unser Einzugsgebiet
Wir sind in ganz Essen aktiv und holen Fahrzeuge und Schrott in allen Stadtteilen ab:
Essen-Mitte, Essen-Nord, Essen-Süd
Essen-Borbeck, Essen-Steele, Essen-Rüttenscheid
Essen-Kettwig, Essen-Werden, Essen-Kupferdreh
Essen-Altenessen, Essen-Katernberg, Essen-Kray
Essen-Bredeney, Essen-Haarzopf, Essen-Überruhr
Darüber hinaus sind wir auch in den umliegenden Städten tätig:
Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Bottrop
Gelsenkirchen, Bochum, Duisburg
Dortmund, Herne, Castrop-Rauxel
Jetzt anrufen – Kostenlose Schrottabholung Essen
Sie möchten Ihr Schrottauto loswerden, benötigen eine kostenlose Autoentsorgung in Essen oder möchten Ihr Kfz abholen lassen? Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf – telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich, vereinbaren schnell einen Abholtermin und erledigen alles Weitere für Sie. Kein Aufwand, kein Stress – einfach anrufen und wir kümmern uns darum.