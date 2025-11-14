Altmetalle: Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Blei

Kontaktaufnahme: Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns über E-Mail oder WhatsApp. Terminvereinbarung: Wir finden gemeinsam den besten Zeitpunkt – oft noch am selben Tag. Abholung: Unser Team kommt pünktlich zu Ihnen nach Castrop Rauxel , trägt und lädt alles auf. Recycling: Ihr Schrott wird in zertifizierten Recyclingbetrieben umweltgerecht sortiert und wiederverwertet.

Heizungsanlagen

Maschinen und Industrieanlagen

Klimaanlagen

Metallkonstruktionen, Geländern, Zäunen

Tanks oder Stahlträgern

Für Privatkunden bieten wir flexible, kostenlose Abholungen – perfekt bei Entrümpelungen, Umzügen oder Haushaltsauflösungen .

bieten wir flexible, kostenlose Abholungen – perfekt bei . Für gewerbliche Kunden stellen wir auf Wunsch Container oder Sammelboxen zur Verfügung und holen diese regelmäßig ab.

✅ Kostenlose Abholung von Altmetall, Elektroschrott & Geräten

von Altmetall, Elektroschrott & Geräten ✅ Schnelle, flexible Terminvereinbarung

✅ Professionelle Demontage vor Ort

vor Ort ✅ Zuverlässiger und freundlicher Service

✅ Umweltgerechtes Recycling durch zertifizierte Betriebe

✅ Traditioneller Klüngelskerl-Service – modern umgesetzt

Insteht derfür eine lange Tradition: ehrliche Arbeit, hilfsbereiter Service und nachhaltiger Umgang mit wertvollen Ressourcen. Diese Tradition führen wir fort – mit moderner Technik, erfahrenem Team und echter Leidenschaft für Umweltschutz.Unserebietet Ihnen die Möglichkeit,zu lassen –Alte Metalle, defekte Geräte oder Maschinen nehmen oft unnötig Platz weg und werden fälschlicherweise als wertlos angesehen. Dabei enthalten siewie, die sich hervorragend recyceln lassen.Mit unserersorgen wir dafür, dass diese Materialienwerden. So schützen wir gemeinsam die Umwelt und fördern die nachhaltige Nutzung vorhandener Ressourcen –Unsereumfasst nahezu alle Arten von Metallen und metallhaltigen Gegenständen. Dazu gehören:Ganz gleich, ob– wir holen Ihren SchrottDer traditionellewar früher ein vertrauter Anblick auf den Straßen: Mit Wagen und Glocke sammelte er alles, was nicht mehr gebraucht wurde, und führte es einem neuen Zweck zu.Heute setzen wir diese Idee mit moderner Ausrüstung, Erfahrung und Umweltbewusstsein fort. Unser Team insteht für– Werte, die den echten Klüngelskerl seit Generationen auszeichnen.Unsere Dienstleistung istSie haben keinen Aufwand, keine Kosten und ein gutes Gefühl –Große oder fest verbaute Metallteile lassen sich oft nicht einfach abholen. Deshalb bieten wir Ihnen zusätzlich einenan.Unsere Fachkräfte übernehmen dievon:Wir arbeiten– und kümmern uns anschließend um den Abtransport und das Recycling.Ob– wir sind der richtige Ansprechpartner für jede Schrottmenge.So sorgen wir für eineRecycling ist weit mehr als nur Entsorgung – es ist aktiverJede wiederverwertete Tonne Metall spart enorme Mengen an Energie und Rohstoffen.Mit unserer Arbeit intragen wir dazu bei, dass wertvolle Materialien, sondernSo fördern wir gemeinsam ein– für eine grünere Zukunft.Wir stehen für. Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit – und eine saubere, nachhaltige Stadt Castrop Rauxel .Möchten SieDann sind Sie bei uns genau richtig!Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht – wir sindunterwegs und holen Ihren Schrottab.freut sich auf Ihre Anfrage!