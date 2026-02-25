Kostenlose Autoverschrottung Kerpen

Kontakt
Ein stillgelegtes Fahrzeug, angesammelter Metaller oder alte Haushaltsgeräte nehmen Platz weg und verursachen unnötigen Aufwand. In Kerpen und Umgebung bieten wir eine kostenlose Autoverschrottung, fachgerechte Autoentsorgung sowie die mobile Schrottabholung durch erfahrene Klüngelskerle und fahrende Schrotthändler. Unser Service ist schnell, zuverlässig und umweltgerecht – ideal für Privatpersonen, Handwerk und Gewerbe.

Kostenlose Autoverschrottung in Kerpen – schnell & gesetzeskonform

Ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug darf nicht einfach entsorgt werden. Wir übernehmen die komplette Autoverschrottung in Kerpen und sorgen für eine fachgerechte Verwertung nach gesetzlichen Umweltvorschriften.

Unser Service umfasst:

kostenlose Abholung Ihres Fahrzeugs

umweltgerechte Demontage und Verwertung

Ausstellung eines offiziellen Verwertungsnachweises

sichere Entfernung von Öl, Batterie und Schadstoffflüssigkeiten

Unterstützung bei der Abmeldung (optional)

Verwertbare Materialien werden recycelt und dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt.

Autoentsorgung Kerpen – unkompliziert & zuverlässig

Unsere Autoentsorgung in Kerpen sorgt für eine schnelle und stressfreie Lösung, wenn ein Fahrzeug nicht mehr genutzt werden kann.

Wir entsorgen:

Pkw ohne TÜV

Unfallfahrzeuge & Totalschäden

Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden

stillgelegte Fahrzeuge

stark beschädigte oder verrostete Autos

Nach der Entsorgung erhalten Sie einen rechtsgültigen Nachweis zur rechtlichen Absicherung.

Klüngelskerle Kerpen – mobile Schrottabholung mit Tradition

Die Klüngelskerle in Kerpen stehen für eine lange Tradition der mobilen Schrottsammlung. Heute verbinden wir diese Tradition mit moderner Recyclinglogistik und umweltgerechten Verfahren.

Wir holen Altmetall direkt bei Ihnen ab, sortieren die Materialien fachgerecht und führen wertvolle Rohstoffe zurück in den Wirtschaftskreislauf.

Fahrende Schrotthändler in Kerpen – flexibel & schnell vor Ort

Als fahrende Schrotthändler bieten wir eine flexible und schnelle Schrottabholung – ideal für Haushalte, Baustellen und Betriebe.

Wir holen ab:

Altmetall & Eisenschrott

Haushaltsgeräte & Metallmöbel

Heizkörper & Rohrleitungen

Fahrräder & Metallkonstruktionen

Maschinenreste & Metallteile

Auch sperrige Gegenstände werden zuverlässig abtransportiert.

Buntmetalle & Kabelschrott verkaufen in Kerpen

Buntmetalle besitzen einen hohen Materialwert. Wir kaufen und verwerten Metalle zu fairen Preisen.

Besonders gefragt:

Kupferkabel & Kupferrohre

Messingarmaturen & Beschläge

Aluminiumprofile & Felgen

Edelstahlkomponenten

Kabelreste & Elektrokabel

Unsere Bewertung erfolgt transparent auf Basis aktueller Metallpreise.

Warum Metallrecycling so wichtig ist

Metalle können nahezu unbegrenzt wiederverwertet werden. Recycling spart Energie und reduziert Umweltbelastungen erheblich.

Vorteile:

Schonung natürlicher Ressourcen

Reduzierung von CO₂-Emissionen

Verringerung von Deponieabfällen

nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Professionelle Verwertung schützt Umwelt und Klima.

Schrottabholung für Privatkunden

Im Haushalt fallen regelmäßig Altmetalle an. Wir holen diese schnell und unkompliziert ab.

Typischer Haushaltsschrott:

Waschmaschinen & Elektrogeräte

Herde & Metallmöbel

Fahrräder & Werkzeuge

Heizkörper & Rohre

So schaffen Sie Platz und entsorgen Altmetall umweltgerecht.

Schrottabholung für Gewerbe & Handwerksbetriebe

Unternehmen profitieren von unserer schnellen Logistik und zuverlässigen Abholung.

Gewerbliche Schrottarten:

Baustellenmetalle

Kabelreste & Elektroschrott

Produktionsreste & Metallspäne

Metallprofile & Konstruktionsteile

Maschinenkomponenten

Bei größeren Mengen bieten wir regelmäßige Abholungen an.

So funktioniert die Autoverschrottung & Schrottabholung

Unser Ablauf ist einfach und effizient:

Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

Mengenangabe oder kurze Besichtigung

kostenlose Abholung vor Ort

fachgerechte Sortierung & Recycling

Auszahlung bei wertvollen Metallen

In vielen Fällen erfolgt die Abholung innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Nachhaltigkeit & Umweltverantwortung

Unsere Arbeit folgt modernen Umweltstandards und unterstützt eine nachhaltige Nutzung wertvoller Rohstoffe.

Wir leisten einen Beitrag zu:

Ressourcenschonung

Reduzierung von Umweltbelastungen

nachhaltiger Kreislaufwirtschaft

verantwortungsvoller Entsorgung

Einsatzgebiet rund um Kerpen

Wir sind in Kerpen sowie in umliegenden Städten schnell im Einsatz.

Einsatzorte:

Bergheim

Frechen

Hürth

Erftstadt

Pulheim

Köln

Weitere Orte bedienen wir nach Vereinbarung.

Häufig gestellte Fragen Ist die Autoverschrottung wirklich kostenlos?

Ja, Abholung, Verwertung und Nachweis sind kostenfrei.

Kaufen Sie auch kleine Mengen Altmetall?

Ja, auch kleinere Mengen werden abgeholt.

Wie schnell erfolgt die Abholung?

In der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Welche Metalle sind besonders wertvoll?

Kupfer, Messing, Aluminium und hochwertige Kabel.

Jetzt kostenlose Autoverschrottung & Schrottabholung in Kerpen beauftragen

Wenn Sie ein Fahrzeug entsorgen, Altmetall verkaufen oder Platz schaffen möchten, sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Wir bieten schnelle Abholung, faire Vergütung und nachhaltige Verwertung.

Kontaktieren Sie uns noch heute und profitieren Sie von professioneller Autoverschrottung, Autoentsorgung und Schrottabholung in Kerpen.
