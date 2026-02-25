Kontakt
Kostenlose Autoverschrottung Herford beim Schrotthändler aus Herford

Autoentsorgung & Klüngelskerle für Schrottabholung und Metallrecycling

Ein stillgelegtes Fahrzeug, angesammelter Metaller oder alte Haushaltsgeräte können schnell zum Problem werden. In Herford und Umgebung bieten wir eine kostenlose Autoverschrottung, professionelle Autoentsorgung sowie eine mobile Schrottabholung durch erfahrene Klüngelskerle. Unser Service ist schnell, zuverlässig und umweltgerecht – ideal für Privatpersonen, Handwerk und Gewerbe.

Kostenlose Autoverschrottung in Herford – gesetzeskonform & umweltgerecht

Ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug muss fachgerecht entsorgt werden. Wir übernehmen die komplette Autoverschrottung in Herford und sorgen für eine umweltgerechte Verwertung nach gesetzlichen Vorgaben.

Unser Service:

kostenlose Abholung Ihres Fahrzeugs

fachgerechte Demontage und Verwertung

Ausstellung eines offiziellen Verwertungsnachweises

sichere Entfernung von Betriebsstoffen und Schadstoffen

Unterstützung bei der Abmeldung (optional)

Verwertbare Materialien werden recycelt und dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt.

Autoentsorgung Herford – schnell & unkompliziert

Unsere Autoentsorgung in Herford bietet eine schnelle Lösung für defekte oder stillgelegte Fahrzeuge.

Wir entsorgen:

Pkw ohne TÜV

Unfallfahrzeuge & Totalschäden

Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden

stillgelegte Fahrzeuge

stark beschädigte oder verrostete Autos

Nach der Entsorgung erhalten Sie einen rechtsgültigen Nachweis.

Klüngelskerle Herford – mobile Schrottabholung mit Tradition

Die Klüngelskerle in Herford stehen für eine lange Tradition der mobilen Schrottsammlung. Heute kombinieren wir diese Tradition mit moderner Recyclinglogistik und umweltgerechten Verfahren.

Wir holen Altmetall direkt bei Ihnen ab, sortieren es fachgerecht und sorgen für nachhaltige Wiederverwertung.

Schrottabholung in Herford – flexibel & zuverlässig

Unsere mobile Schrottabholung ist ideal für Haushalte, Baustellen und Betriebe.

Wir holen ab:

Altmetall & Eisenschrott

Haushaltsgeräte & Metallmöbel

Heizkörper & Rohrleitungen

Fahrräder & Metallkonstruktionen

Maschinenreste & Metallteile

Auch sperrige Gegenstände transportieren wir zuverlässig ab.

Buntmetalle & Kabelschrott verkaufen in Herford

Buntmetalle besitzen einen hohen Materialwert. Wir kaufen und verwerten Metalle zu fairen Preisen.

Besonders gefragt:

Kupferkabel & Kupferrohre

Messingarmaturen & Beschläge

Aluminiumprofile & Felgen

Edelstahlkomponenten

Kabelreste & Elektrokabel

Die Bewertung erfolgt transparent auf Basis aktueller Marktpreise.

Warum Metallrecycling so wichtig ist

Metalle können nahezu unbegrenzt wiederverwertet werden. Recycling spart Energie und reduziert Umweltbelastungen erheblich.

Vorteile:

Schonung natürlicher Ressourcen

Reduzierung von CO₂-Emissionen

Verringerung von Deponieabfällen

nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Professionelle Verwertung schützt Umwelt und Klima.

Schrottabholung für Privatkunden

Im Haushalt fallen regelmäßig Altmetalle an. Wir holen diese schnell und unkompliziert ab.

Typischer Haushaltsschrott:

Waschmaschinen & Elektrogeräte

Herde & Metallmöbel

Fahrräder & Werkzeuge

Heizkörper & Rohre

So schaffen Sie Platz und entsorgen Altmetall umweltgerecht.

Schrottabholung für Gewerbe & Handwerk

Unternehmen profitieren von unserer schnellen und zuverlässigen Logistik.

Gewerbliche Schrottarten:

Baustellenmetalle

Kabelreste & Elektroschrott

Produktionsreste & Metallspäne

Metallprofile & Konstruktionsteile

Maschinenkomponenten

Bei größeren Mengen bieten wir regelmäßige Abholungen an.

So funktioniert Autoverschrottung & Schrottabholung

Unser Ablauf ist einfach und effizient:

Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung

Mengenangabe oder kurze Besichtigung

kostenlose Abholung vor Ort

fachgerechte Sortierung & Recycling

Auszahlung bei wertvollen Metallen

Oft erfolgt die Abholung innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Nachhaltigkeit & Umweltverantwortung

Unsere Arbeit folgt modernen Umweltstandards und unterstützt eine nachhaltige Nutzung wertvoller Rohstoffe.

Wir leisten einen Beitrag zu:

Ressourcenschonung

Reduzierung von Umweltbelastungen

nachhaltiger Kreislaufwirtschaft

verantwortungsvoller Entsorgung

Einsatzgebiet rund um Herford

Wir sind in Herford sowie in umliegenden Städten schnell im Einsatz.

Einsatzorte:

Bad Salzuflen

Bielefeld

Vlotho

Hiddenhausen

Enger

Löhne

Weitere Orte bedienen wir nach Vereinbarung.

Häufig gestellte Fragen Ist die Autoverschrottung wirklich kostenlos?

Ja, Abholung, Verwertung und Nachweis sind kostenfrei.

Kaufen Sie auch kleine Mengen Altmetall?

Ja, auch kleinere Mengen werden abgeholt.

Wie schnell erfolgt die Abholung?

In der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden.

Welche Metalle sind besonders wertvoll?

Kupfer, Messing, Aluminium und hochwertige Kabel.

Jetzt kostenlose Autoverschrottung & Schrottabholung in Herford beauftragen

Wenn Sie ein Fahrzeug entsorgen, Altmetall verkaufen oder Platz schaffen möchten, sind wir Ihr zuverlässiger Ansprechpartner. Wir bieten schnelle Abholung, faire Vergütung und nachhaltige Verwertung.

Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie von professioneller Autoverschrottung, Autoentsorgung und Schrottabholung in Herford.
