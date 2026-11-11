Korschenbroich: Kleinenbroich, Glehn und Liedberg werden ab 300 kg Eisen kostenlos angefahren
Für Eisenschrott in Korschenbroich genügen rund 300 kg für eine Gratis-Abholung, Kupfer und Messing auch einzeln. Altautos vergütet NRW Schrott mit bis zu 250 Euro inklusive Verwertungsnachweis.
Schrott und Altmetall in Korschenbroich (PLZ 41352)
Korschenbroich hat etwa 33.000 Einwohner und eine Fläche von rund 55 Quadratkilometern zwischen Mönchengladbach und Neuss. Die Stadtteile heißen Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Pesch, Liedberg und Herrenshoff. Felder, Höfe und Wohnsiedlungen wechseln sich ab, dazu kommen kleinere Gewerbeflächen.
Wir holen in Korschenbroich Schrott vom Hof, aus der Scheune oder vom Firmengelände. Der Schrottankauf in Korschenbroich wird nach Gewicht vergütet.
Gratis ab 300 kg Eisen
Für Eisenschrott brauchen wir in Korschenbroich rund 300 Kilogramm, dann ist die Abholung kostenlos, Buntmetall rechnen wir mit ein. Typisch sind alte Landmaschinen aus Glehn, ein Schuppen aus Wellblech oder ausgebaute Heizkörper aus einem Haus in Kleinenbroich. Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre PLZ, ein Foto oder Video und eine Schätzung, wir antworten gleich. Dann steht der Termin für die Altmetallabholung in Korschenbroich.
Messing, Kupfer und Aluminium holen wir in Korschenbroich auch in kleinen Mengen. Wer Altkabel aus einer Renovierung hat, sollte sie getrennt sammeln, das bringt mehr.
Für alte Fahrzeuge gibt es die Schrottauto-Abholung in Korschenbroich mit bis zu 250 Euro. Nach der Autoverschrottung in Korschenbroich liegt der Verwertungsnachweis nach AltfahrzeugV vor, den das Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss für die Abmeldung braucht. Traktoren, Anhänger und Mopeds nehmen wir über Auto entsorgen in Korschenbroich ebenfalls mit.
Alte Stallanlagen, Tanks und Maschinen baut die Schrottdemontage in Korschenbroich ab. Für Hausräumungen gibt es die Entrümpelung in Korschenbroich. Kleinmengen nimmt der Klüngelskerl in Korschenbroich mit.
Korschenbroich: was Kunden fragen
Welche Menge lohnt sich in Korschenbroich?
Für Eisenschrott ab etwa 300 kg, Buntmetall auch in kleineren Mengen.
Nehmen Sie auch alte Landmaschinen?
Ja, die verwerten wir nach Gewicht.
Wie viel bekomme ich für ein altes Auto?
Bis zu 250 Euro, je nach Fahrzeug.
Fahren Sie nach Pesch und Herrenshoff?
Ja, alle Stadtteile gehören zum Einsatzgebiet.
Wann erreiche ich Sie?
Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr.
Wo kann ich mich zu Korschenbroich weiter informieren?
Auf der Korschenbroich-Seite.
Abholung in Korschenbroich planen
WhatsApp: PLZ + Foto/Video + kurze Beschreibung → sofortige Rückmeldung
Telefon: 0152 / 52 376 589
Website: www.nrw-schrott.de
Einsatzgebiet: Korschenbroich und ganz Nordrhein-Westfalen
Erreichbar: Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr