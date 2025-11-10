Klüngelskerle und Altmetallsammler in der Nähe

Kontakt
Wenn es um Altmetall, Schrott und ausgediente Fahrzeuge geht, sind Klüngelskerle und professionelle Altmetallsammler die erste Wahl. In ganz Deutschland bieten zertifizierte Schrottunternehmen und mobile Sammler einen kostenlosen Abholservice an, der nicht nur umweltfreundlich, sondern auch bequem ist. Ob Eisen, Kupfer, Aluminium, Edelstahl oder Kabelreste – wir holen sämtliche Materialien direkt bei Ihnen ab.

Unsere regionalen Partner sind täglich unterwegs, um Haushalte, Werkstätten, Firmen und Baustellen von überflüssigem Metall zu befreien. Dabei erfolgt die Verwertung und Entsorgung gemäß den strengen Umweltrichtlinien der EU. Das bedeutet: Ihr Schrott wird fachgerecht sortiert, recycelt und dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt – nachhaltig, sicher und kostenlos.

Was sind Klüngelskerle und welche Vorteile bieten sie?

Der Begriff „Klüngelskerl“ stammt ursprünglich aus dem Rheinland und beschreibt den traditionellen Schrotthändler, der mit einem Fahrzeug durch die Straßen fährt und gebrauchte Gegenstände einsammelt. Heute sind Klüngelskerle ein fester Bestandteil moderner Recycling-Systeme und arbeiten eng mit zertifizierten Entsorgungsbetrieben zusammen.

Die Vorteile sind vielfältig:

Kostenlose Abholung direkt bei Ihnen vor Ort

Schnelle und unkomplizierte Terminvereinbarung

Fachgerechtes Recycling wertvoller Metalle

Entlastung von Haushalten und Betrieben

Beitrag zum Umweltschutz durch nachhaltige Wiederverwertung

Mit einem Anruf oder einer Online-Anfrage lässt sich ein Abholtermin flexibel planen – meist innerhalb von 24 Stunden. Der Schrott wird verladen, verwogen und ordnungsgemäß entsorgt. Für größere Mengen, beispielsweise bei Haushaltsauflösungen oder Baustellen, stellen wir auf Wunsch Container oder Abrollbehälter bereit.

Kostenlose Altautoverschrottung – Umweltgerecht und zuverlässig

Ein besonderes Anliegen vieler Kunden ist die kostenlose Altautoverschrottung. Wenn Ihr Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig ist oder keinen TÜV mehr hat, übernehmen wir die Abholung und Verwertung vollständig. Unsere Fachbetriebe sind nach § 5 Abs. 3 AltfahrzeugV zertifiziert und dürfen somit offizielle Verwertungsnachweise ausstellen.

Ablauf der Altautoverschrottung:

Kontaktaufnahme per Telefon oder Online-Formular

Abholung des Fahrzeugs mit Spezialtransporter oder Abschleppwagen

Demontage und umweltgerechte Entsorgung aller Fahrzeugteile

Ausstellung des Verwertungsnachweises für Ihre Kfz-Zulassungsstelle

Sie erhalten somit nicht nur eine kostenlose Entsorgung, sondern auch die rechtssichere Stilllegung Ihres Fahrzeugs. Alle Flüssigkeiten (Öl, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel) werden nach gesetzlichen Vorgaben entsorgt. Wertstoffe wie Kupfer, Aluminium, Blei oder Stahl gelangen in den Recyclingkreislauf zurück.

Altmetall abgeben und bares Geld verdienen

Während die Abholung in der Regel kostenlos erfolgt, kann es sich lohnen, größere Mengen Altmetall direkt anzuliefern. In vielen Fällen zahlen Schrotthändler tagesaktuelle Schrottpreise je nach Materialqualität und Menge. Besonders gefragt sind:

Kupfer (z. B. aus Kabeln, Rohren, Dachrinnen)

Messing (Armaturen, Beschläge)

Edelstahl und Aluminium

Blei (Batterien, Gewichte)

Zink, Zinn und Bronze

Durch den Verkauf von Altmetall lassen sich attraktive Zusatzeinnahmen erzielen. Zudem wird durch die Wiederverwertung der Rohstoffverbrauch deutlich reduziert – ein Gewinn für Umwelt und Geldbeutel zugleich.

Warum professionelle Schrottabholung die beste Wahl ist

Ein erfahrener Altmetallsammler garantiert nicht nur fachgerechtes Recycling, sondern auch Sicherheit und Transparenz. Wir legen Wert auf:

Lizensierte Entsorgungsbetriebe mit allen behördlichen Genehmigungen

Gewichtskontrolle und faire Bewertung der Materialien

Saubere Arbeitsweise ohne Rückstände oder Schäden auf Ihrem Grundstück

Diskrete Abwicklung für Privat- und Geschäftskunden

Im Gegensatz zu illegalen Sammlern, die oft ohne Nachweis arbeiten, bietet ein zertifizierter Betrieb Rechtssicherheit und Nachhaltigkeit. Alle gesammelten Materialien werden dokumentiert und den zuständigen Recyclinganlagen zugeführt.

Was wird angenommen? – Unsere Schrottliste im Überblick

Unsere Partner nehmen nahezu alle Arten von Metallen und Elektroschrott an. Dazu gehören:

Haushaltsgeräte: Waschmaschinen, Kühlschränke, Herde, Mikrowellen

Fahrzeuge: PKW, Transporter, Motorräder, Wohnwagen

Industrieabfälle: Maschinen, Rohrleitungen, Kabelreste, Tanks

Elektroschrott: Computer, Drucker, Fernseher, Monitore, Platinen

Baustellenschrott: Bewehrungsstahl, Kupferrohre, Armaturen, Profile

Auf Wunsch übernehmen wir auch die Demontage großer Anlagen, Maschinen oder Heizsysteme. Unsere Monteure verfügen über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um selbst komplexe Rückbauten sicher und effizient durchzuführen.

Nachhaltigkeit durch Recycling und Ressourcenschonung

Der Wert von Altmetall liegt nicht nur im finanziellen Ertrag, sondern vor allem im Beitrag zum Klimaschutz. Durch das Recycling von Metallen werden bis zu 95 % der Energie eingespart, die für die Neugewinnung aus Erzen notwendig wäre.

Zudem reduziert Recycling:

CO₂-Emissionen erheblich

Deponieabfälle

Umweltbelastungen durch Bergbau und Raffination

Mit jeder Tonne recyceltem Stahl oder Kupfer leisten wir gemeinsam einen Beitrag zur nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Unsere Mission: Wertstoffe erhalten, Umwelt bewahren, Zukunft sichern.

Klüngelskerle – Tradition trifft moderne Recyclingtechnik

Auch wenn der Ruf des Klüngelskerls nostalgische Erinnerungen weckt, hat sich das Bild des modernen Schrotthändlers stark verändert. Heute sind Klüngelskerle digital organisiert, vernetzt und ausgebildet, um Recyclingprozesse effizient zu gestalten.

Mit modernen Fahrzeugen, elektronischen Waagen und Umweltzertifikaten verbinden sie Tradition mit Technologie. So bleibt die Idee des „fahrenden Schrotthändlers“ lebendig – jedoch auf einem zeitgemäßen, professionellen Niveau.

Fazit: Klüngelskerle und Altmetallsammler – Ihr Partner für saubere Entsorgung

Ob Metallschrott, Elektroschrott oder Altauto – unsere erfahrenen Klüngelskerle stehen Ihnen zuverlässig zur Seite. Die kostenlose Abholung, der rechtssichere Nachweis und die umweltfreundliche Verwertung machen uns zum idealen Ansprechpartner in Ihrer Nähe.

Mit nur einem Anruf oder einer Online-Anfrage schaffen Sie Platz, schützen die Umwelt und profitieren von einem professionellen Rundum-Service.

Kontaktieren Sie jetzt Ihren regionalen Klüngelskerl oder Altmetallsammler und vereinbaren Sie Ihre kostenlose Abholung!Gemeinsam sorgen wir für eine saubere Zukunft – umweltfreundlich, nachhaltig und effizient.
